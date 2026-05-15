LiFO Taste: Γιορτάζουμε τα 20 χρόνια μας με μια έκδοση αφιερωμένη στη γεύση και το καλό φαγητό της Αθήνας

H LiFO γιορτάζει τα 20 χρόνια της µε πολλά ειδικά τεύχη, αφιερώµατα και events που θα αποκαλύπτονται σταδιακά το επόµενο διάστηµα. Από σήμερα, σε όλα τα σημεία διανομής γίνεται η αρχή με μια ειδική έκδοση 132 σελίδων αφιερωμένη στη γεύση και το καλό φαγητό της Αθήνας.

Το επετειακό «LiFO Taste», φιλοδοξεί να κυκλοφορεί µία φορά τον χρόνο και να κάνει τη δική του χαρτογράφηση της γαστρονοµικής Αθήνας, ενώ παράλληλα παρουσιάζει έναν ολοκληρωμένο κατάλογο µε εστιατόρια και επιχειρήσεις ποιυ συνδέονται με την εστίαση και το φαγητό.

Για το πρώτο µας τεύχος, κάναµε µια αναδροµή στα τελευταία είκοσι χρόνια, συναντήσαμε δεκάδες σεφ και ανθρώπους που ασχολούνται επαγγελματικά με το φαγητό ή το αγαπούν πραγματικά και μας μίλησαν για το πώς διαμορφώνεται το αθηναικό τοπίο της εστίασης και του FnB. Τέλος, δημιουργήσαμε έναν ολοκληρωμένο οδηγό με 100 εστιατόρια που καλύπτουν κάθε γούστο και που θα είναι ο απόλυτος καλοκαιρινός «βοηθός» για τις γευστικές σας εξορμήσεις.

Αυτό είναι σίγουρα το πιο απολαυστικό τεύχος για όσους αγαπούν το φαγητό, την πόλη και την διασκέδαση. Ευχόµαστε καλή ανάγνωση σε όλους.