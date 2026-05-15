Πέθανε η Βάλι Εξπορτ, η καλλιτέχνιδα που έκανε το σώμα της σινεμά, όπλο και φεμινιστικό μανιφέστο

Η Βάλι Εξπορτ πέθανε στη Βιέννη σε ηλικία 85 ετών. Με έργα όπως το Tapp und Tastkino και το Genital Panic, άλλαξε ριζικά τη φεμινιστική performance και το βλέμμα πάνω στο γυναικείο σώμα.

Η Βάλι Εξπορτ σε έκθεση έργων της το 2023. Η Αυστριακή καλλιτέχνιδα υπήρξε μία από τις πιο ριζοσπαστικές μορφές της φεμινιστικής performance και του διευρυμένου σινεμά.
Η Βάλι Εξπορτ, μία από τις πιο ριζοσπαστικές μορφές της ευρωπαϊκής φεμινιστικής τέχνης, πέθανε στη Βιέννη σε ηλικία 85 ετών, τρεις ημέρες πριν από τα 86α γενέθλιά της.

Την είδηση επιβεβαίωσε η γκαλερί Thaddaeus Ropac, που την εκπροσωπούσε, ενώ ο θάνατός της ανακοινώθηκε και από το ίδρυμά της.

Δεν υπήρξε απλώς μια καλλιτέχνιδα της performance. Υπήρξε μια δημιουργός που άλλαξε ριζικά το ερώτημα του τι μπορεί να είναι τέχνη, τι μπορεί να είναι σινεμά και τι συμβαίνει όταν το γυναικείο σώμα παύει να είναι εικόνα προς κατανάλωση και γίνεται το ίδιο μηχανισμός κριτικής.

Γεννήθηκε ως Waltraud Lehner στο Λιντς το 1940. Το 1967 αποφάσισε να δημιουργήσει ένα νέο όνομα για τον εαυτό της: VALIE EXPORT. Το Valie προερχόταν από παιδικό της παρατσούκλι, ενώ το Export από μάρκα τσιγάρων. Η χειρονομία δεν ήταν απλώς αλλαγή καλλιτεχνικής ταυτότητας. Ήταν άρνηση να συνεχίσει να φέρει είτε το όνομα του πατέρα της είτε το όνομα του πρώην συζύγου της. Όπως είχε πει αργότερα, δημιούργησε τη δική της ταυτότητα.

Σε συνέντευξή της στους New York Times το 2016, αυτή η αυτοεφεύρεση επέστρεψε σχεδόν σαν μικρή ειρωνεία της ιστορίας. Σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης δεν μπορούσαν να τη βρουν ως Valie Export, ούτε με το πατρικό ή το προηγούμενο επώνυμό της. Όταν εμφανίστηκε τελικά, εξήγησε ότι για χρόνια είχε το καλλιτεχνικό της όνομα στο διαβατήριο, αλλά αργότερα αναγκάστηκε να χρησιμοποιεί ξανά το όνομα του δεύτερου συζύγου της. Για μια καλλιτέχνιδα που είχε μετατρέψει την αλλαγή ονόματος σε πράξη αυτοδιάθεσης, η λεπτομέρεια έμοιαζε σχεδόν με σύνοψη ολόκληρου του έργου της.

Στο κέντρο αυτού του έργου βρισκόταν πάντα το σώμα, και ειδικά το γυναικείο σώμα. Όχι ως θέμα, αλλά ως μέσο. Όχι ως επιφάνεια, αλλά ως υλικό. Η Εξπορτ το αντιμετώπισε ως χώρο όπου γράφονται η εξουσία, η ντροπή, η επιθυμία, η κοινωνική πειθαρχία και η βία της αναπαράστασης.

Το έργο που την έκανε θρύλο ήταν το Tapp und Tastkino / Tap and Touch Cinema, το 1968. Η Εξπορτ φόρεσε στο στήθος της ένα μικρό κουτί που θύμιζε φορητή σκηνή ή κινηματογραφική αίθουσα και κάλεσε περαστικούς στη Βιέννη να αγγίξουν το γυμνό της σώμα μέσα από ένα άνοιγμα με κουρτινάκι. Δίπλα της, ο Πίτερ Βάιμπελ καλούσε τον κόσμο με μεγάφωνο και χρονομετρούσε κάθε δράση.

Στη σειρά Body Configurations, η Εξπορτ τοποθετεί το σώμα της μέσα στην πόλη, σαν να δείχνει πώς η αρχιτεκτονική, ο δημόσιος χώρος και η εξουσία το χαράζουν.

Το έργο σκανδάλισε την Αυστρία και τη Γερμανία της εποχής. Σήμερα, όμως, θεωρείται ένα από τα καθοριστικά έργα της φεμινιστικής τέχνης και του διευρυμένου σινεμά. Η Εξπορτ δεν ήθελε απλώς να προκαλέσει. Αντικαθιστούσε την οθόνη με δέρμα. Μετέτρεπε τον κινηματογράφο από οπτική εμπειρία σε σωματική εμπλοκή. Αν το παραδοσιακό σινεμά επέτρεπε στον θεατή να κοιτάζει από ασφαλή απόσταση, εκείνη τον έφερνε αντιμέτωπο με το ίδιο του το βλέμμα.

Την ίδια περίοδο δημιούργησε και την Aktionshose: Genitalpanik / Action Pants: Genital Panic, την εμβληματική εικόνα της με παντελόνι ανοιχτό στον καβάλο και όπλο στα χέρια. Γύρω από το έργο δημιουργήθηκαν αργότερα διάφοροι μύθοι, τους οποίους η ίδια διόρθωνε με χιούμορ. Αυτό που έμενε, όμως, ήταν η καθαρή απειλή της εικόνας: μια γυναίκα που δεν προσφέρεται πια ως θέαμα, αλλά επιστρέφει το βλέμμα ως πρόκληση.

το Die Geburtenmadonna, η Βάλι Εξπορτ ανατρέπει την ιερή εικόνα της μητρότητας, αντικαθιστώντας τη θρησκευτική γέννα με μια οικιακή μηχανή και κόκκινο ύφασμα.

Στην αρχή, ακόμη και πολλοί προοδευτικοί χώροι τέχνης δυσκολεύτηκαν να δεχτούν αυτή την ωμότητα. Η Εξπορτ είχε πει ότι από το 1970 πρότεινε συχνά το έργο σε εκθέσεις, αλλά κανείς δεν ήθελε να το δείξει. Το αποκαλούσε, με χιούμορ, «πολύ punk».

Η σχέση της με τον κινηματογράφο ήταν εξίσου ριζοσπαστική. Στο Abstract Film No. 1, που δημιουργήθηκε το 1967-68, δεν υπήρχε καν φιλμ με τη συμβατική έννοια. Αντί για εικόνα πάνω σε σελιλόιντ, η Εξπορτ χρησιμοποίησε έναν προβολέα, νερό, φως και καθρέφτη, αποδομώντας την ίδια την υλικότητα του μέσου.

Στη σειρά Body Configurations, από το 1972 έως το 1976, το σώμα της μπαίνει μέσα στην πόλη, λυγίζει, ακουμπά σε κράσπεδα, αρχιτεκτονικά σημεία και δημόσιους χώρους. Σαν να δείχνει πώς η κοινωνία χαράζει το σώμα και πώς το σώμα μπορεί να απαντήσει πίσω. Σε ορισμένες φωτογραφίες πρόσθετε κόκκινα ή μαύρα σημάδια, εντείνοντας τη σύγκρουση ανάμεσα στη σάρκα, την πόλη και το βλέμμα.

Σκηνή από το Invisible Adversaries, την ταινία της Βάλι Εξπορτ όπου η παράνοια, η επιτήρηση και η έμφυλη εξουσία γίνονται κινηματογραφική γλώσσα.

Η Εξπορτ κινήθηκε ανάμεσα στην performance, το φιλμ, τη φωτογραφία, το βίντεο και την εγκατάσταση. Το 1968 συνίδρυσε την Austrian Filmmakers Cooperative, συμμετείχε στην documenta το 1977 και το 2007, ενώ το 1980 εκπροσώπησε την Αυστρία στην Μπιενάλε της Βενετίας μαζί με τη Μαρία Λάσνιγκ. Ήταν οι δύο πρώτες γυναίκες που παρουσίασαν έργο στο αυστριακό περίπτερο.

Στην Μπιενάλε του 1980 παρουσίασε και το Geburtenbett / Birth Bed, ένα από τα πιο σκληρά και αξέχαστα έργα της: μια υπερμεγέθη γυναικεία κοιλιά με πόδια πάνω σε στρώμα, κόκκινο νέον να βγαίνει από το αιδοίο και μια τηλεόραση στη θέση του κεφαλιού που μετέδιδε καθολική λειτουργία. Ήταν μια εικόνα για τη γέννα, τη θρησκεία, τον έλεγχο του σώματος και την κατασκευή της γυναίκας ως ρόλου.

Στο VALIE EXPORT SMART EXPORT, η καλλιτέχνιδα μετατρέπει το ίδιο της το όνομα σε εικόνα, μάρκα και δήλωση αυτοδιάθεσης.

Όταν το έργο παρουσιάστηκε ξανά το 2019 στη γκαλερί Thaddaeus Ropac στο Λονδίνο, η ίδια είπε ότι κάθε εγκατάσταση έχει τη δική της γλώσσα και ότι η επιστροφή σε ένα ιστορικό έργο επιτρέπει να ακουστεί η «νέα φωνή» του. Σχεδόν σαράντα χρόνια μετά τη Βενετία, δεν την ενδιέφερε μόνο η αποκατάσταση του παρελθόντος, αλλά το πώς ένα έργο αλλάζει νόημα όταν το κοιτάζει μια άλλη εποχή.

Η ταινία της The Practice of Love ήταν υποψήφια για τη Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου το 1985. Δίδαξε επίσης σε σημαντικά ιδρύματα, ανάμεσά τους η Ακαδημία Τεχνών των Μέσων στην Κολωνία, όπου υπήρξε καθηγήτρια multimedia και performance από το 1995 έως το 2005. Το 2015, το Λιντς άνοιξε κέντρο αφιερωμένο στο έργο της, σε πρώην εργοστάσιο καπνού.

Η επιρροή της πέρασε και σε νεότερες γενιές καλλιτεχνών. Το 2005, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς επανέφερε την Genital Panic στο Guggenheim της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο του Seven Easy Pieces, παρουσιάζοντάς την ως μία από τις κομβικές περφόρμανς του 20ού αιώνα.

Η ίδια δεν είχε ποτέ την εμπορική παρουσία ή τη μυθολογία άλλων καλλιτεχνών της γενιάς της. Σε συνέντευξή της είχε πει ότι η τέχνη της ήταν η ταυτότητά της, ο εαυτός της και η συνείδησή της. Έζησε για χρόνια φτωχικά, στήριξε τη δουλειά της κυρίως μέσω της διδασκαλίας και δεν υπήρξε ποτέ το είδος της καλλιτέχνιδας που μετέτρεπε εύκολα τον μύθο της σε καριέρα.

Αυτή η ανεξαρτησία είχε και κόστος. Η Εξπορτ αντιμετώπιζε με δυσπιστία την αγορά της τέχνης, τις γκαλερί και τα συστήματα που αποφασίζουν ποιο έργο γίνεται ορατό και ποιο μένει στο περιθώριο. Όταν ρωτήθηκε το 2019 αν η θέση των γυναικών στην τέχνη είχε αλλάξει από τη δεκαετία του 1980, η απάντησή της ήταν χαρακτηριστική: δεν ήθελε να είναι αρνητική, αλλά δεν έβλεπε τόσο μεγάλη βελτίωση. Για εκείνη, το πρόβλημα δεν ήταν μόνο η ορατότητα των γυναικών, αλλά οι δομές που εξακολουθούν να αποφασίζουν ποια σώματα, ποια έργα και ποιες φωνές αποκτούν ιστορικό βάρος.

Άποψη της έκθεσης VALIE EXPORT: The 1980 Venice Biennale Works στη Galerie Thaddaeus Ropac στο Λονδίνο, με το Geburtenbett στο κέντρο της εγκατάστασης.

Αυτό που μένει από τη Βάλι Εξπορτ δεν είναι μόνο η πρόκληση των πρώτων της έργων. Είναι η ακρίβεια με την οποία κατάλαβε ότι το γυναικείο σώμα δεν είναι ποτέ ουδέτερη εικόνα. Είναι χώρος επιτήρησης, αγοράς, φαντασίωσης, ντροπής, βίας, αλλά και αντίστασης.

Πριν η φεμινιστική τέχνη γίνει θεσμός, η Εξπορτ είχε ήδη βγει στον δρόμο και είχε μετατρέψει το σώμα της σε κινηματογράφο, σε όπλο, σε αρχείο και σε δημόσια ερώτηση.

Με στοιχεία από Guardian, ARTnews

Η Sylvia Sleigh ζωγράφισε γυμνά σώματα χωρίς να τα κάνει λάφυρα

Πολιτισμός / Η Sylvia Sleigh ζωγράφισε γυμνά σώματα χωρίς να τα κάνει λάφυρα

Μια μικρή έκθεση στο Λονδίνο φέρνει ξανά στο φως το The Bridge, έναν σπάνια ιδωμένο πίνακα της Sylvia Sleigh από το 1963: μια νεοϋορκέζικη απάντηση στην Κοιμωμένη Αφροδίτη και μια υπενθύμιση ότι η Ουαλή ζωγράφος άλλαξε το γυμνό σώμα στην τέχνη χωρίς να του αφαιρέσει την ομορφιά, την επιθυμία ή την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
THE LIFO TEAM
Στα 93 της, η Τζόαν Σεμέλ ζωγραφίζει ακόμη το γυμνό σώμα της χωρίς καμία ντροπή

Πολιτισμός / Δεν ήθελα ιδανικό σώμα, ήθελα αληθινό: Η Τζόαν Σεμέλ στα 93 της

Η αμερικανίδα ζωγράφος Τζόαν Σεμέλ, που σόκαρε τον κόσμο της τέχνης τη δεκαετία του 1970 ζωγραφίζοντας το δικό της γυμνό σώμα, επιστρέφει φέτος στο προσκήνιο με τη νέα έκθεση Continuities σε Νέα Υόρκη και Βρυξέλλες, ενώ παράλληλα τιμάται με μεγάλη αναδρομική στο Jewish Museum.
THE LIFO TEAM
Ο Σάι Τουόμπλι όπως δεν τον είχαμε ξαναδεί: οι φωτογραφίες που βρέθηκαν σε μια σοφίτα

Πολιτισμός / Ο Σάι Τουόμπλι όπως δεν τον είχαμε ξαναδεί: οι φωτογραφίες που βρέθηκαν σε μια σοφίτα

Το 2022, η εγγονή του Σάι και της Τάτια Φρανκέτι Τουόμπλι βρήκε χιλιάδες φωτογραφικά αρνητικά στο οικογενειακό σπίτι στην Ιταλία. Το βιβλίο Stella Honey και η έκθεση στη Ρώμη αποκαλύπτουν τον μεγάλο ζωγράφο μέσα από το βλέμμα της γυναίκας που τον φωτογράφιζε όταν δεν πόζαρε για την Ιστορία.
THE LIFO TEAM

Για ποιον ρόλο πήρε 27 κιλά ο Ράιαν Γκόσλινγκ και τελικά δεν τον έπαιξε ποτέ;

Πολιτισμός / Για ποιον ρόλο πήρε 27 κιλά ο Ράιαν Γκόσλινγκ και τελικά δεν τον έπαιξε ποτέ;

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ είχε αλλάξει εντυπωσιακά το σώμα του για έναν ρόλο που τελικά δεν έπαιξε ποτέ. Χρόνια αργότερα, ο Πίτερ Τζάκσον εξήγησε στις Κάννες τι είχε συμβεί πίσω από την αντικατάστασή του.
THE LIFO TEAM
Ο Ίαν ΜακΚέλεν επιστρέφει ως Βασιλιάς Ληρ μετά την πτώση του από τη σκηνή

Πολιτισμός / Ο Ίαν ΜακΚέλεν επιστρέφει ως Βασιλιάς Ληρ μετά την πτώση του από τη σκηνή

Ο Ίαν ΜακΚέλεν θα ενσαρκώσει ξανά τον Βασιλιά Ληρ, στον πρώτο μεγάλο θεατρικό του ρόλο μετά το ατύχημα του 2024, όταν έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια παράστασης στο Γουέστ Εντ.
THE LIFO TEAM
Ο Πίτερ Τζάκσον αποκάλυψε στις Κάννες πώς ο Στίβεν Κόλμπερτ βρέθηκε να γράφει νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Πολιτισμός / Ο Πίτερ Τζάκσον αποκάλυψε στις Κάννες πώς ο Στίβεν Κόλμπερτ βρέθηκε να γράφει τη νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Ο Στίβεν Κόλμπερτ είχε προτείνει στον Πίτερ Τζάκσον μια ιδέα για νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών πριν ανακοινωθεί το τέλος του Late Show.
THE LIFO TEAM
Στις Κάννες, το πρώτο fashion show γίνεται στο αεροδρόμιο

Πολιτισμός / Στις Κάννες, το πρώτο fashion show γίνεται στο αεροδρόμιο

Πριν ακόμη οι σταρ πατήσουν στο κόκκινο χαλί, το αεροδρόμιο της Νίκαιας έχει ήδη γίνει η πρώτη ανεπίσημη πασαρέλα του Φεστιβάλ Καννών. Από την Ιζαμπέλα Ροσελίνι και τη Ράιλι Κίο μέχρι την Άλια Μπατ, τη Χάιντι Κλουμ και τον Ντιέγκο Κάλβα, οι αφίξεις λειτουργούν πλέον σαν μικρές εμφανίσεις μόδας, όπου η άνεση του ταξιδιού συναντά τις υποχρεώσεις των οίκων.
THE LIFO TEAM
Ο Μπαζ Λούρμαν μετέτρεψε ένα βαγόνι του 1932 σε αρ ντεκό σκηνή πάνω σε ράγες

Πολιτισμός / Ο Μπαζ Λούρμαν μετέτρεψε ένα βαγόνι του 1932 σε αρ ντεκό σκηνή πάνω σε ράγες

Το νέο ιδιωτικό βαγόνι-εστιατόριο της Belmond στο British Pullman έγινε σκηνικό εποχής από τον Μπαζ Λούρμαν και την Κάθριν Μάρτιν, με αρ ντεκό φαντασία, θεατρική μυθολογία και κινηματογραφική λάμψη.
THE LIFO TEAM
«ΜΑΘΟΥ»: Βρέθηκε αρχαίο ελληνικό μήνυμα σε βλήμα 2.100 ετών

Πολιτισμός / «ΜΑΘΟΥ»: Βρέθηκε αρχαίο ελληνικό μήνυμα σε βλήμα 2.100 ετών

Μια μολύβδινη βολίδα σφενδόνης από την αρχαία Ίππο, κοντά στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, φέρει την ελληνική επιγραφή «ΜΑΘΟΥ». Οι ερευνητές τη διαβάζουν ως σαρκαστικό μήνυμα προς τον εχθρό, κάτι σαν «πάρε το μάθημά σου», αποκαλύπτοντας μια απρόσμενα ανθρώπινη πλευρά του αρχαίου πολέμου: μαζί με το βλήμα ταξίδευε και ο χλευασμός.
THE LIFO TEAM
Από το Blue Velvet στο Green Porno: Το Λοκάρνο τιμά την Ιζαμπέλα Ροσελίνι, τη σταρ που έκανε την παραξενιά τέχνη

Πολιτισμός / Από το Blue Velvet στο Green Porno: Το Λοκάρνο τιμά την Ιζαμπέλα Ροσελίνι, τη σταρ που έκανε την παραξενιά τέχνη

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θα παραλάβει το Excellence Award του Φεστιβάλ Λοκάρνο στην 79η διοργάνωσή του, στις 5 Αυγούστου. Το φεστιβάλ την τιμά ως μια «χαρούμενα αντισυμβατική» μορφή του σύγχρονου σινεμά, από το Blue Velvet του Ντέιβιντ Λιντς μέχρι το La Chimera, το Conclave και τα δικά της αλλόκοτα, αυτοσαρκαστικά έργα για τη συμπεριφορά των ζώων.
THE LIFO TEAM
Η Ολίβια Κόλμαν, ένας γυμνός γκέι πατέρας και η queer οικογένεια που δεν θέλει να ουρλιάξει

Πολιτισμός / Η Ολίβια Κόλμαν, ένας γυμνός γκέι πατέρας και η queer οικογένεια που δεν θέλει να ουρλιάξει

Με αφορμή την κυκλοφορία του Jimpa σε ψηφιακές πλατφόρμες, η Ολίβια Κόλμαν μιλά στον Guardian για την ταινία της Σόφι Χάιντ, τον Τζον Λίθγκοου στον ρόλο ενός γκέι ογδοντάρη πατέρα, τα trans δικαιώματα, τη σεξουαλικότητα στην τρίτη ηλικία και τους καβγάδες που θα ήθελε να είχε αποφύγει με τον δικό της πατέρα.
THE LIFO TEAM
Maria La Callas: Η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας

Πολιτισμός / Μαρία Κάλλας: Μια νέα έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη με τα κοστούμια της ταινίας «Maria»

Η έκθεση «Maria La Callas: Η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας» αποτίει φόρο τιμής στη θρυλική ντίβα μέσα από τις δημιουργίες του βραβευμένου ενδυματολόγου Massimo Cantini Parrini για την ταινία με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί.
THE LIFO TEAM
Λεσβιακοί οργασμοί, εξωφρενικοί φόνοι και η Γκίλιαν Άντερσον βουτηγμένη στο αίμα: η τανία που αναστάτωσε τις Κάννες

Πολιτισμός / Λεσβιακοί οργασμοί, εξωφρενικοί φόνοι και η Γκίλιαν Άντερσον βουτηγμένη στο αίμα: η ταινία που αναστάτωσε τις Κάννες

Το Teenage Sex and Death at Camp Miasma, με τη Γκίλιαν Άντερσον και τη Χάνα Άινμπιντερ του Hacks, άνοιξε το Un Certain Regard στις Κάννες με standing ovation σχεδόν έξι λεπτών, αλλά και με μια αίθουσα που δεν αντέδρασε ενιαία: κάποιοι αποχώρησαν αμέσως μετά το φινάλε, ενώ όσοι έμειναν το υποδέχθηκαν σαν το επόμενο μεγάλο cult queer horror του φεστιβάλ.
THE LIFO TEAM
Ο Ίλον Μασκ βάζει στο στόχαστρο τη Λουπίτα Νιόνγκο για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Πολιτισμός / Ο 'Ελον Μασκ λέει ότι η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν προσβάλλει την Ελλάδα

Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο ως Ωραίας Ελένης στη νέα «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν προκάλεσε ρατσιστική και μισογυνική επίθεση στα social media, με τον Ίλον Μασκ να μπαίνει στη συζήτηση στο όνομα της «ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς». Μόνο που τα επιχειρήματα για τον Όμηρο, τον Αχιλλέα, την Ελένη και τα Όσκαρ δεν στέκουν ούτε μυθολογικά ούτε κινηματογραφικά.
THE LIFO TEAM
