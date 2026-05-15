Η Χάνα Αϊνμπάιντερ λέει ότι δεν φοβάται να χάσει την καριέρα της μιλώντας για την Παλαιστίνη

Η Χάνα Άινμπιντερ είπε στις Κάννες ότι το κόστος του να μη μιλά κανείς για την Παλαιστίνη είναι μεγαλύτερο από τον φόβο να χάσει την καριέρα του στο Χόλιγουντ.

Η βραβευμένη με Emmy πρωταγωνίστρια του Hacks μίλησε στο πλαίσιο του Kering Women in Motion, με αφορμή τη νέα της ταινία Teenage Sex and Death at Camp Miasma, το queer slasher δράμα της Τζέιν Σένμπρουν που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών.

Αναφερόμενη στη δημόσια στάση της για την Παλαιστίνη, η Άινμπιντερ είπε ότι ακολουθεί το παράδειγμα των Παλαιστινίων που, όπως ανέφερε, χρειάστηκε πάντα να είναι οι ίδιοι υπερασπιστές της υπόθεσής τους. Πρόσθεσε ότι αισθάνεται πως ανήκει σε μια παράδοση Παλαιστινίων και Εβραίων συμμάχων που επιλέγουν να μιλούν δημόσια σε μια περίοδο όπου πολλοί το αποφεύγουν.

Όταν ρωτήθηκε αν φοβάται ότι μπορεί να αποκλειστεί επαγγελματικά, όπως έχουν πει ότι συνέβη η Σούζαν Σαράντον και η Μελίσα Μπαρέρα μετά τις δικές τους δηλώσεις για την Παλαιστίνη, η Άινμπιντερ απάντησε ότι, για την ίδια, το κόστος της σιωπής είναι μεγαλύτερο.

Η ηθοποιός είπε ότι δεν θεωρεί τη δική της καριέρα συγκρίσιμη με την αξία ούτε μίας ανθρώπινης ζωής και χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση ζήτημα προτεραιοτήτων και υποχρέωσης. Ανέφερε επίσης ότι θα ήθελε να συνεργαστεί με καλλιτέχνες που έχουν επίσης μιλήσει υπέρ της Παλαιστίνης, όπως η Σαράντον, η Μπαρέρα, ο Μαρκ Ράφαλο και ο Χαβιέρ Μπαρδέμ.

Η Άινμπιντερ είχε προκαλέσει συζήτηση και στα περσινά Emmy, όταν στην ευχαριστήρια ομιλία της έκανε αναφορά κατά της ICE και υπέρ της Παλαιστίνης. Σε πρόσφατη συνέντευξή της σε podcast είχε σχολιάσει ότι στο Χόλιγουντ, δυστυχώς, αρκετοί χρειάζονται ένα ζήτημα να αγγίξει έναν λευκό άνθρωπο για να το αντιληφθούν ως κάτι που τους αφορά.

Στις Κάννες, η συζήτηση δεν περιορίστηκε στην πολιτική της στάση. Η Άινμπιντερ μίλησε και για το Teenage Sex and Death at Camp Miasma, στο οποίο υποδύεται την Kris, μια ανεξάρτητη κινηματογραφίστρια που προσπαθεί να αναβιώσει ένα cult horror franchise μαζί με μία από τις αρχικές scream queens του, την οποία υποδύεται η Γκίλιαν Άντερσον.

Η ίδια περιέγραψε την ταινία ως έργο για την ντροπή και την αμηχανία γύρω από το σεξ, θέματα που, όπως είπε, σπάνια συζητιούνται ανοιχτά. Συνέδεσε το φιλμ με την προσωπική εμπειρία της Σένμπρουν, τη διαδικασία απελευθέρωσης από τη ντροπή, την αποδοχή της επιθυμίας και την queer ταυτότητα.

Μιλώντας για τη συνεργασία της με την Γκίλιαν Άντερσον, η Άινμπιντερ είπε ότι η χημεία δεν κατασκευάζεται αλλά προκύπτει οργανικά. Εξήρε επίσης τη σωματική ακρίβεια της Άντερσον και την ανάγκη της να κατανοεί κάθε κίνητρο της ηρωίδας της.

Το Teenage Sex and Death at Camp Miasma συζητήθηκε στις Κάννες όχι μόνο για τον queer slasher χαρακτήρα του, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο συνδέει τον τρόμο, τη σεξουαλικότητα, τη ντροπή και την επιθυμία με μια νέα γενιά queer κινηματογραφικής αφήγησης.

Με στοιχεία από Guardian.