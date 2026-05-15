Τι αποκάλυψε νέα έρευνα DNA για την καταγωγή των Ιαπώνων

Μια νέα γενετική έρευνα από το RIKEN έρχεται να αμφισβητήσει τη μέχρι σήμερα κυρίαρχη θεωρία για την καταγωγή των σύγχρονων Ιαπώνων, υποστηρίζοντας ότι ο πληθυσμός της Ιαπωνίας ίσως διαμορφώθηκε από τρεις, και όχι δύο όπως ήταν ήδη γνωστό, βασικές προγονικές ομάδες.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances, βασίστηκε σε ανάλυση πλήρους γονιδιώματος περισσότερων από 3.200 ανθρώπων, από διαφορετικές περιοχές της Ιαπωνίας.

Για δεκαετίες, οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι οι σημερινοί Ιάπωνες προέρχονται κυρίως από δύο πληθυσμούς. Τους κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες «Jomon», που ζούσαν στο ιαπωνικό αρχιπέλαγος επί χιλιάδες χρόνια, και μεταγενέστερους μετανάστες από την Ανατολική Ασία, οι οποίοι έφεραν μαζί τους την καλλιέργεια ρυζιού και νέες τεχνολογίες.

Ιαπωνία: Τι έδειξε η νέα ανάλυση DNA για την καταγωγή

Ωστόσο, η νέα ανάλυση εντόπισε ενδείξεις για μια τρίτη προγονική ομάδα, η οποία φαίνεται να συνδέεται με πληθυσμούς της βορειοανατολικής Ασίας και πιθανώς με τους αρχαίους «Emishi», που ζούσαν στη βορειοανατολική Ιαπωνία.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι ο πληθυσμός της Ιαπωνίας είναι γενετικά πιο ποικιλόμορφος απ' ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα.

«Ο ιαπωνικός πληθυσμός δεν είναι τόσο γενετικά ομοιογενής όσο θεωρούσαν πολλοί», δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης, Τσικάσι Τεράο.

Ως προς το πλαίσιο, η έρευνα ανέλυσε δείγματα DNA από επτά περιοχές της χώρας, από το Χοκάιντο έως την Οκινάουα, χρησιμοποιώντας τεχνολογία πλήρους γονιδιωματικής αλληλούχισης, η οποία επιτρέπει πολύ πιο λεπτομερή καταγραφή γενετικών δεδομένων σε σχέση με παλαιότερες μεθόδους.

Ιαπωνία: Τα αποτελέσματα της νέας έρευνας

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα γενετικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τους «Jomon» εμφανίζονται πιο έντονα στην Οκινάουα, ενώ στη δυτική Ιαπωνία παρατηρούνται ισχυρότερες γενετικές επιρροές από κινεζικούς πληθυσμούς «Χαν», γεγονός που συνδέεται με μεταναστευτικά κύματα από την ηπειρωτική Ασία μεταξύ του 3ου και του 8ου αιώνα μ.Χ.

Η μελέτη εξέτασε επίσης γενετικά στοιχεία που κληρονόμησαν οι σύγχρονοι άνθρωποι από τους Νεάντερνταλ και τους Ντενισόβαν.

Οι ερευνητές εντόπισαν 44 περιοχές αρχαίου DNA που εξακολουθούν να υπάρχουν στους σημερινούς ιαπωνικούς πληθυσμούς. Ορισμένες από αυτές σχετίζονται με παθήσεις όπως ο διαβήτης τύπου 2, η στεφανιαία νόσος, ο καρκίνος του προστάτη και η ρευματοειδής αρθρίτιδα.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν πάντως ότι οι γενετικές αυτές συσχετίσεις δεν σημαίνουν πως το αρχαίο DNA προκαλεί άμεσα ασθένειες, αλλά ότι ενδέχεται να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο οργανισμός ή ανταποκρίνεται σε θεραπείες.

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, η μελέτη θα μπορούσε στο μέλλον να συμβάλει και στην ανάπτυξη πιο εξατομικευμένων ιατρικών προσεγγίσεων για τον ασιατικό πληθυσμό, καθώς οι περισσότερες μεγάλες γενετικές βάσεις δεδομένων σήμερα βασίζονται κυρίως σε ευρωπαϊκούς πληθυσμούς.

Με πληροφορίες από Science Advances, RIKEN

