Μαρία Κάλλας: Μια νέα έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη με τα κοστούμια της ταινίας «Maria»

Η έκθεση «Maria La Callas: Η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας» αποτίει φόρο τιμής στη θρυλική ντίβα μέσα από τις δημιουργίες του βραβευμένου ενδυματολόγου Massimo Cantini Parrini για την ταινία με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί.

Η προσέγγιση του Massimo Cantini Parrini εξερευνά την ισχυρή και πολυεπίπεδη προσωπικότητα της Μαρίας Κάλλας.
Η έκθεση Maria La Callas: Η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας αποτίνει φόρο τιμής στη Μαρία Κάλλας μέσα από τα κοστούμια της ταινίας Maria (2024), του σκηνοθέτη Pablo Larraín με πρωταγωνίστρια την Angelina Jolie, στον ρόλο της Μαρίας Κάλλας.

Την έκθεση επιμελείται ο σχεδιαστής των κοστουμιών της ταινίας, ο διεθνώς αναγνωρισμένος και βραβευμένος Ιταλός ενδυματολόγος, Massimo Cantini Parrini, σε συνεργασία με σπουδαστές της καταξιωμένης σχολής μόδας Polimoda, της οποίας είναι και ο ίδιος απόφοιτος και μέντορας.

Η έκθεση διοργανώνεται από την Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα και το Μουσείο Μπενάκη, υπό την αιγίδα του Εθνικού Επιμελητηρίου Ιταλικής Μόδας και αναδεικνύει τα κοστούμια ως βασικό στοιχείο του κινηματογράφου και του θεάτρου. Τιμά την ιδιοφυΐα της ιταλικής ενδυματολογίας, ένα μείγμα χειροτεχνίας, έρευνας και αφήγησης, αναδεικνύοντας την κληρονομιά της αθάνατης ντίβας.

Η προσέγγιση του Massimo Cantini Parrini εξερευνά την ισχυρή και πολυεπίπεδη προσωπικότητα της Μαρίας Κάλλας, εστιάζοντας σε στιγμιότυπα από κομβικά σημεία της ζωής και της καλλιτεχνικής της πορείας. Θρυλικά κοστούμια όπερας συνυπάρχουν με σύνολα που ανακαλούν τη λάμψη της κοσμικής ζωής.  Ένα ζωντανό αφιέρωμα στη συναρπαστική ταυτότητα της «La Divina», μιας από τις πιο εκλεπτυσμένες και αναγνωρίσιμες ντίβες του εικοστού αιώνα, μιας εμβληματικής εικόνας στυλ και διαχρονικής κομψότητας.

Παράλληλα, μέσα από τα εμβληματικά «Made in Italy» κομμάτια της συλλογής, η έκθεση αναστοχάζεται την κοινωνιολογική και πολιτιστική εξέλιξη τριών κρίσιμων δεκαετιών του 20ού αιώνα (’50s, ’60s και ’70s), αναδεικνύοντας την άνοδο της Ιταλίας στην κορυφή της βιομηχανίας της μόδας.

Η έκθεση συμμετέχει στις εορταστικές εκδηλώσεις  «Ημέρες Ιταλικής Μόδας στον Κόσμο».

27/05/2026 – 13/09/2026
Η έκθεση είναι ανοιχτή τις ημέρες & ώρες λειτουργίας του μουσείου. 

Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν στην οθόνη τα ενδύματα της ταινίας -δείγματα υψηλής ιταλικής ραπτικής- πριν τα θαυμάσουν ως εκθέματα στις αίθουσες του Μουσείου. Φωτ.: Pablo Larraín

Προβολή της ταινίας MARIA του Pablo Larraín

Η ταινία MARIA του Pablo Larraín φωτίζει τις αθέατες πτυχές της απόλυτης ντίβας, προλογίζοντας με τον πλέον ατμοσφαιρικό τρόπο τη νέα μεγάλη έκθεση MARIA LA CALLAS. Η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας, μια συνδιοργάνωση της Πρεσβείας της Ιταλίας και του Μουσείου Μπενάκη, υπό την αιγίδα του Camera Nazionale della Moda Italiana.

Η προβολή αναδεικνύει την κινηματογραφική διάσταση των κοστουμιών, τα οποία αποτελούν τον κεντρικό άξονα της έκθεσης που επιμεληθηκε ο δημιουργός τους, o βραβευμένος Ιταλός ενδυματολόγος, Massimo Cantini Parrini, σε συνεργασία με σπουδαστές στη Διεύθυνση Μόδας της καταξιωμένης σχολής μόδας Polimoda.

Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν στην οθόνη τα ενδύματα της ταινίας -δείγματα υψηλής ιταλικής ραπτικής- πριν τα θαυμάσουν ως εκθέματα στις αίθουσες του Μουσείου.

Η προβολή της ταινίας πραγματοποιείται με την υποστήριξη των CINOBO και FALIRO HOUSE.

Η ταινία του χιλιανού σκηνοθέτη Πάμπλο Λαραΐν ακολουθεί την Ελληνίδα ντίβα την περίοδο που αποσύρεται στο Παρίσι μετά από μια λαμπερή και ταραχώδη ζωή και επαναπροσεγγίζει τη θρυλική σοπράνο στις τελευταίες ημέρες της, καθώς αναστοχάζεται την ταυτότητά της αναμετρώμενη με το βάρος μιας τεράστιας κληρονομιάς, αποκαλύπτοντας παράλληλα άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς της. H Αντζελίνα Τζολί στο ρόλο της Μαρίας Κάλλας, σε μία ερμηνεία που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, ενσαρκώνει τη γυναίκα πίσω από τον μύθο.

Διάρκεια προβολής: 1 ώρα  58'
Γλώσσα: Αγγλικά (με ελληνικούς υπότιτλους)
Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, ώρα 20:00
Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:15
Είσοδος ελεύθερη
Απαραίτητη η ηλεκτρονική κράτηση θέσεως μέσω tickets.benaki.org

