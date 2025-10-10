O Drake χάνει την αγωγή κατά του Kendrick Lamar για το «Not Like Us»

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η δικαστής Jeannette Vargas απέρριψε την αγωγή δυσφήμισης του Drake κατά του Kendrick Lamar και της Universal Music Group, κρίνοντας τους στίχους του τραγουδιού «Not Like Us» ως μη δυσφημιστικούς.

Φωτ.: Getty Images
Η δικαστής Jeannette Vargas απέρριψε την αγωγή δυσφήμισης που κατέθεσε ο Drake κατά της Universal Music Group (UMG) σχετικά με το τραγούδι του Kendrick Lamar «Not Like Us». Η απόφαση σηματοδοτεί μία σημαντική νίκη για τον Lamar, ο οποίος έχει γίνει αντιληπτός ως ο κυρίαρχος σε μια από τις πιο διαβόητες αντιπαραθέσεις στην ιστορία της rap μουσικής.

Η αγωγή είχε κατατεθεί τον Ιανουάριο, με τον Drake να κατηγορεί την UMG ότι προώθησε το τραγούδι, διαδίδοντας μια «ψευδή και κακόβουλη αφήγηση» που υπονοούσε ότι ο Drake και οι συνεργάτες του ήταν «πιστοποιημένοι παιδόφιλοι». Ωστόσο, η δικαστής έκρινε ότι οι στίχοι του Lamar αποτελούν «μη-ενεργή γνώμη» και ότι δεν μπορούν να θεωρηθούν δυσφημιστικοί, δεδομένου του πλαισίου μιας έντονης rap battle.

Το «Not Like Us» κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2024 και γρήγορα έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του Lamar, κερδίζοντας πέντε βραβεία Grammy και ξεχωρίζοντας στο halftime show του Super Bowl 2025. Στην 38σέλιδη απόφασή της, η δικαστής χαρακτήρισε τη διαμάχη μεταξύ Drake και Lamar «τον πιο διαβόητο rap battle στην ιστορία του είδους».

Η δικαστής τόνισε ότι η σοβαρότητα της κατηγορίας για παιδοφιλία δεν αλλάζει το γεγονός ότι πρόκειται για ένα πλαίσιο μουσικής αντιπαράθεσης γεμάτο προκλητική γλώσσα, υπερβολές και αλληλοκατηγορίες. Σημείωσε επίσης ότι σε προηγούμενο τραγούδι, ο Drake είχε προκαλέσει τον Lamar να χρησιμοποιήσει τις ίδιες κατηγορίες, γεγονός που καθιστά τον στίχο «Say, Drake, I hear you like 'em young» σαφή αναφορά στον Drake.

Ο Drake, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Aubrey Graham, δεν κατονομάζει τον Lamar στην αγωγή, αλλά κατηγορεί την UMG ότι εκμεταλλεύτηκε την αντιπαράθεση για εμπορικό όφελος. Ο εκπρόσωπός του δήλωσε ότι σχεδιάζει να ασκήσει έφεση, προσδοκώντας ότι το Εφετείο θα επανεξετάσει την υπόθεση.

Αντίθετα, η UMG εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση, δηλώνοντας ότι η αγωγή ήταν μια «προσβολή για όλους τους καλλιτέχνες και τη δημιουργική τους έκφραση». Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η εταιρεία ανυπομονεί να συνεχίσει τη συνεργασία της με τον Drake, προωθώντας τη μουσική του και επενδύοντας στην καριέρα του.

Η υπόθεση αναδεικνύει τη λεπτή ισορροπία μεταξύ καλλιτεχνικής ελευθερίας και προσωπικών επιθέσεων στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Παρά την απόρριψη της αγωγής, η συζήτηση γύρω από τους στίχους και τη μουσική αντιπαράθεση συνεχίζεται, με το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης να παρακολουθούν στενά τις επόμενες κινήσεις των δύο ράπερ.

Ο Kendrick Lamar δεν έχει σχολιάσει ακόμη την απόφαση, ενώ η μουσική κοινότητα παρακολουθεί με ενδιαφέρον αν η υπόθεση θα φτάσει στο Εφετείο και πώς θα επηρεάσει την εικόνα και την καριέρα του Drake.

Με πληροφορίες από BBC

