Ηλιούπολη: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή βίντεο και των σημειωμάτων των 17χρονων

Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε η υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο, καθώς και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο 17χρονια κορίτσια τα οποία έβαλαν τέλος στη ζωή τους, πέφτοντας από ταράτσα στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, αιτήθηκε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Η έρευνα θα εστιάσει στη διασπορά του υλικού, τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η αναπαραγωγή του, όπως και σε τυχόν ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από τη δημοσιοποίησή του, με στόχο την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την προστασία της μνήμης των δύο παιδιών.

Ηλιούπολη: Έφυγαν από τη ζωή και οι δύο 17χρονες

Η πρώτη ανήλικη πέθανε ακαριαία από την πτώση, ενώ το δεύτερο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να προσπαθούν να το κρατήσουν στη ζωή.

Δύο ημέρες αργότερα, ανακοινώθηκε και ο δικός της θάνατος. Είχε υποστεί ιδιαίτερα σοβαρά τραύματα, με τους θεράποντες ιατρούς να προχωρούν κατά τις προηγούμενες ημέρες σε διαρκείς επανεκτιμήσεις της κατάστασής της.

Όπως αναφέρεται, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της υπήρξε εξαιρετικά μεγάλη κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 20 διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων που κλήθηκαν να συμβάλουν στη σταθεροποίησή της, το βράδυ της Τρίτης.