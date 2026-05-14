Ο Μπαζ Λούρμαν μετέτρεψε ένα βαγόνι του 1932 σε αρ ντεκό σκηνή πάνω σε ράγες

Το Celia, το νέο ιδιωτικό βαγόνι-εστιατόριο της Belmond στο British Pullman, δεν είναι απλώς μια άσκηση πολυτέλειας. Ο Μπαζ Λούρμαν και η Κάθριν Μάρτιν επινόησαν πρώτα μια φανταστική σταρ του West End το 1932, της έδωσαν εραστή, θεατρική μυθολογία, αναφορές στον Πολίτη Κέιν και στο Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, και μετά μετέτρεψαν ένα βαγόνι σε κινηματογραφικό σκηνικό πάνω σε ράγες.

Ο Μπαζ Λούρμαν μετέτρεψε ένα βαγόνι του 1932 σε αρ ντεκό σκηνή πάνω σε ράγες
Ο Μπαζ Λούρμαν κρατά τη μακέτα του Celia, του βαγονιού που περιγράφει σαν το πιο κομψό και εξωφρενικό ιδιωτικό party bus του κόσμου.
The LiFO team
Ο Μπαζ Λούρμαν δεν σχεδίασε απλώς ένα πολυτελές βαγόνι. Πρώτα επινόησε μια γυναίκα.

Τη λένε Celia. Είναι μια φανταστική σταρ του West End το 1932, μια σαιξπηρική ντίβα με θρυλική αύρα, φίλους, εραστή, παρασκήνιο και αρκετή μυθολογία για να γεμίσει ολόκληρο τρένο. Γύρω από αυτή την ανύπαρκτη αλλά απολύτως σκηνοθετημένη γυναίκα, ο Λούρμαν και η Κάθριν Μάρτιν σχεδίασαν το νέο ιδιωτικό βαγόνι-εστιατόριο της Belmond στο ιστορικό British Pullman.

Ο Μπαζ Λούρμαν μετέτρεψε ένα βαγόνι του 1932 σε αρ ντεκό σκηνή πάνω σε ράγες
Το εσωτερικό του Celia, του νέου ιδιωτικού βαγονιού-εστιατορίου της Belmond στο British Pullman, σχεδιασμένο από τον Μπαζ Λούρμαν και την Κάθριν Μάρτιν σαν αρ ντεκό σκηνικό πάνω σε ράγες.

Το Celia μπαίνει στις ράγες ως ένα βαγόνι του 1932, διαθέσιμο πλέον για ιδιωτικές κρατήσεις, με χωρητικότητα 12 ατόμων και τιμή που ξεκινά από 15.000 λίρες για αποκλειστική χρήση. Στα χαρτιά είναι ένας χώρος για ιδιωτικά δείπνα. Στην πράξη, όπως συμβαίνει συχνά με τον Λούρμαν, είναι κάτι πολύ πιο θεατρικό: ένα μικρό κινηματογραφικό σύμπαν από αρ ντεκό ξύλα, μαρκετερί, βιτρό, μωσαϊκά, βαθύ κόκκινο, σαιξπηρική φαντασία και επινοημένη μνήμη.

Ο σκηνοθέτης του Moulin Rouge! και του Υπέροχου Γκάτσμπι και η πολυβραβευμένη Κάθριν Μάρτιν, σκηνογράφος και ενδυματολόγος των ταινιών του, δεν αντιμετώπισαν το βαγόνι σαν διακοσμητικό project. Όπως εξηγούν στη συνέντευξη που συνοδεύει την παρουσίαση του Celia, ξεκίνησαν όπως θα ξεκινούσαν μια ταινία: από τη φιλοσοφία, μετά την αφήγηση, μετά τους χαρακτήρες, και μόνο τότε από τη γλώσσα του χώρου.

Ο Μπαζ Λούρμαν μετέτρεψε ένα βαγόνι του 1932 σε αρ ντεκό σκηνή πάνω σε ράγες
Ο Μπαζ Λούρμαν και η Κάθριν Μάρτιν στο στούντιο, με τη μακέτα και τα σχέδια του Celia. Οι δύο δημιουργοί αντιμετώπισαν το βαγόνι σαν ταινία: πρώτα ήρθε η ιστορία, μετά οι χαρακτήρες και ύστερα ο χώρος.
Ο Μπαζ Λούρμαν μετέτρεψε ένα βαγόνι του 1932 σε αρ ντεκό σκηνή πάνω σε ράγες
Η Κάθριν Μάρτιν ανάμεσα σε υφάσματα, σχέδια και οπτικές αναφορές για το Celia, το βαγόνι που μετατρέπει το ταξίδι σε μικρό κινηματογραφικό σύμπαν.

Η ιστορία που επινόησαν αντλεί από ένα μεγάλο κινηματογραφικό φάντασμα: τον Πολίτη Κέιν. Ο Λούρμαν λέει ότι η δυναμική πίσω από τη Celia παραπέμπει στη σχέση του Charles Foster Kane με τη Susan Alexander, που με τη σειρά της είχε εμπνευστεί από τον William Randolph Hearst και τη Marion Davies. Στη δική του εκδοχή, ένας Αμερικανός βιομήχανος, ο John, παραγγέλνει ένα ιδιωτικό βαγόνι-εστιατόριο για την αγαπημένη του Celia και τον λαμπερό κύκλο της.

Έτσι, το βαγόνι γίνεται κάτι παραπάνω από μέσο μεταφοράς. Γίνεται ερωτική χειρονομία, δώρο εξουσίας, σκηνή κοινωνικής φαντασίωσης και τεχνικό θαύμα μιας άλλης εποχής. Ο John, λέει ο Λούρμαν, λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην καινοτομία των βαγονιών Pullman και τη ρομαντική ακρίβεια της αγγλικής δεξιοτεχνίας: τα λεπτά ένθετα ξύλου, τα σκαλιστά πάνελ, τα γυαλισμένα μέταλλα, όλα αυτά που κάνουν τον χώρο να μοιάζει όχι απλώς ακριβός, αλλά αφηγηματικός.

Η Celia, στη μυθολογία του βαγονιού, έχει μόλις παίξει την Τιτάνια στο Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Μετά από μια κυριακάτικη απογευματινή παράσταση, εκείνη και οι φίλοι της ξεφεύγουν από το πλήθος, επιβιβάζονται στο τρένο, πίνουν σαμπάνια και αφήνουν πίσω τους τα ύψη και τις καταρρεύσεις μιας ακόμη θεατρικής βραδιάς. Αυτό είναι το σενάριο που θέλουν ο Λούρμαν και η Μάρτιν να αισθάνεται ο καλεσμένος από τη στιγμή που λαμβάνει την πρόσκληση ή ανεβαίνει στο βαγόνι.

Ο Μπαζ Λούρμαν μετέτρεψε ένα βαγόνι του 1932 σε αρ ντεκό σκηνή πάνω σε ράγες
Η φανταστική Celia, μια σαιξπηρική σταρ του West End το 1932, γίνεται το κέντρο μιας ολόκληρης μυθολογίας με σαμπάνια, θέατρο, φίλους και αρ ντεκό υπερβολή.

Η Κάθριν Μάρτιν περιγράφει την εμπειρία του τρένου με καθαρά κινηματογραφικούς όρους. Το τοπίο που περνά έξω από το ορθογώνιο παράθυρο είναι ήδη ένα κάδρο. Ο χρόνος της διαδρομής είναι προκαθορισμένος, όπως σε μια ταινία. Ο σχεδιαστής, λέει, πρέπει να καθοδηγεί το βλέμμα μέσα σε έναν μικρό χώρο, χωρίς οι περιορισμοί να εμποδίζουν τη φαντασία. Στην περίπτωση του Celia, το βαγόνι γίνεται ένα μικρό σύμπαν που ο ταξιδιώτης δεν το κοιτά απλώς. Το κατοικεί.

Αυτό εξηγεί και γιατί το αποτέλεσμα μοιάζει τόσο κοντά στην αισθητική του ζευγαριού. Το βαθύ κόκκινο, που από το φόρεμα της Satine στο Moulin Rouge! μέχρι τα εσωτερικά του Faena Hotel στο Μαϊάμι έχει γίνει σχεδόν υπογραφή τους, επιστρέφει εδώ μέσα σε ένα περιβάλλον από αρ ντεκό αναφορές, βελούδινη ένταση και ελεγχόμενη υπερβολή. Το Celia δεν φοβάται τη θεατρικότητα. Την κάνει δομή.

Ο Μπαζ Λούρμαν μετέτρεψε ένα βαγόνι του 1932 σε αρ ντεκό σκηνή πάνω σε ράγες
Στο Celia, το βαγόνι γίνεται σκηνή: ξύλο, βιτρό, βαθύ κόκκινο, μαρκετερί και ένα παράθυρο που μετατρέπει την αγγλική ύπαιθρο σε κινηματογραφικό πλάνο.

Ο Λούρμαν μιλά και για τη γοητεία του αργού ταξιδιού. Για εκείνον, τα τρένα και τα πλοία έχουν κάτι που ενεργοποιεί την εσωτερική μηχανή της φαντασίας. Η μετακίνηση δεν είναι απλώς πρακτική πράξη, αλλά χρόνος που ανοίγει. Η Μάρτιν το διατυπώνει ακόμη πιο καθαρά: σε μια ζωή που τρέχει διαρκώς προς το επόμενο πράγμα, το slow travel προσφέρει ίσως την πιο ακριβή πολυτέλεια, δηλαδή χρόνο και χώρο για να μείνεις μέσα στη στιγμή.

Υπάρχει, βέβαια, και η άλλη πλευρά: το Celia είναι ακραία πολυτελές. Χωρά 12 ανθρώπους και διατίθεται μόνο για αποκλειστική χρήση. Δεν προσποιείται ότι είναι δημοκρατική εμπειρία. Το ενδιαφέρον του βρίσκεται αλλού: στο πώς η σύγχρονη πολυτέλεια δεν πουλά πλέον μόνο άνεση, υπηρεσία ή σπανιότητα. Πουλά αφήγηση. Πουλά σκηνικό. Πουλά έναν ρόλο μέσα σε έναν κόσμο που έχει ήδη γραφτεί πριν μπεις.

Ο ίδιος ο Λούρμαν φαντάζεται το Celia ως χώρο που μπορεί να μεταμορφωθεί. Με το κλείσιμο μιας κουρτίνας, το βαγόνι γίνεται μικρή σκηνή: για μια ομιλία, μια γιορτή, έναν αρραβώνα, μια μουσική βραδιά, ένα unplugged session, μια ανακοίνωση, μια ιδιωτική παράσταση. Το περιγράφει σαν καταλύτη, έναν χώρο που φέρνει ανθρώπους μαζί και τους καλεί να χαθούν όχι μόνο στη φυσική διαδρομή, αλλά και στη ρομαντική, κρυφή μαγεία του ίδιου του χώρου.

Ο Μπαζ Λούρμαν μετέτρεψε ένα βαγόνι του 1932 σε αρ ντεκό σκηνή πάνω σε ράγες

Η Belmond έχει ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια. Μετά την εξαγορά της από την LVMH, έχει καλέσει μεγάλα ονόματα της τέχνης και του σινεμά να επανασυστήσουν την ιδέα του πολυτελούς ταξιδιού. Ο Γουές Άντερσον έβαλε τη χαρακτηριστική του αισθητική στο βαγόνι Cygnus του 1951, ενώ ο Γάλλος καλλιτέχνης JR δημιούργησε το L’Observatoire για το Venice Simplon-Orient-Express, περιγράφοντάς το ως «έργο τέχνης σε κίνηση».

Το Celia συνεχίζει αυτή τη γραμμή, αλλά με καθαρά λουρμανική υπερβολή. Εδώ η μετακίνηση γίνεται παράσταση, η διαδρομή γίνεται αφήγηση, το δείπνο γίνεται σκηνή, το παράθυρο γίνεται κάδρο και το βαγόνι αποκτά πρωταγωνίστρια. Η παλιά φαντασίωση του τρένου δεν επιστρέφει ως απλή νοσταλγία, αλλά ως επιμελημένη εμπειρία ρόλων, μνήμης και θεατρικής επιθυμίας.

Ο Μπαζ Λούρμαν μετέτρεψε ένα βαγόνι του 1932 σε αρ ντεκό σκηνή πάνω σε ράγες
Ο Μπαζ Λούρμαν κρατά τη μακέτα του Celia, του βαγονιού που περιγράφει σαν το πιο κομψό και εξωφρενικό ιδιωτικό party bus του κόσμου.

Στο τέλος, ο ίδιος ο Λούρμαν δίνει ίσως την πιο αστεία και ακριβή περιγραφή: το Celia είναι, με παιχνιδιάρικο τρόπο, «το πιο κομψό και εξωφρενικό ιδιωτικό party bus του κόσμου, μια εμπειρία που ζεις μία φορά στη ζωή σου». Μόνο που εδώ το party bus έχει σαιξπηρική ντίβα, υπαινιγμούς από τον Πολίτη Κέιν, αρ ντεκό ξύλα, βελούδο, μουσική, φαγητό, κρασί και ένα παράθυρο που μετατρέπει την αγγλική ύπαιθρο σε κινηματογραφικό πλάνο.

Η Belmond μπορεί να το παρουσιάζει ως ιδιωτικό βαγόνι-εστιατόριο. Ο Λούρμαν και η Μάρτιν, όμως, το έχουν φτιάξει σαν κάτι πιο κοντά σε χαμένη ταινία τους: ένα αρ ντεκό όνειρο που δεν στέκεται ακίνητο, αλλά κινείται πάνω στις ράγες με τους επιβάτες του ήδη μέσα στον ρόλο.

Με στοιχεία από Belmond και The Art Newspaper.

Στο διαμέρισμα του Ρικ Όουενς στο Λίντο, λίγα μέτρα από το Excelsior και τη λάμψη του Φεστιβάλ Βενετίας, το μάρμαρο, η θάλασσα, οι φουτουριστικές προτομές, οι καθρέφτες και το γυμνασμένο σώμα του σχεδιαστή συνθέτουν κάτι πιο αποκαλυπτικό από ένα σπίτι: τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει την απόσυρσή του.
Η επιτυχημένη σχεδιάστρια και δισεγγονή του Σίγκμουντ Φρόιντ στο podcast της παριστάνει την ψυχολόγο, και όλοι μοιράζονται αλήθειες που δυσκολεύονται να παραδεχτούν.
Μια μολύβδινη βολίδα σφενδόνης από την αρχαία Ίππο, κοντά στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, φέρει την ελληνική επιγραφή «ΜΑΘΟΥ». Οι ερευνητές τη διαβάζουν ως σαρκαστικό μήνυμα προς τον εχθρό, κάτι σαν «πάρε το μάθημά σου», αποκαλύπτοντας μια απρόσμενα ανθρώπινη πλευρά του αρχαίου πολέμου: μαζί με το βλήμα ταξίδευε και ο χλευασμός.
Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θα παραλάβει το Excellence Award του Φεστιβάλ Λοκάρνο στην 79η διοργάνωσή του, στις 5 Αυγούστου. Το φεστιβάλ την τιμά ως μια «χαρούμενα αντισυμβατική» μορφή του σύγχρονου σινεμά, από το Blue Velvet του Ντέιβιντ Λιντς μέχρι το La Chimera, το Conclave και τα δικά της αλλόκοτα, αυτοσαρκαστικά έργα για τη συμπεριφορά των ζώων.
Λίγο πριν βγει σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη, η χρυσή Danaïde του Κονσταντίν Μπρανκούζι γίνεται πρωταγωνίστρια σε ένα μικρό, υπνωτιστικό φιλμ της Christie's με τη Νικόλ Κίντμαν. Με τον David Bowie στο soundtrack και φόντο το Rockefeller Center, ο μεγάλος οίκος μετατρέπει ένα γλυπτό του 1913 σε στιγμή καθαρής κινηματογραφικής λάμψης.
Με αφορμή την κυκλοφορία του Jimpa σε ψηφιακές πλατφόρμες, η Ολίβια Κόλμαν μιλά στον Guardian για την ταινία της Σόφι Χάιντ, τον Τζον Λίθγκοου στον ρόλο ενός γκέι ογδοντάρη πατέρα, τα trans δικαιώματα, τη σεξουαλικότητα στην τρίτη ηλικία και τους καβγάδες που θα ήθελε να είχε αποφύγει με τον δικό της πατέρα.
Η έκθεση «Maria La Callas: Η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας» αποτίει φόρο τιμής στη θρυλική ντίβα μέσα από τις δημιουργίες του βραβευμένου ενδυματολόγου Massimo Cantini Parrini για την ταινία με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί.
Το Teenage Sex and Death at Camp Miasma, με τη Γκίλιαν Άντερσον και τη Χάνα Άινμπιντερ του Hacks, άνοιξε το Un Certain Regard στις Κάννες με standing ovation σχεδόν έξι λεπτών, αλλά και με μια αίθουσα που δεν αντέδρασε ενιαία: κάποιοι αποχώρησαν αμέσως μετά το φινάλε, ενώ όσοι έμειναν το υποδέχθηκαν σαν το επόμενο μεγάλο cult queer horror του φεστιβάλ.
Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο ως Ωραίας Ελένης στη νέα «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν προκάλεσε ρατσιστική και μισογυνική επίθεση στα social media, με τον Ίλον Μασκ να μπαίνει στη συζήτηση στο όνομα της «ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς». Μόνο που τα επιχειρήματα για τον Όμηρο, τον Αχιλλέα, την Ελένη και τα Όσκαρ δεν στέκουν ούτε μυθολογικά ούτε κινηματογραφικά.
Το 2022, η εγγονή του Σάι και της Τάτια Φρανκέτι Τουόμπλι βρήκε χιλιάδες φωτογραφικά αρνητικά στο οικογενειακό σπίτι στην Ιταλία. Το βιβλίο Stella Honey και η έκθεση στη Ρώμη αποκαλύπτουν τον μεγάλο ζωγράφο μέσα από το βλέμμα της γυναίκας που τον φωτογράφιζε όταν δεν πόζαρε για την Ιστορία.
Σκελετικά κατάλοιπα που βρέθηκαν κάτω από εκκλησία στο Μάαστριχτ μπορεί να ανήκουν στον Σαρλ ντε Μπατζ ντε Καστελμόρ, τον ιστορικό ντ' Αρτανιάν που ενέπνευσε τον ήρωα των Τριών Σωματοφυλάκων του Αλέξανδρου Δουμά. Η εξέταση DNA ίσως φωτίσει ένα μυστήριο 350 ετών, αλλά και την απόσταση ανάμεσα στον πραγματικό στρατιώτη και τον λογοτεχνικό μύθο.
Σε τάφο ρωμαϊκής περιόδου στην αρχαία Οξύρρυγχο της Αιγύπτου, αρχαιολόγοι εντόπισαν πάπυρο με στίχους από τη Β΄ ραψωδία της Ιλιάδας πάνω σε μουμιοποιημένο σώμα. Το εύρημα φωτίζει τη θέση του Ομήρου όχι μόνο στην εκπαίδευση και την ανάγνωση, αλλά και στις τελετουργίες γύρω από τον θάνατο.
Το Cannon της Lee Lai έγινε το πρώτο graphic novel που κερδίζει το αυστραλιανό Stella Prize, ενώ η δημιουργός του είναι το πρώτο non-binary άτομο που τιμάται με το βραβείο. Η ιστορία ακολουθεί μια queer Κινέζα στο Μόντρεαλ που φροντίζει τους πάντες, μέχρι η καταπιεσμένη οργή της να αρχίσει να παίρνει μορφή.
Ο Ye κρίθηκε υπεύθυνος για παραβίαση πνευματικών δικαιωμ
Περισσότεροι από 600 επαγγελματίες του γαλλικού κινηματογράφου, ανάμεσά τους η Ζιλιέτ Μπινός, η Αντέλ Ενέλ και ο Ρεϊμόν Ντεπαρντόν, υπέγραψαν κείμενο στη Libération, προειδοποιώντας ότι η συγκέντρωση δύναμης γύρω από την Canal+, τη StudioCanal και την UGC μπορεί να απειλήσει την ανεξαρτησία της γαλλικής κινηματογραφικής παραγωγής
Η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη παρουσιάζει το Titanic Ocean στο Un Certain Regard, η Αλεξάνδρα Ματθαίου φέρνει το Free Eliza στη Quinzaine des cinéastes, ενώ Έλληνες παραγωγοί συμμετέχουν στο Marché du Film με νέα projects.
Μετά τις αντιδράσεις για τη σκοτεινή πανοπλία του Αγαμέμνονα και την επιλογή του Τράβις Σκοτ στον ρόλο ενός ραψωδού, ο Κρίστοφερ Νόλαν υπερασπίζεται το The Odyssey και εξηγεί γιατί η ταινία δεν αντιμετωπίζει τον Όμηρο επιπόλαια.
