Η Κέιτ Μπλάνσετ ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τη σκοτεινή πλευρά της fast fashion

Η Κέιτ Μπλάνσετ στρέφει ξανά το βλέμμα της στη μόδα, όχι αυτήν τη φορά ως σταρ του κόκκινου χαλιού, αλλά ως παραγωγός ενός ντοκιμαντέρ για τη σκοτεινή πλευρά της fast fashion.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και η εταιρεία παραγωγής της συμμετέχουν στο Fashionopolis, τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου Fashionopolis: The Price of Fast Fashion and the Future of Clothes της δημοσιογράφου και συγγραφέα Ντέινα Τόμας.

Το ντοκιμαντέρ θα σκηνοθετήσει ο Ράινερ Χόλτσεμερ, ο δημιουργός που έχει ήδη ασχοληθεί με μερικές από τις πιο σημαντικές μορφές της σύγχρονης μόδας, μέσα από ταινίες για τον Μάρτιν Μαργκελά, τον Ντρις Βαν Νότεν και τον Τομ Μπράουν.

Το Fashionopolis μπαίνει τώρα στη φάση χρηματοδότησης και φιλοδοξεί να εξετάσει τη μόδα όχι μόνο ως χώρο δημιουργίας, εικόνας και επιθυμίας, αλλά και ως μια παγκόσμια βιομηχανία τεράστιας οικονομικής δύναμης, με σοβαρό περιβαλλοντικό και ανθρώπινο αποτύπωμα.

Στο κέντρο της ταινίας βρίσκεται μια βιομηχανία αξίας περίπου 3 τρισ. δολαρίων: ένας μηχανισμός που στηρίχθηκε στην ταχύτητα, την υπερπαραγωγή και τη διαρκή ανάγκη για νέο προϊόν. Το ντοκιμαντέρ, όμως, δεν θέλει να μείνει μόνο στην καταγγελία. Θα αναζητήσει και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τη μόδα από μέσα.

Στην ταινία αναμένεται να εμφανιστούν σχεδιαστές, ακτιβιστές, άνθρωποι της παραγωγής, ειδικοί της βιωσιμότητας και πρόσωπα που δουλεύουν πάνω σε νέες πρακτικές για ένα πιο υπεύθυνο μέλλον της μόδας.

Για την Μπλάνσετ, το θέμα δεν είναι τυχαίο. Η ηθοποιός έχει χρησιμοποιήσει συχνά τις δημόσιες εμφανίσεις της για να μιλήσει, άμεσα ή έμμεσα, για τη βιωσιμότητα στη μόδα, επαναφορώντας ρούχα στο κόκκινο χαλί και στηρίζοντας πιο συνειδητές πρακτικές γύρω από την πολυτέλεια, την κατανάλωση και την εικόνα.

Η Ντέινα Τόμας, που υπογράφει το βιβλίο στο οποίο βασίζεται το ντοκιμαντέρ, είναι από τις πιο γνωστές δημοσιογραφικές φωνές γύρω από τη μόδα και τη βιωσιμότητα. Έχει γράψει επίσης το Deluxe: How Luxury Lost Its Luster, για τη μεταμόρφωση της πολυτέλειας σε παγκόσμια βιομηχανία, ενώ είχε υπογράψει και το σενάριο του ντοκιμαντέρ Salvatore: Shoemaker of Dreams του Λούκα Γκουαντανίνο, για τον Σαλβατόρε Φεραγκάμο.

Στο Fashionopolis, η Τόμας θα συμμετέχει και ως σεναριογράφος και παραγωγός, μαζί με τη δημοσιογράφο και παραγωγό Μπρόνγουιν Κόσγκρεϊβ. Στην ομάδα βρίσκεται επίσης η Ντανιέλ Περίσι ως εκτελεστική παραγωγός.

Το βιβλίο Fashionopolis: The Price of Fast Fashion and the Future of Clothes της Ντέινα Τόμας, στο οποίο βασίζεται το νέο ντοκιμαντέρ. Φωτ.: Courtesy of Subject

Ο Χόλτσεμερ περιγράφει το ντοκιμαντέρ ως μια ταινία για την πιθανότητα αλλαγής: για την ιδέα ότι η μόδα μπορεί να φανταστεί ένα πιο υπεύθυνο, αλλά και πιο όμορφο μέλλον. Στόχος του, όπως λέει, δεν είναι να δείξει με το δάχτυλο, αλλά να στραφεί σε όσους ήδη επανασχεδιάζουν τη μόδα από μέσα.

Σε μια εποχή όπου η fast fashion βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο της συζήτησης για την κλιματική κρίση, τα εργασιακά δικαιώματα και την υπερκατανάλωση, το Fashionopolis φαίνεται να επιχειρεί κάτι περισσότερο από ένα ακόμη ντοκιμαντέρ καταγγελίας. Θέλει να δείξει πώς ένα από τα πιο λαμπερά συστήματα του πλανήτη μπορεί να κοιτάξει το σκοτεινό του αποτύπωμα και, ίσως, να αρχίσει να αλλάζει.

Με στοιχεία από Hollywood Reporter.