Ο Πίτερ Τζάκσον αποκάλυψε στις Κάννες πώς ο Στίβεν Κόλμπερτ βρέθηκε να γράφει τη νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Ο Στίβεν Κόλμπερτ είχε προτείνει στον Πίτερ Τζάκσον μια ιδέα για νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών πριν ανακοινωθεί το τέλος του Late Show. Τώρα, ο παρουσιαστής δουλεύει μαζί με τη Φιλίπα Μπόιενς πάνω σε μια ιστορία που επιστρέφει στη Μέση Γη, χρόνια μετά την αναχώρηση του Φρόντο.

φωτογραφία:CBS
Ο Στίβεν Κόλμπερτ ετοιμάζει την πιο απρόσμενη μετακόμιση της καριέρας του: από το γραφείο του Late Show στη Μέση Γη.

Ο Πίτερ Τζάκσον μίλησε για πρώτη φορά στις Κάννες για τη συνεργασία του με τον Αμερικανό παρουσιαστή και αποκάλυψε ότι ο Κόλμπερτ τού είχε προτείνει την ιδέα για μια νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών πριν ακόμη μάθει ότι το Late Show θα ολοκληρωνόταν στο CBS.

Σύμφωνα με τον Τζάκσον, ο Κόλμπερτ τον πήρε τηλέφωνο περίπου έναν χρόνο πριν και του είπε ότι είχε μια ιδέα για ταινία βασισμένη στα βιβλία του Τόλκιν. Η πρόταση άρεσε αρκετά στον σκηνοθέτη ώστε να τον φέρει σε επαφή με τη μόνιμη συνεργάτιδά του, Φιλίπα Μπόιενς, συνσεναριογράφο των τριλογιών Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών και Χόμπιτ.

Από εκεί, η ιδέα άρχισε να παίρνει κανονική μορφή. Ο Κόλμπερτ, η Μπόιενς και ο γιος του παρουσιαστή, Πίτερ ΜακΓκι, εργάστηκαν για έναν χρόνο πάνω στην ανάπτυξη της ιστορίας, ενώ ο Κόλμπερτ ταξίδεψε ακόμη και στη Νέα Ζηλανδία για να βρίσκεται πιο κοντά στην ομάδα του Τζάκσον.

Η νέα ταινία έχει προς το παρόν τον τίτλο The Lord of the Rings: Shadow of the Past και θα ακολουθήσει το The Hunt for Gollum, την ταινία που σκηνοθετεί ο Άντι Σέρκις. Η ιστορία τοποθετείται δεκατέσσερα χρόνια μετά την αναχώρηση του Φρόντο από τη Μέση Γη.

Ο Σαμ, ο Μέρι και ο Πίπιν ξεκινούν να ξαναπερπατήσουν τα πρώτα βήματα της παλιάς τους περιπέτειας, ενώ η κόρη του Σαμ, η Έλανορ, ανακαλύπτει ένα θαμμένο μυστικό και προσπαθεί να καταλάβει γιατί ο Πόλεμος του Δαχτυλιδιού παραλίγο να χαθεί πριν ακόμη αρχίσει.

Για τους θαυμαστές του Τόλκιν, η συμμετοχή του Κόλμπερτ δεν πέφτει ακριβώς από τον ουρανό. Ο παρουσιαστής είναι γνωστός για την σχεδόν εγκυκλοπαιδική του γνώση γύρω από τη Μέση Γη και έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για την αγάπη του στα βιβλία. Ο Τζάκσον, μάλιστα, είπε ότι δεν έχει γνωρίσει άνθρωπο που να ξέρει περισσότερα για τον Τόλκιν από τον Κόλμπερτ.

Η χρονική συγκυρία δίνει στην ιστορία ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η ανακοίνωση για το τέλος του Late Show ήρθε ενώ ο Κόλμπερτ δούλευε ήδη πάνω στη νέα ταινία. Ο Τζάκσον είπε στις Κάννες ότι η ακύρωση της εκπομπής ήταν κάτι «σοκαριστικό», αλλά εκτίμησε πως η δουλειά πάνω στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών βοήθησε τον Κόλμπερτ να το διαχειριστεί.

«Τη μία μέρα είσαι παρουσιαστής late-night εκπομπής και την επόμενη σεναριογράφος του Τόλκιν», είπε χαρακτηριστικά ο Τζάκσον, περιγράφοντας τη μετάβαση του Κόλμπερτ σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο Κόλμπερτ πλησιάζει κινηματογραφικά τη Μέση Γη. Είχε εμφανιστεί σε μικρό ρόλο στο The Hobbit: The Desolation of Smaug, ενώ το 2019 είχε σκηνοθετήσει το μικρού μήκους Darrylgorn, με τον Πίτερ Τζάκσον και ηθοποιούς από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ανάμεσά τους ο Ίαν ΜακΚέλεν, ο Βίγκο Μόρτενσεν και ο Ελάιτζα Γουντ.

Το ερώτημα τώρα είναι αν ο Κόλμπερτ μπορεί να περάσει από τη θέση του διάσημου θαυμαστή στη θέση του δημιουργού. Ο ίδιος έχει πει ότι δεν θέλει να γράψει κάτι που θα μοιάζει απλώς με φόρο τιμής από έναν φαν, αλλά με κανονικό δράμα.

Σε αυτό, όπως φαίνεται, δεν είναι μόνος. Δίπλα του βρίσκεται η Φιλίπα Μπόιενς, μία από τις βασικές δημιουργικές φωνές πίσω από τις κινηματογραφικές μεταφορές του Τόλκιν. Και πάνω από όλο το εγχείρημα παραμένει ο Πίτερ Τζάκσον, ο άνθρωπος που μετέτρεψε τη Μέση Γη σε ένα από τα πιο επιδραστικά κινηματογραφικά σύμπαντα των τελευταίων δεκαετιών.

Με στοιχεία από Entertainment Weekly και Variety.

