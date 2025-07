Drake: Γιατί απογοήτευσε η συναυλία του στο Wireless του Λονδίνου

Μία γλυκόπικρη γεύση άφησε η εμφάνιση του Drake στο φεστιβάλ Wireless του Λονδίνου.

Το live του «ολοκληρώθηκε με αρνητικό πρόσημο, καθώς η headline εμφάνισή του την τελευταία βραδιά διήρκεσε μόλις 40 λεπτά», σχολιάζει το BBC.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή δέκα λεπτά νωρίτερα από το προγραμματισμένο, ο Drake, απευθυνόμενος στο κοινό, είπε ότι θα τραγουδούσε μέχρι να του κλείσουν το μικρόφωνο, κάνοντας μια αναφορά στα αυστηρά όρια των αρχών σχετικά με τα live.

«Οι θαυμαστές ένιωσαν απογοήτευση», συνεχίζει το πρακτορείο, εξηγώντας ότι ο 38χρονος ράπερ παρουσίασε μόνο τρεις special guests: τους Popcaan, Rema και Vybz Kartel.

Η συναυλία του Σαββάτου είχε διάρκεια 90 λεπτά και περιλάμβανε 13 special guests, ενώ εκείνη της Παρασκευής, παρόμοιας διάρκειας, φιλοξένησε έξι συμμετοχές.

Drake: Οι ξαφνικές αλλαγές στο πρόγραμμα

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, το επίσημο πρόγραμμα έδειχνε δύο εμφανίσεις του Drake — μία στις 18:25 και μία στις 20:55.

Η πρώτη «εξαφανίστηκε μυστηριωδώς» από το πρόγραμμα το απόγευμα, ενώ οι προγραμματισμένες εμφανίσεις των Vybz Kartel και Burna Boy πραγματοποιήθηκαν κανονικά στις προβλεπόμενες ώρες.

Οι θαυμαστές ξαφνιάστηκαν όταν ο Drake βγήκε στη σκηνή λίγα λεπτά μετά το τέλος της εμφάνισης του Burna Boy, με τον Καναδό καλλιτέχνη να απευθύνεται αμέσως στο κοινό.

«Έδειχνε εκνευρισμένος, σε αντίθεση με τη θετική του διάθεση τις δύο προηγούμενες νύχτες», γράφει το BBC.

Ο Drake άνοιξε το σετ του με ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι με τον Βρετανό ράπερ Central Cee, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στη σκηνή.

Ο ράπερ «έμοιαζε να έχει απολογητική διάθεση καθ’ όλη τη διάρκεια, υποσχόμενος να παίξει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του για να κερδίσει το κοινό».

Όπως είπε στο πλήθος: «Λονδίνο, θα σε αγαπώ για το υπόλοιπο της ζωής μου».

Από τα highlights της συναυλίας ήταν η αιφνίδια εμφάνιση του ράπερ Rema, που ανέβασε το ηθικό του κοινού, με τα τραγούδια Calm Down και Fever να ξεχωρίζουν.

Μετά από μια σύντομη εμφάνιση του Τζαμαϊκανού καλλιτέχνη dancehall Vybz Kartel —ο οποίος είχε ήδη παίξει νωρίτερα μπροστά σε μεγάλο κοινό— απέμεινε χρόνος μόνο για δύο ακόμη τραγούδια του Drake.

Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ανέβηκε σε γερανό για να χαιρετήσει τους 50.000 παρευρισκόμενους, ενώ από τα ηχεία ακουγόταν το I Will Always Love You της Whitney Houston.

Μετά τη δημοσιότητα που είχε το ίδιο φινάλε στα social media το Σαββατοκύριακο, οι θαυμαστές γρήγορα κατάλαβαν ότι αυτό σήμαινε και το τέλος «ενός απογοητευτικά σύντομου σετ», όπως χαρακτηριστικά το περιγράφουν τα βρετανικά ΜΜΕ.

Drake: Απογοητευμένοι οι θαυμαστές, επεισόδια κατά την έξοδο του κοινού

Οι θαυμαστές εξέφραζαν έντονα τη δυσαρέσκειά τους καθώς έφευγαν, με πολλούς να αγνοούν την ύπαρξη του αυστηρού τοπικού ωραρίου λειτουργίας στο πάρκο.

Πολλοί σχολίαζαν ότι περίμεναν στην ουρά για περισσότερο χρόνο απ’ όσο διήρκεσε η εμφάνιση του Drake.

Εκτός από την έντονη δυσαρέσκεια των φαν με το live του Drake, κατά την αποχώρηση, οι ανταποκριτές του BBC έγραψαν ότι η έξοδος του κοινού από τον συναυλιακό χώρο συνοδεύτηκε από επεισόδια.

«Γίναμε μάρτυρες σκηνών αναστάτωσης στην έξοδο για άτομα με αναπηρία. Θεατές παρακαλούσαν την ασφάλεια να τους αφήσει να φύγουν, αφού τους είπαν ότι έπρεπε να περιμένουν σε περιορισμένο χώρο για δέκα λεπτά ή μέχρι να δοθεί έγκριση από άλλους υπευθύνους.

Αυτό οδήγησε σε υστερία, με κάποιους να επιτίθενται στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, φωνάζοντας και παρακαλώντας λέγοντας πως είναι άτομα με αναπηρία και πρέπει να αποχωρήσουν άμεσα».