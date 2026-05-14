Έρχονται τέσσερις μεγάλες συναυλίες το 2027 στο ΟΑΚΑ

Επίσημο αίτημα για τη διοργάνωση τεσσάρων μεγάλων συναυλιών στο ΟΑΚΑ, το 2027, κατέθεσε η εταιρεία προώθησης High Priority Promotions, η οποία ανέλαβε την παραγωγή και το στήσιμο του live των Metallica.

Σε απόφαση, που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, γίνεται λόγος πως, την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΚΑ συνεδρίασε και ενέκρινε ομόφωνα, σε πρώτη φάση, το αίτημα της High Priority Promotions, της εταιρείας που οργάνωσε τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, για τη χρήση του Σταδίου για τέσσερις μεγάλες συναυλίες το 2027.

«Σημειώνεται ότι η διοργανώτρια εταιρεία δεν πρέπει να προβεί στην ανακοίνωση των συναυλιών και στη διάθεση εισιτηρίων, πριν την οριστική απόφαση του Δ.Σ. και την υπογραφή του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση για τις τέσσερις συναυλίες στο ΟΑΚΑ.

Συναυλίες 2027 στο ΟΑΚΑ: Η απόφαση που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει:

«ΑΠΟΦΑΣΗ:

Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων, εγκρίνει ομόφωνα: α) επί της αρχής το υπ’ αριθμ. πρωτ: 10/5634/26/6-2025,10/6652/23/7/2025, 10/9066/20/10/2025, 10/6706/24/7/2026, 10/1503/24/2/2026 αίτημα της εταιρείας High Priority Promotions, αναφορικά με τη διοργάνωση τεσσάρων (4) μεγάλων συναυλιών στο Κεντρικό Στάδιο μέσα στο 2027 και β) την επανεξέταση του αιτήματος σε χρόνο που θα επιτρέπει την πλήρη διασταύρωση με το οριστικοποιημένο αθλητικό καλεντάρι και υπό τη σύμφωνη γνώμη της ΠΑΕ ΠΑΟ.

Σημειώνεται ότι η διοργανώτρια εταιρεία δεν πρέπει να προβεί στην ανακοίνωση των συναυλιών και στη διάθεση εισιτηρίων, πριν την οριστική απόφαση του Δ.Σ. και την υπογραφή του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού».