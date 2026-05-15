Ο Ίαν ΜακΚέλεν επιστρέφει ως Βασιλιάς Ληρ μετά την πτώση του από τη σκηνή

Ο Ίαν ΜακΚέλεν επιστρέφει στη σκηνή με έναν από τους μεγάλους ρόλους της ζωής του.

Ο Βρετανός ηθοποιός θα υποδυθεί ξανά τον Βασιλιά Ληρ, στον πρώτο μεγάλο θεατρικό του ρόλο μετά το ατύχημα του 2024, όταν έπεσε από τη σκηνή στο Γουέστ Εντ κατά τη διάρκεια της παράστασης Player Kings και τραυματίστηκε σοβαρά.

Η νέα παραγωγή θα παρουσιαστεί τον χειμώνα στο Yard Theatre του Χάκνι Γουίκ, στο ανατολικό Λονδίνο, σηματοδοτώντας και την έναρξη της νέας εποχής του θεάτρου μετά την ανακατασκευή του. Για έναν ηθοποιό του μεγέθους του ΜακΚέλεν, η επιλογή ενός τόσο μικρού χώρου είναι από μόνη της είδηση. Η αίθουσα έχει μόλις 220 θέσεις, οπότε τα εισιτήρια αναμένεται να εξαφανιστούν γρήγορα.

Ο ΜακΚέλεν, που κλείνει τα 87 του χρόνια μέσα στον Μάιο, είχε αποχωρήσει από το Player Kings μετά την πτώση του από τη σκηνή, μιλώντας αργότερα για έντονους πόνους και δύσκολη ανάρρωση. Η επιστροφή του ως Ληρ αποκτά έτσι μια πρόσθετη θεατρική φόρτιση: ένας μεγάλος ηθοποιός επιστρέφει σε έναν ρόλο για την εξουσία, την απώλεια, τη μνήμη και την απογύμνωση.

Ο Βασιλιάς Ληρ δεν είναι άγνωστος στον ΜακΚέλεν. Είχε παίξει τον Έντγκαρ απέναντι στον Ληρ του Ρόμπερτ Έντισον το 1974 και τον Κεντ απέναντι στον Ληρ του Μπράιαν Κοξ το 1990. Τον ίδιο τον Ληρ τον ερμήνευσε για πρώτη φορά το 2007, σε παραγωγή της Royal Shakespeare Company που μεταφέρθηκε στο Γουέστ Εντ, περιόδευσε διεθνώς και γυρίστηκε για την τηλεόραση. Δέκα χρόνια αργότερα, επέστρεψε στον ρόλο σε παραγωγή του Chichester Festival Theatre, η οποία επίσης μεταφέρθηκε στο Λονδίνο.

Τη νέα εκδοχή θα σκηνοθετήσει ο Τζέι Μίλερ, ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Yard Theatre. Η παράσταση αναπτύχθηκε τον τελευταίο χρόνο με τον θεατρικό συγγραφέα Σάιμον Στίβενς και περιγράφεται ως μια νέα προσέγγιση στο έργο του Σαίξπηρ, με έμφαση όχι μόνο στην εξουσία, αλλά και στην απώλεια, τη μνήμη και τη ζωή που αφιερώνεται στο θέατρο.

Για το Yard, η συνεργασία με τον ΜακΚέλεν είναι τεράστια επιτυχία. Το θέατρο ξεκίνησε το 2011 ως προσωρινός χώρος σε μια παλιά αποθήκη στο Χάκνι Γουίκ και σταδιακά έγινε ένα από τα πιο ανήσυχα και πειραματικά θέατρα του Λονδίνου. Τον περασμένο μήνα κέρδισε βραβείο Olivier για τον Γυάλινο Κόσμο, την τελευταία παραγωγή στο παλιό του κτίριο πριν αυτό κατεδαφιστεί και ξαναχτιστεί.

Η νέα σεζόν του Yard θα περιλαμβάνει συνολικά έξι παραγωγές, ανάμεσά τους μια επετειακή παράσταση για τα 50 χρόνια του for colored girls who have considered suicide / when the rainbow is enuf της Ntozake Shange, μια διασκευή του Mrs Dalloway της Βιρτζίνια Γουλφ και το Philosophy of the World, βασισμένο στην ιστορία των Shaggs, του cult συγκροτήματος που είχε χαρακτηριστεί κάποτε «η καλύτερη χειρότερη μπάντα όλων των εποχών».

Ο ΜακΚέλεν, πάντως, δεν επιστρέφει μόνο στο θέατρο. Την Παρασκευή κυκλοφορεί στις αίθουσες η νέα του ταινία The Christophers, ενώ το 2027 αναμένεται να εμφανιστεί ξανά ως Γκάνταλφ στο The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.

Αλλά η επιστροφή του ως Ληρ, σε μια μικρή σκηνή του ανατολικού Λονδίνου, έχει άλλη βαρύτητα. Δεν είναι απλώς ένας ακόμη ρόλος στο βιογραφικό του. Είναι μια δημόσια επιστροφή στο σώμα του θεάτρου, εκεί όπου ο ΜακΚέλεν τραυματίστηκε και εκεί όπου, όπως φαίνεται, επιμένει να επιστρέφει.

με στοιχεία από τον Guardian