ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ, ο Βενσάν Κασέλ και η Κατρίν Ντενέβ στις Κάννες για τη νέα ταινία του Ασγκάρ Φαραντί

Ο Ασγκάρ Φαραντί επέστρεψε στο Διαγωνιστικό των Καννών με το Parallel Tales, ένα γαλλόφωνο δράμα εμπνευσμένο από τον Δεκάλογο του Κριστόφ Κισλόφσκι. Μια ιστορία παρατήρησης, επιθυμίας και μυθοπλασίας, όπου η πραγματικότητα αρχίζει να μπερδεύεται επικίνδυνα με τη φαντασία.

The LiFO team
The LiFO team
Η Ιζαμπέλ Ιπέρ, ο Βενσάν Κασέλ και η Κατρίν Ντενέβ στις Κάννες για τη νέα ταινία του Ασγκάρ Φαραντί Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
0

Στις Κάννες, μερικές πρεμιέρες τραβούν την προσοχή πριν ακόμη αρχίσει η προβολή. Αρκούν τα ονόματα που περπατούν στο κόκκινο χαλί. Η νέα ταινία του Ασγκάρ Φαραντί ήταν μία από αυτές.

Ο Ιρανός σκηνοθέτης, βραβευμένος δύο φορές με Όσκαρ διεθνούς ταινίας για το Ένας Χωρισμός και τον Εμποράκο, παρουσίασε το βράδυ της Πέμπτης στο Grand Théâtre Lumière το Parallel Tales / Histoires parallèles, τη νέα του γαλλόφωνη ταινία που συμμετέχει στο Διαγωνιστικό του 79ου Φεστιβάλ Καννών.

Στο κόκκινο χαλί βρέθηκε ένα από τα πιο λαμπερά ευρωπαϊκά καστ της φετινής διοργάνωσης: Ιζαμπέλ Ιπέρ, Βιρζινί Εφιρά, Βενσάν Κασέλ, Πιερ Νινέ και, σε μικρό ρόλο, Κατρίν Ντενέβ. Ένα καστ που από μόνο του αρκεί για να μετατρέψει μια φεστιβαλική πρεμιέρα σε κινηματογραφικό γεγονός.

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ, ο Βενσάν Κασέλ και η Κατρίν Ντενέβ στις Κάννες για τη νέα ταινία του Ασγκάρ Φαραντί Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images

Η προβολή ολοκληρώθηκε με περίπου πεντάλεπτο χειροκρότημα. Στις Κάννες, βέβαια, τα χειροκροτήματα έχουν τη δική τους παράξενη αριθμητική: πέντε λεπτά σημαίνουν σεβασμό, όχι απαραίτητα έκσταση. Η υποδοχή ήταν θερμή, αλλά όχι η φρενίτιδα που συχνά συνοδεύει τα μεγάλα φεστιβαλικά φαβορί.

Το Parallel Tales είναι εμπνευσμένο από ένα κεφάλαιο του Δεκάλογου του Κριστόφ Κισλόφσκι, της εμβληματικής τηλεοπτικής σειράς δέκα ταινιών που γύρισε ο Πολωνός δημιουργός στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Ο Φαραντί και ο αδελφός του, Σαΐντ, μεταφέρουν το υλικό σε ένα γαλλικό περιβάλλον, χτίζοντας μια ιστορία γύρω από την παρατήρηση, τη φαντασίωση και τη θολή γραμμή ανάμεσα σε αυτό που βλέπουμε και σε αυτό που επινοούμε.

Στο κέντρο της ταινίας βρίσκεται μια συγγραφέας, την οποία υποδύεται η Ιζαμπέλ Ιπέρ. Παρατηρεί τους γείτονές της, καταγράφει κινήσεις, βλέμματα και μικρές καθημερινές σκηνές, ώσπου η πραγματικότητα αρχίζει να μπερδεύεται με τη μυθοπλασία της. Απέναντί της, ο Βενσάν Κασέλ, η Βιρζινί Εφιρά και ο Πιερ Νινέ κατοικούν έναν κόσμο όπου η επιθυμία, η παρακολούθηση και η αφήγηση γίνονται όλο και πιο δύσκολο να ξεχωρίσουν.

Για τον Φαραντί, αυτή η περιοχή δεν είναι ξένη. Το σινεμά του συχνά χτίζεται πάνω σε ηθικά διλήμματα, μισές αλήθειες, παρεξηγήσεις και ανθρώπους που βρίσκονται ξαφνικά παγιδευμένοι μέσα στις συνέπειες των επιλογών τους. Εδώ, όμως, το παιχνίδι περνά περισσότερο από τη μυθοπλασία, την επιθυμία και την ίδια την πράξη της παρατήρησης.

Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν συγκρατημένες. Η ταινία κέρδισε τον σεβασμό της αίθουσας, όχι όμως και τον ενθουσιασμό που θα την έβαζε αμέσως στην πρώτη γραμμή των φαβορί. Οι ερμηνείες ξεχώρισαν, αλλά η διάρκεια των 140 λεπτών και η πυκνή κατασκευή της φαίνεται πως βάρυναν την υποδοχή.

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ, ο Βενσάν Κασέλ και η Κατρίν Ντενέβ στις Κάννες για τη νέα ταινία του Ασγκάρ Φαραντί Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images

Ακόμη κι έτσι, το ενδιαφέρον γύρω από το Parallel Tales παραμένει ισχυρό. Μια νέα ταινία του Φαραντί στο Διαγωνιστικό των Καννών δεν περνά ποτέ απαρατήρητη, ειδικά όταν συγκεντρώνει στην ίδια οθόνη την Ιπέρ, τον Κασέλ, την Εφιρά και την Ντενέβ. Μπορεί η πρεμιέρα να μην προκάλεσε την έκρηξη που ονειρεύεται κάθε φεστιβαλικό φαβορί, αλλά το star power ήταν αδιαμφισβήτητο.

με στοιχεία απο Variety ,Hollywood Reporter

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

PARALLEL TALES

Ανταπόκριση από τις Κάννες / «Παράλληλες Ιστορίες»: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ σε ένα σοφιστικέ ψυχολογικό δράμα

Ο Ασγκάρ Φαραντί εμπνέεται από τον Κισλόφσκι φτιάχνοντας μια διεισδυτική, αν και αργοκίνητη ταινία παράλληλων ιστοριών πάνω στο αγαπημένο του θέμα της δυαδικότητας.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Στα 82 της, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες σαν να μην έφυγε ποτέ

Πολιτισμός / H Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες σαν να μην έφυγε ποτέ

Με δύο ταινίες στο διαγωνιστικό πρόγραμμα των Καννών, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στο φεστιβάλ που έχτισε τον μύθο της. Στα 82 της, δεν εμφανίζεται ως ζωντανό μνημείο του γαλλικού σινεμά, αλλά ως μια ηθοποιός που εξακολουθεί να δουλεύει, να διαλέγει και να παραμένει αινιγματική.
THE LIFO TEAM
Η Ιζαμπέλ Ιπέρ ξέρει ότι ο πλούτος είναι η πιο επικίνδυνη φαντασίωση

Πολιτισμός / Η Ιζαμπέλ Ιπέρ ξέρει ότι ο πλούτος είναι η πιο επικίνδυνη φαντασίωση

Με αφορμή τη νέα της ταινία «Η πλουσιότερη γυναίκα του κόσμου», και ενώ ολοκληρώνει στη Μαδρίτη τις παραστάσεις της «Βερενίκης», η Ιζαμπέλ Ιπέρ μιλά για τον πλούτο, την εξουσία, την ελευθερία και το δικαίωμα μιας ηθοποιού να μη χαρίζεται ποτέ ολόκληρη.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στις Κάννες, το πρώτο fashion show γίνεται στο αεροδρόμιο

Πολιτισμός / Στις Κάννες, το πρώτο fashion show γίνεται στο αεροδρόμιο

Πριν ακόμη οι σταρ πατήσουν στο κόκκινο χαλί, το αεροδρόμιο της Νίκαιας έχει ήδη γίνει η πρώτη ανεπίσημη πασαρέλα του Φεστιβάλ Καννών. Από την Ιζαμπέλα Ροσελίνι και τη Ράιλι Κίο μέχρι την Άλια Μπατ, τη Χάιντι Κλουμ και τον Ντιέγκο Κάλβα, οι αφίξεις λειτουργούν πλέον σαν μικρές εμφανίσεις μόδας, όπου η άνεση του ταξιδιού συναντά τις υποχρεώσεις των οίκων.
THE LIFO TEAM
Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ επιστρέφει στις Κάννες με όλα του τα φαντάσματα

Πολιτισμός / Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ επιστρέφει στις Κάννες με όλα του τα φαντάσματα

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ επιστρέφει στις Κάννες με το Bitter Christmas και κυνηγά ξανά τον Χρυσό Φοίνικα που δεν κέρδισε ποτέ. Στα 76 του, ο Ισπανός σκηνοθέτης μετατρέπει την αϋπνία, τα όνειρα, τη μνήμη της μητέρας του και τα φαντάσματα της movida σε μια νέα ταινία για την επιθυμία, τη δημιουργία και όσα δεν τελειώνουν ποτέ στο σινεμά του.
THE LIFO TEAM
Ο Μπαζ Λούρμαν μετέτρεψε ένα βαγόνι του 1932 σε αρ ντεκό σκηνή πάνω σε ράγες

Πολιτισμός / Ο Μπαζ Λούρμαν μετέτρεψε ένα βαγόνι του 1932 σε αρ ντεκό σκηνή πάνω σε ράγες

Το Celia, το νέο ιδιωτικό βαγόνι-εστιατόριο της Belmond στο British Pullman, δεν είναι απλώς μια άσκηση πολυτέλειας. Ο Μπαζ Λούρμαν και η Κάθριν Μάρτιν επινόησαν πρώτα μια φανταστική σταρ του West End το 1932, της έδωσαν εραστή, θεατρική μυθολογία, αναφορές στον Πολίτη Κέιν και στο Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, και μετά μετέτρεψαν ένα βαγόνι σε κινηματογραφικό σκηνικό πάνω σε ράγες.
THE LIFO TEAM
«ΜΑΘΟΥ»: Βρέθηκε αρχαίο ελληνικό μήνυμα σε βλήμα 2.100 ετών

Πολιτισμός / «ΜΑΘΟΥ»: Βρέθηκε αρχαίο ελληνικό μήνυμα σε βλήμα 2.100 ετών

Μια μολύβδινη βολίδα σφενδόνης από την αρχαία Ίππο, κοντά στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, φέρει την ελληνική επιγραφή «ΜΑΘΟΥ». Οι ερευνητές τη διαβάζουν ως σαρκαστικό μήνυμα προς τον εχθρό, κάτι σαν «πάρε το μάθημά σου», αποκαλύπτοντας μια απρόσμενα ανθρώπινη πλευρά του αρχαίου πολέμου: μαζί με το βλήμα ταξίδευε και ο χλευασμός.
THE LIFO TEAM
Από το Blue Velvet στο Green Porno: Το Λοκάρνο τιμά την Ιζαμπέλα Ροσελίνι, τη σταρ που έκανε την παραξενιά τέχνη

Πολιτισμός / Από το Blue Velvet στο Green Porno: Το Λοκάρνο τιμά την Ιζαμπέλα Ροσελίνι, τη σταρ που έκανε την παραξενιά τέχνη

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θα παραλάβει το Excellence Award του Φεστιβάλ Λοκάρνο στην 79η διοργάνωσή του, στις 5 Αυγούστου. Το φεστιβάλ την τιμά ως μια «χαρούμενα αντισυμβατική» μορφή του σύγχρονου σινεμά, από το Blue Velvet του Ντέιβιντ Λιντς μέχρι το La Chimera, το Conclave και τα δικά της αλλόκοτα, αυτοσαρκαστικά έργα για τη συμπεριφορά των ζώων.
THE LIFO TEAM
Η Νικόλ Κίντμαν, ο Brancusi και η στιγμή που η Christie’s έκανε μια δημοπρασία σινεμά

Πολιτισμός / Η Νικόλ Κίντμαν, ο Brancusi και η στιγμή που η Christie’s έκανε μια δημοπρασία σινεμά

Λίγο πριν βγει σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη, η χρυσή Danaïde του Κονσταντίν Μπρανκούζι γίνεται πρωταγωνίστρια σε ένα μικρό, υπνωτιστικό φιλμ της Christie’s με τη Νικόλ Κίντμαν. Με τον David Bowie στο soundtrack και φόντο το Rockefeller Center, ο μεγάλος οίκος μετατρέπει ένα γλυπτό του 1913 σε στιγμή καθαρής κινηματογραφικής λάμψης.
THE LIFO TEAM
Η Ολίβια Κόλμαν, ένας γυμνός γκέι πατέρας και η queer οικογένεια που δεν θέλει να ουρλιάξει

Πολιτισμός / Η Ολίβια Κόλμαν, ένας γυμνός γκέι πατέρας και η queer οικογένεια που δεν θέλει να ουρλιάξει

Με αφορμή την κυκλοφορία του Jimpa σε ψηφιακές πλατφόρμες, η Ολίβια Κόλμαν μιλά στον Guardian για την ταινία της Σόφι Χάιντ, τον Τζον Λίθγκοου στον ρόλο ενός γκέι ογδοντάρη πατέρα, τα trans δικαιώματα, τη σεξουαλικότητα στην τρίτη ηλικία και τους καβγάδες που θα ήθελε να είχε αποφύγει με τον δικό της πατέρα.
THE LIFO TEAM
Maria La Callas: Η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας

Πολιτισμός / Μαρία Κάλλας: Μια νέα έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη με τα κοστούμια της ταινίας «Maria»

Η έκθεση «Maria La Callas: Η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας» αποτίει φόρο τιμής στη θρυλική ντίβα μέσα από τις δημιουργίες του βραβευμένου ενδυματολόγου Massimo Cantini Parrini για την ταινία με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί.
THE LIFO TEAM
Λεσβιακοί οργασμοί, εξωφρενικοί φόνοι και η Γκίλιαν Άντερσον βουτηγμένη στο αίμα: η τανία που αναστάτωσε τις Κάννες

Πολιτισμός / Λεσβιακοί οργασμοί, εξωφρενικοί φόνοι και η Γκίλιαν Άντερσον βουτηγμένη στο αίμα: η ταινία που αναστάτωσε τις Κάννες

Το Teenage Sex and Death at Camp Miasma, με τη Γκίλιαν Άντερσον και τη Χάνα Άινμπιντερ του Hacks, άνοιξε το Un Certain Regard στις Κάννες με standing ovation σχεδόν έξι λεπτών, αλλά και με μια αίθουσα που δεν αντέδρασε ενιαία: κάποιοι αποχώρησαν αμέσως μετά το φινάλε, ενώ όσοι έμειναν το υποδέχθηκαν σαν το επόμενο μεγάλο cult queer horror του φεστιβάλ.
THE LIFO TEAM
Ο Ίλον Μασκ βάζει στο στόχαστρο τη Λουπίτα Νιόνγκο για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Πολιτισμός / Ο 'Ελον Μασκ λέει ότι η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν προσβάλλει την Ελλάδα

Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο ως Ωραίας Ελένης στη νέα «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν προκάλεσε ρατσιστική και μισογυνική επίθεση στα social media, με τον Ίλον Μασκ να μπαίνει στη συζήτηση στο όνομα της «ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς». Μόνο που τα επιχειρήματα για τον Όμηρο, τον Αχιλλέα, την Ελένη και τα Όσκαρ δεν στέκουν ούτε μυθολογικά ούτε κινηματογραφικά.
THE LIFO TEAM
Ο Σάι Τουόμπλι όπως δεν τον είχαμε ξαναδεί: οι φωτογραφίες που βρέθηκαν σε μια σοφίτα

Πολιτισμός / Ο Σάι Τουόμπλι όπως δεν τον είχαμε ξαναδεί: οι φωτογραφίες που βρέθηκαν σε μια σοφίτα

Το 2022, η εγγονή του Σάι και της Τάτια Φρανκέτι Τουόμπλι βρήκε χιλιάδες φωτογραφικά αρνητικά στο οικογενειακό σπίτι στην Ιταλία. Το βιβλίο Stella Honey και η έκθεση στη Ρώμη αποκαλύπτουν τον μεγάλο ζωγράφο μέσα από το βλέμμα της γυναίκας που τον φωτογράφιζε όταν δεν πόζαρε για την Ιστορία.
THE LIFO TEAM
Βρέθηκαν τα οστά του πραγματικού ντ’ Αρτανιάν; Το DNA ίσως λύσει το μυστήριο του τέταρτου σωματοφύλακα

Πολιτισμός / Βρέθηκαν τα οστά του πραγματικού ντ’ Αρτανιάν;

Σκελετικά κατάλοιπα που βρέθηκαν κάτω από εκκλησία στο Μάαστριχτ μπορεί να ανήκουν στον Σαρλ ντε Μπατζ ντε Καστελμόρ, τον ιστορικό ντ’ Αρτανιάν που ενέπνευσε τον ήρωα των Τριών Σωματοφυλάκων του Αλέξανδρου Δουμά. Η εξέταση DNA ίσως φωτίσει ένα μυστήριο 350 ετών, αλλά και την απόσταση ανάμεσα στον πραγματικό στρατιώτη και τον λογοτεχνικό μύθο.
THE LIFO TEAM
Αρχαιολόγοι βρήκαν μούμια θαμμένη με στίχους από την Ιλιάδα

Πολιτισμός / Αρχαιολόγοι βρήκαν μούμια θαμμένη με στίχους από την Ιλιάδα

Σε τάφο ρωμαϊκής περιόδου στην αρχαία Οξύρρυγχο της Αιγύπτου, αρχαιολόγοι εντόπισαν πάπυρο με στίχους από τη Β΄ ραψωδία της Ιλιάδας πάνω σε μουμιοποιημένο σώμα. Το εύρημα φωτίζει τη θέση του Ομήρου όχι μόνο στην εκπαίδευση και την ανάγνωση, αλλά και στις τελετουργίες γύρω από τον θάνατο.
THE LIFO TEAM
Η Lee Lai έγινε το πρώτο non-binary πρόσωπο που κερδίζει το Stella Prize

Πολιτισμός / Η Lee Lai έγινε το πρώτο non-binary πρόσωπο που κερδίζει το Stella Prize

Το Cannon της Lee Lai έγινε το πρώτο graphic novel που κερδίζει το αυστραλιανό Stella Prize, ενώ η δημιουργός του είναι το πρώτο non-binary άτομο που τιμάται με το βραβείο. Η ιστορία ακολουθεί μια queer Κινέζα στο Μόντρεαλ που φροντίζει τους πάντες, μέχρι η καταπιεσμένη οργή της να αρχίσει να παίρνει μορφή.
THE LIFO TEAM
Ο Κάνιε Γουέστ θα πληρώσει για μουσικό απόσπασμα που ακούστηκε μόνο πριν κυκλοφορήσει το Donda

Πολιτισμός / Ο Κάνιε Γουέστ έχασε δίκη για ένα sample που ακούστηκε πριν γίνει τραγούδι

Ο Ye κρίθηκε υπεύθυνος για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων επειδή έπαιξε σε μεγάλη εκδήλωση ακρόασης του Donda μια πρώιμη εκδοχή του Hurricane με sample που δεν είχε αδειοδοτηθεί. Το επίμαχο απόσπασμα δεν μπήκε στην τελική κυκλοφορία, αλλά οι ένορκοι έκριναν ότι η δημόσια και εμπορική χρήση του είχε συνέπειες.
THE LIFO TEAM
Λίγο πριν από τις Κάννες, το γαλλικό σινεμά ανοίγει μέτωπο με τον ακροδεξιό δισεκατομμυριούχο Βενσάν Μπολορέ

Πολιτισμός / Λίγο πριν από τις Κάννες, το γαλλικό σινεμά ανοίγει μέτωπο με τον ακροδεξιό δισεκατομμυριούχο Βενσάν Μπολορέ

Περισσότεροι από 600 επαγγελματίες του γαλλικού κινηματογράφου, ανάμεσά τους η Ζιλιέτ Μπινός, η Αντέλ Ενέλ και ο Ρεϊμόν Ντεπαρντόν, υπέγραψαν κείμενο στη Libération, προειδοποιώντας ότι η συγκέντρωση δύναμης γύρω από την Canal+, τη StudioCanal και την UGC μπορεί να απειλήσει την ανεξαρτησία της γαλλικής κινηματογραφικής παραγωγής
THE LIFO TEAM
 
 