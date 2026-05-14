Ο Έλον Μασκ βάζει στο στόχαστρο τη Λουπίτα Νιόνγκο για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Η Λουπίτα Νιόνγκο θα υποδυθεί την Ωραία Ελένη και την Κλυταιμνήστρα στη νέα «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, όμως η επιλογή της προκάλεσε νέο κύμα ρατσιστικών και μισογυνικών σχολίων στο X. Ο Έλον Μασκ μπήκε στη συζήτηση, συμφωνώντας με αναρτήσεις που αμφισβήτησαν το casting της ηθοποιού και επιτέθηκαν στον σκηνοθέτη.

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν δεν έχει ακόμη βγει στις αίθουσες, αλλά έχει ήδη βρεθεί στο κέντρο μιας γνώριμης πλέον διαδικτυακής επίθεσης: ρατσιστικής, μισογυνικής και στραμμένης αυτή τη φορά εναντίον της Λουπίτα Νιόνγκο.

Αφορμή στάθηκε η επιβεβαίωση ότι η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα υποδυθεί δύο ρόλους στην πολυαναμενόμενη μεταφορά του ομηρικού έπους: την Ωραία Ελένη και την αδελφή της, Κλυταιμνήστρα. Ο Νόλαν επιβεβαίωσε το casting σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Time, όπου μίλησε για την ταινία που, όπως είπε, ονειρευόταν να γυρίσει εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

Η είδηση προκάλεσε κύμα σχολίων από ρατσιστικούς και μισογυνικούς λογαριασμούς και χρήστες του X, με επίκεντρο την επιλογή μιας μαύρης ηθοποιού για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης, της γυναίκας που στη μυθολογία έμεινε ως σύμβολο απόλυτης ομορφιάς.

Ο συντηρητικός σχολιαστής Ματ Γουόλς έγραψε σε ανάρτησή του ότι «κανείς στον πλανήτη» δεν πιστεύει πως η Νιόνγκο μπορεί να ενσαρκώσει «την πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο», υποστηρίζοντας ότι ο Νόλαν φοβήθηκε να δώσει τον ρόλο σε λευκή ηθοποιό. Ο Έλον Μασκ έριξε λάδι στη φωτιά απάντώντα στη συγκεκριμένη ανάρτηση με μία λέξη: «True».

Η παρέμβαση του Μασκ προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις, με χρήστες των social media να τον κατηγορούν ότι ενισχύει μια ανοιχτά ρατσιστική αντίληψη για το ποια πρόσωπα μπορούν να θεωρούνται όμορφα και ποια σώματα δικαιούνται να σταθούν στο κέντρο ενός κλασικού μύθου. H επίθεση στη Νιόνγκο είχε έντονα ρατσιστικό και μισογυνικό χαρακτήρα, ενώ αρκετοί χρήστες επεσήμαναν πως η συζήτηση δεν αφορά στην πραγματικότητα την «πιστότητα» στον Όμηρο, αλλά την άρνηση να αναγνωριστεί μια μαύρη γυναίκα ως εικόνα ομορφιάς.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μασκ στρέφεται εναντίον της «Οδύσσειας» του Νόλαν. Τον Φεβρουάριο είχε γράψει ότι ο σκηνοθέτης «έχασε την ακεραιότητά του» εξαιτίας της επιλογής της Νιόνγκο, όταν ακόμη το casting της δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα. Τις τελευταίες ημέρες επανήλθε, σχολιάζοντας ότι ο Νόλαν την επέλεξε επειδή «θέλει τα βραβεία», ενώ συμφώνησε και με ανάρτηση που κατηγορούσε τον σκηνοθέτη ότι είναι «ρατσιστής απέναντι στους Έλληνες και την πολιτιστική τους κληρονομιά».

Στο ίδιο κύμα μπήκε και ο Έλιοτ Πέιτζ, ο οποίος συμμετέχει στο καστ της ταινίας. Ο ρόλος του δεν έχει αποκαλυφθεί επίσημα, ωστόσο κυκλοφορούν φήμες ότι μπορεί να υποδύεται τον Αχιλλέα. Το Entertainment Weekly τονίζει ότι πρόκειται για ανεπιβεβαίωτη πληροφορία και αναφέρει ότι ο Μασκ σχολίασε ειρωνικά ή αναδημοσίευσε τρανσφοβικά posts γύρω από τον Πέιτζ.

Η νέα «Οδύσσεια» είναι η πρώτη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν μετά το «Oppenheimer», που του χάρισε τα Όσκαρ καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας. Στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας, ο Τομ Χόλαντ, η Ζεντάγια, η Αν Χάθαγουεϊ, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, η Σαρλίζ Θερόν, ο Τζον Μπέρνθαλ, ο Μπένι Σάφντι και ο Τράβις Σκοτ.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026. Πριν ακόμη φτάσει εκεί, όμως, έχει ήδη γίνει πεδίο μιας σύγκρουσης που ξεπερνά το ίδιο το casting: ποιος θεωρείται «σωστός» φορέας ενός κλασικού ρόλου, ποια ομορφιά αναγνωρίζεται ως οικουμενική και πόσο γρήγορα το ρατσιστικό και μισογυνικό διαδίκτυο επιστρέφει κάθε φορά που μια μεγάλη εικόνα δεν χωρά στα δικά του μέτρα.

με στοιχεία από The Wrap, Indepedent

Ήταν, τελικά, λευκή ή μαύρη η Ωραία Ελένη;

Lifo Videos / Ήταν, τελικά, λευκή ή μαύρη η Ωραία Ελένη;

Στο νέο επεισόδιο του «Newsroom» ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος μιλάει για τη μεγάλη αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει σχετικά με το ζήτημα της «μαύρης» Ωραίας Ελένης που υποτίθεται χρησιμοποιεί ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν στην ταινία του «Οδύσσεια».
