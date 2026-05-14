ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Νικόλ Κίντμαν, ο Brancusi και η στιγμή που η Christie’s έκανε μια δημοπρασία σινεμά

Λίγο πριν βγει σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη, η χρυσή Danaïde του Κονσταντίν Μπρανκούζι γίνεται πρωταγωνίστρια σε ένα μικρό, υπνωτιστικό φιλμ της Christie’s με τη Νικόλ Κίντμαν. Με τον David Bowie στο soundtrack και φόντο το Rockefeller Center, ο μεγάλος οίκος μετατρέπει ένα γλυπτό του 1913 σε στιγμή καθαρής κινηματογραφικής λάμψης.

The LiFO team
The LiFO team
ezgif 1ae495308814e59f
φωτογραφία: Christie’s
0

Η Νικόλ Κίντμαν μπαίνει στις αίθουσες της Christie’s στο Rockefeller Center της Νέας Υόρκης, πλησιάζει ένα χρυσό γλυπτό του Κονσταντίν Μπρανκούζι και, για λίγα λεπτά, η δημοπρασία σταματά να μοιάζει με δημοπρασία. Γίνεται μικρό σινεμά.

Στο νέο διαφημιστικό φιλμ της Christie’s, η Κίντμαν εμφανίζεται μπροστά στη Danaïde, το επίχρυσο μπρούτζινο έργο που ο Brancusi συνέλαβε και χύτευσε γύρω στο 1913. Το βίντεο, ντυμένο με το Golden Years του David Bowie, δεν παρουσιάζει απλώς ένα έργο υψηλής αξίας. Το σκηνοθετεί σαν αντικείμενο επιθυμίας, σαν εικόνα που υπνωτίζει, σαν έργο τέχνης που δεν αρκεί να το δεις,  πρέπει να σε κοιτάξει κι αυτό.

Η Danaïde θα προσφερθεί στις 18 Μαΐου στη Νέα Υόρκη, στη δημοπρασία Masterpieces: The Private Collection of S.I. Newhouse, στο πλαίσιο της 20th/21st Century Art Week της Christie’s. Πρόκειται για μπρούντζο με φύλλο χρυσού και μαύρη πατίνα, ύψους 27,1 εκατοστών χωρίς τη βάση, και για ένα από τα έργα που συνδέονται με τη γέννηση της μοντέρνας γλυπτικής.

Το ενδιαφέρον, όμως, εδώ δεν είναι μόνο η ίδια η δημοπρασία. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ένας μεγάλος οίκος μετατρέπει την αγορά τέχνης σε κινηματογραφική εμπειρία. Η Christie’s δεν αρκείται στο γνώριμο λεξιλόγιο της σπανιότητας, της προέλευσης και της εκτίμησης. Βάζει μπροστά τη Νικόλ Κίντμαν, την αφήνει να πλησιάσει το γλυπτό σαν να πλησιάζει μια μυστική παρουσία, σταματά τον κόσμο γύρω της και στήνει μια μικρή σκηνή έκστασης γύρω από ένα αντικείμενο που κανονικά θα παρουσιαζόταν μέσα από κατάλογο, ιστορικό προέλευσης και τιμή.

Η επιλογή της Κίντμαν δεν είναι τυχαία. Η ηθοποιός έχει ήδη γίνει, μέσα από το περίφημο διαφημιστικό της AMC, μια σχεδόν camp ιέρεια της κινηματογραφικής λατρείας. Εδώ, το ίδιο star aura μεταφέρεται από την αίθουσα του σινεμά στην αίθουσα της δημοπρασίας. Η Κίντμαν δεν πουλάει απλώς ένα έργο. Παίζει την εμπειρία του να χαθείς μέσα σε ένα έργο.

Και ο Brancusi αντέχει αυτό το είδος θεατρικότητας. Η Danaïde κουβαλά ήδη τη δική της μυθολογία, από την αρχαιότητα και τις Δαναΐδες μέχρι τη σχέση του γλύπτη με τη φόρμα, το βλέμμα και την αφαίρεση. Η Christie’s τη συνδέει με τη Margit Pogany, την Ουγγαρέζα καλλιτέχνιδα και μούσα του Brancusi, ενώ παρουσιάζει το έργο ως μια καθαρή, συμπυκνωμένη μορφή που τραβά το βλέμμα σε κυκλική κίνηση.

Στο βίντεο, αυτή η κυκλικότητα γίνεται σχεδόν χορογραφία. Η Κίντμαν κινείται γύρω από το γλυπτό, το κοιτάζει, αφήνεται σε ένα σύντομο art trance, σαν να μη βρίσκεται πια σε έναν εμπορικό χώρο αλλά σε ένα ιδιωτικό μουσείο της φαντασίας. Είναι ακριβώς εκεί που το διαφημιστικό γίνεται πιο ενδιαφέρον: στο σημείο όπου η τέχνη, η πολυτέλεια, η διασημότητα και η αγορά τέχνης δεν διαχωρίζονται πια καθαρά.

Η Christie’s ξέρει ότι σήμερα ακόμη και ένα αριστούργημα χρειάζεται εικόνα που να κυκλοφορεί. Ένα μεγάλο έργο δεν αρκεί να εμφανιστεί σε έναν κατάλογο. Πρέπει να γίνει clip, still, mood, στιγμή που μεταδίδεται. Η Danaïde είναι βέβαια Brancusi. Αλλά στο βίντεο γίνεται και κάτι άλλο: γίνεται συμπρωταγωνίστρια της Νικόλ Κίντμαν, μια χρυσή σιωπηλή παρουσία απέναντι σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες κινηματογραφικές φιγούρες της εποχής.


Αυτό δεν ακυρώνει το έργο. Αντίθετα, δείχνει πώς κινείται πλέον η κορυφή της αγοράς τέχνης: με όρους θεάματος, ατμόσφαιρας και πολιτισμικής αναγνωρισιμότητας. Εκεί όπου παλιά η δημοπρασία πουλούσε κυρίως σπανιότητα, τώρα πουλά και εμπειρία. Εκεί όπου το έργο έμενε ακίνητο, τώρα αποκτά soundtrack.

Και κάπως έτσι, η Νικόλ Κίντμαν κοιτάζει έναν Brancusi με φόντο τον Bowie, και η Christie’s βρίσκει έναν τρόπο να πει το αυτονόητο με τη γλώσσα της εποχής: ακόμη και το πιο σιωπηλό αντικείμενο χρειάζεται πια τη δική του σκηνή.

Με στοιχεία από Christie’s

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ολίβια Κόλμαν, ένας γυμνός γκέι πατέρας και η queer οικογένεια που δεν θέλει να ουρλιάξει

Πολιτισμός / Η Ολίβια Κόλμαν, ένας γυμνός γκέι πατέρας και η queer οικογένεια που δεν θέλει να ουρλιάξει

Με αφορμή την κυκλοφορία του Jimpa σε ψηφιακές πλατφόρμες, η Ολίβια Κόλμαν μιλά στον Guardian για την ταινία της Σόφι Χάιντ, τον Τζον Λίθγκοου στον ρόλο ενός γκέι ογδοντάρη πατέρα, τα trans δικαιώματα, τη σεξουαλικότητα στην τρίτη ηλικία και τους καβγάδες που θα ήθελε να είχε αποφύγει με τον δικό της πατέρα.
THE LIFO TEAM
Maria La Callas: Η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας

Πολιτισμός / Μαρία Κάλλας: Μια νέα έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη με τα κοστούμια της ταινίας «Maria»

Η έκθεση «Maria La Callas: Η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας» αποτίει φόρο τιμής στη θρυλική ντίβα μέσα από τις δημιουργίες του βραβευμένου ενδυματολόγου Massimo Cantini Parrini για την ταινία με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί.
THE LIFO TEAM
Λεσβιακοί οργασμοί, εξωφρενικοί φόνοι και η Γκίλιαν Άντερσον βουτηγμένη στο αίμα: η τανία που αναστάτωσε τις Κάννες

Πολιτισμός / Λεσβιακοί οργασμοί, εξωφρενικοί φόνοι και η Γκίλιαν Άντερσον βουτηγμένη στο αίμα: η ταινία που αναστάτωσε τις Κάννες

Το Teenage Sex and Death at Camp Miasma, με τη Γκίλιαν Άντερσον και τη Χάνα Άινμπιντερ του Hacks, άνοιξε το Un Certain Regard στις Κάννες με standing ovation σχεδόν έξι λεπτών, αλλά και με μια αίθουσα που δεν αντέδρασε ενιαία: κάποιοι αποχώρησαν αμέσως μετά το φινάλε, ενώ όσοι έμειναν το υποδέχθηκαν σαν το επόμενο μεγάλο cult queer horror του φεστιβάλ.
THE LIFO TEAM
Ο Ίλον Μασκ βάζει στο στόχαστρο τη Λουπίτα Νιόνγκο για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Πολιτισμός / Ο 'Ελον Μασκ λέει ότι η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν προσβάλλει την Ελλάδα

Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο ως Ωραίας Ελένης στη νέα «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν προκάλεσε ρατσιστική και μισογυνική επίθεση στα social media, με τον Ίλον Μασκ να μπαίνει στη συζήτηση στο όνομα της «ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς». Μόνο που τα επιχειρήματα για τον Όμηρο, τον Αχιλλέα, την Ελένη και τα Όσκαρ δεν στέκουν ούτε μυθολογικά ούτε κινηματογραφικά.
THE LIFO TEAM
Ο Σάι Τουόμπλι όπως δεν τον είχαμε ξαναδεί: οι φωτογραφίες που βρέθηκαν σε μια σοφίτα

Πολιτισμός / Ο Σάι Τουόμπλι όπως δεν τον είχαμε ξαναδεί: οι φωτογραφίες που βρέθηκαν σε μια σοφίτα

Το 2022, η εγγονή του Σάι και της Τάτια Φρανκέτι Τουόμπλι βρήκε χιλιάδες φωτογραφικά αρνητικά στο οικογενειακό σπίτι στην Ιταλία. Το βιβλίο Stella Honey και η έκθεση στη Ρώμη αποκαλύπτουν τον μεγάλο ζωγράφο μέσα από το βλέμμα της γυναίκας που τον φωτογράφιζε όταν δεν πόζαρε για την Ιστορία.
THE LIFO TEAM
Βρέθηκαν τα οστά του πραγματικού ντ’ Αρτανιάν; Το DNA ίσως λύσει το μυστήριο του τέταρτου σωματοφύλακα

Πολιτισμός / Βρέθηκαν τα οστά του πραγματικού ντ’ Αρτανιάν;

Σκελετικά κατάλοιπα που βρέθηκαν κάτω από εκκλησία στο Μάαστριχτ μπορεί να ανήκουν στον Σαρλ ντε Μπατζ ντε Καστελμόρ, τον ιστορικό ντ’ Αρτανιάν που ενέπνευσε τον ήρωα των Τριών Σωματοφυλάκων του Αλέξανδρου Δουμά. Η εξέταση DNA ίσως φωτίσει ένα μυστήριο 350 ετών, αλλά και την απόσταση ανάμεσα στον πραγματικό στρατιώτη και τον λογοτεχνικό μύθο.
THE LIFO TEAM
Αρχαιολόγοι βρήκαν μούμια θαμμένη με στίχους από την Ιλιάδα

Πολιτισμός / Αρχαιολόγοι βρήκαν μούμια θαμμένη με στίχους από την Ιλιάδα

Σε τάφο ρωμαϊκής περιόδου στην αρχαία Οξύρρυγχο της Αιγύπτου, αρχαιολόγοι εντόπισαν πάπυρο με στίχους από τη Β΄ ραψωδία της Ιλιάδας πάνω σε μουμιοποιημένο σώμα. Το εύρημα φωτίζει τη θέση του Ομήρου όχι μόνο στην εκπαίδευση και την ανάγνωση, αλλά και στις τελετουργίες γύρω από τον θάνατο.
THE LIFO TEAM
Η Lee Lai έγινε το πρώτο non-binary πρόσωπο που κερδίζει το Stella Prize

Πολιτισμός / Η Lee Lai έγινε το πρώτο non-binary πρόσωπο που κερδίζει το Stella Prize

Το Cannon της Lee Lai έγινε το πρώτο graphic novel που κερδίζει το αυστραλιανό Stella Prize, ενώ η δημιουργός του είναι το πρώτο non-binary άτομο που τιμάται με το βραβείο. Η ιστορία ακολουθεί μια queer Κινέζα στο Μόντρεαλ που φροντίζει τους πάντες, μέχρι η καταπιεσμένη οργή της να αρχίσει να παίρνει μορφή.
THE LIFO TEAM
Ο Κάνιε Γουέστ θα πληρώσει για μουσικό απόσπασμα που ακούστηκε μόνο πριν κυκλοφορήσει το Donda

Πολιτισμός / Ο Κάνιε Γουέστ έχασε δίκη για ένα sample που ακούστηκε πριν γίνει τραγούδι

Ο Ye κρίθηκε υπεύθυνος για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων επειδή έπαιξε σε μεγάλη εκδήλωση ακρόασης του Donda μια πρώιμη εκδοχή του Hurricane με sample που δεν είχε αδειοδοτηθεί. Το επίμαχο απόσπασμα δεν μπήκε στην τελική κυκλοφορία, αλλά οι ένορκοι έκριναν ότι η δημόσια και εμπορική χρήση του είχε συνέπειες.
THE LIFO TEAM
Λίγο πριν από τις Κάννες, το γαλλικό σινεμά ανοίγει μέτωπο με τον ακροδεξιό δισεκατομμυριούχο Βενσάν Μπολορέ

Πολιτισμός / Λίγο πριν από τις Κάννες, το γαλλικό σινεμά ανοίγει μέτωπο με τον ακροδεξιό δισεκατομμυριούχο Βενσάν Μπολορέ

Περισσότεροι από 600 επαγγελματίες του γαλλικού κινηματογράφου, ανάμεσά τους η Ζιλιέτ Μπινός, η Αντέλ Ενέλ και ο Ρεϊμόν Ντεπαρντόν, υπέγραψαν κείμενο στη Libération, προειδοποιώντας ότι η συγκέντρωση δύναμης γύρω από την Canal+, τη StudioCanal και την UGC μπορεί να απειλήσει την ανεξαρτησία της γαλλικής κινηματογραφικής παραγωγής
THE LIFO TEAM
Δύο ελληνικές ταινίες στις Κάννες: γοργόνες, resorts και ένα χαμόγελο που λείπει

Πολιτισμός / Δύο ελληνικές ταινίες στις Κάννες: γοργόνες, resorts και ένα χαμόγελο που λείπει

Η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη παρουσιάζει το Titanic Ocean στο Un Certain Regard, η Αλεξάνδρα Ματθαίου φέρνει το Free Eliza στη Quinzaine des cinéastes, ενώ Έλληνες παραγωγοί συμμετέχουν στο Marché du Film με νέα projects.
THE LIFO TEAM
Ο Κρίστοφερ Νόλαν απαντά για την πανοπλία και τον Τράβις Σκοτ στην Οδύσσεια

Πολιτισμός / Ο Κρίστοφερ Νόλαν απαντά για την πανοπλία και τον Τράβις Σκοτ στην Οδύσσεια

Μετά τις αντιδράσεις για τη σκοτεινή πανοπλία του Αγαμέμνονα και την επιλογή του Τράβις Σκοτ στον ρόλο ενός ραψωδού, ο Κρίστοφερ Νόλαν υπερασπίζεται το The Odyssey και εξηγεί γιατί η ταινία δεν αντιμετωπίζει τον Όμηρο επιπόλαια.
THE LIFO TEAM
Το παιδί-μετανάστης του Banksy επιστρέφει στη Βενετία — αυτή τη φορά πάνω στο νερό

Πολιτισμός / Το έργο του Banksy που έσβηνε από την υγρασία επιστρέφει στα κανάλια της Βενετίας

Το Migrant Child, το έργο του Banksy με ένα παιδί που κρατά φωτοβολίδα φορώντας σωσίβιο, αποκαταστάθηκε έπειτα από χρόνια φθοράς στην πρόσοψη του Palazzo San Pantalon. Η τοιχογραφία επιστρέφει τώρα στο κοινό πάνω σε πλωτή πλατφόρμα στα κανάλια της Βενετίας, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το αν η street art πρέπει να διασώζεται ή να αφήνεται να χαθεί.
THE LIFO TEAM
 
 