Στην Κούβα ο αρχηγός της CIA: Η ενεργειακή κρίση βαθαίνει στη χώρα

Εκατοντάδες πολίτες βγήκαν ξανά στους δρόμους της Αβάνας διαμαρτυρόμενοι για τις πολύωρες διακοπές ρεύματος και τις σοβαρές ελλείψεις καυσίμων, την ώρα που η ενεργειακή κρίση στην Κούβα βαθαίνει ολοένα και περισσότερο

Φωτ. από τις κινητοποιήσεις στην Κούβα / Χ
Ο διευθυντής της CIA, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Αβάνα, την ώρα που η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή ενεργειακή κρίση και εκτεταμένες ελλείψεις καυσίμων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την ανανέωση αμερικανικής πρότασης για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 100 εκατ. δολαρίων, με στόχο, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, την ανακούφιση των πολιτών από τις συνέπειες του αμερικανικού ενεργειακού αποκλεισμού στην Κούβα.

Σύμφωνα με την κουβανική κυβέρνηση, οι συνομιλίες είχαν στόχο τη βελτίωση του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, ενώ οι Κουβανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν πως η Αβάνα δεν αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Από την πλευρά της, η CIA ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να συζητήσουν σοβαρά ζητήματα οικονομίας και ασφάλειας, μόνο όμως εφόσον η Κούβα προχωρήσει σε «θεμελιώδεις αλλαγές».

Η αμερικανική αντιπροσωπεία μετέφερε προσωπικό μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στις συνομιλίες τέθηκαν ζητήματα πληροφοριών, περιφερειακής ασφάλειας και οικονομικής σταθερότητας.

Κούβα: Κατάρρευση του ενεργειακού συστήματος

Η Κούβα βιώνει εδώ και μήνες σοβαρές διακοπές ρεύματος και ελλείψεις καυσίμων, με νοσοκομεία, σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες να αδυνατούν να λειτουργήσουν κανονικά.

Ο υπουργός Ενέργειας της χώρας παραδέχθηκε ότι τα αποθέματα ντίζελ και μαζούτ έχουν ουσιαστικά εξαντληθεί, περιγράφοντας την κατάσταση ως «κρίσιμη».

Η κουβανική κυβέρνηση αποδίδει την επιδείνωση της κρίσης στις αμερικανικές κυρώσεις και στον αποκλεισμό των εισαγωγών πετρελαίου. Η Ουάσινγκτον έχει αυξήσει την πίεση προς την Αβάνα τους τελευταίους μήνες, απειλώντας με κυρώσεις χώρες που προμηθεύουν καύσιμα στην Κούβα.

Η χώρα βασιζόταν παραδοσιακά στη Βενεζουέλα και το Μεξικό για τον εφοδιασμό της με πετρέλαιο, όμως οι αποστολές έχουν περιοριστεί σημαντικά. Οι συνεχείς διακοπές ηλεκτροδότησης έχουν προκαλέσει έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια. Τις τελευταίες ημέρες εκατοντάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους της Αβάνας διαμαρτυρόμενοι για τα πολύωρα blackouts, καίγοντας κάδους απορριμμάτων και φωνάζοντας αντικυβερνητικά συνθήματα.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχουν σημειωθεί στην πρωτεύουσα, από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης στις αρχές του έτους.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να αυξάνουν την πίεση προς το κουβανικό καθεστώς, επιβάλλοντας νέες κυρώσεις σε Κουβανούς αξιωματούχους για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παρά τις επαφές και τις δηλώσεις περί διαλόγου, οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Αβάνας παραμένουν βαθιά τεταμένες, με την ενεργειακή κρίση να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην Κούβα.

Με πληροφορίες από BBC

