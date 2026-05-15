Ο Ίαν ΜακΚέλεν επιστρέφει ως Βασιλιάς Ληρ μετά την πτώση του από τη σκηνή

Ο Ίαν ΜακΚέλεν θα ενσαρκώσει ξανά τον Βασιλιά Ληρ, στον πρώτο μεγάλο θεατρικό του ρόλο μετά το ατύχημα του 2024, όταν έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια παράστασης στο Γουέστ Εντ.

Ο Ίαν ΜακΚέλεν ως Βασιλιάς Ληρ το 2007. Φωτ.: Tristram Kenton
Ο Ίαν ΜακΚέλεν επιστρέφει στη σκηνή με έναν από τους μεγάλους ρόλους της ζωής του.

Ο Βρετανός ηθοποιός θα υποδυθεί ξανά τον Βασιλιά Ληρ, στον πρώτο μεγάλο θεατρικό του ρόλο μετά το ατύχημα του 2024, όταν έπεσε από τη σκηνή στο Γουέστ Εντ κατά τη διάρκεια της παράστασης Player Kings και τραυματίστηκε σοβαρά.

Η νέα παραγωγή θα παρουσιαστεί τον χειμώνα στο Yard Theatre του Χάκνι Γουίκ, στο ανατολικό Λονδίνο, σηματοδοτώντας και την έναρξη της νέας εποχής του θεάτρου μετά την ανακατασκευή του. Για έναν ηθοποιό του μεγέθους του ΜακΚέλεν, η επιλογή ενός τόσο μικρού χώρου είναι από μόνη της είδηση. Η αίθουσα έχει μόλις 220 θέσεις, οπότε τα εισιτήρια αναμένεται να εξαφανιστούν γρήγορα.

Ο ΜακΚέλεν, που κλείνει τα 87 του χρόνια μέσα στον Μάιο, είχε αποχωρήσει από το Player Kings μετά την πτώση του από τη σκηνή, μιλώντας αργότερα για έντονους πόνους και δύσκολη ανάρρωση. Η επιστροφή του ως Ληρ αποκτά έτσι μια πρόσθετη θεατρική φόρτιση: ένας μεγάλος ηθοποιός επιστρέφει σε έναν ρόλο για την εξουσία, την απώλεια, τη μνήμη και την απογύμνωση.

Ο Βασιλιάς Ληρ δεν είναι άγνωστος στον ΜακΚέλεν. Είχε παίξει τον Έντγκαρ απέναντι στον Ληρ του Ρόμπερτ Έντισον το 1974 και τον Κεντ απέναντι στον Ληρ του Μπράιαν Κοξ το 1990. Τον ίδιο τον Ληρ τον ερμήνευσε για πρώτη φορά το 2007, σε παραγωγή της Royal Shakespeare Company που μεταφέρθηκε στο Γουέστ Εντ, περιόδευσε διεθνώς και γυρίστηκε για την τηλεόραση. Δέκα χρόνια αργότερα, επέστρεψε στον ρόλο σε παραγωγή του Chichester Festival Theatre, η οποία επίσης μεταφέρθηκε στο Λονδίνο.

Τη νέα εκδοχή θα σκηνοθετήσει ο Τζέι Μίλερ, ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Yard Theatre. Η παράσταση αναπτύχθηκε τον τελευταίο χρόνο με τον θεατρικό συγγραφέα Σάιμον Στίβενς και περιγράφεται ως μια νέα προσέγγιση στο έργο του Σαίξπηρ, με έμφαση όχι μόνο στην εξουσία, αλλά και στην απώλεια, τη μνήμη και τη ζωή που αφιερώνεται στο θέατρο.

Για το Yard, η συνεργασία με τον ΜακΚέλεν είναι τεράστια επιτυχία. Το θέατρο ξεκίνησε το 2011 ως προσωρινός χώρος σε μια παλιά αποθήκη στο Χάκνι Γουίκ και σταδιακά έγινε ένα από τα πιο ανήσυχα και πειραματικά θέατρα του Λονδίνου. Τον περασμένο μήνα κέρδισε βραβείο Olivier για τον Γυάλινο Κόσμο, την τελευταία παραγωγή στο παλιό του κτίριο πριν αυτό κατεδαφιστεί και ξαναχτιστεί.

Η νέα σεζόν του Yard θα περιλαμβάνει συνολικά έξι παραγωγές, ανάμεσά τους μια επετειακή παράσταση για τα 50 χρόνια του for colored girls who have considered suicide / when the rainbow is enuf της Ntozake Shange, μια διασκευή του Mrs Dalloway της Βιρτζίνια Γουλφ και το Philosophy of the World, βασισμένο στην ιστορία των Shaggs, του cult συγκροτήματος που είχε χαρακτηριστεί κάποτε «η καλύτερη χειρότερη μπάντα όλων των εποχών».

Ο ΜακΚέλεν, πάντως, δεν επιστρέφει μόνο στο θέατρο. Την Παρασκευή κυκλοφορεί στις αίθουσες η νέα του ταινία The Christophers, ενώ το 2027 αναμένεται να εμφανιστεί ξανά ως Γκάνταλφ στο The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.

Αλλά η επιστροφή του ως Ληρ, σε μια μικρή σκηνή του ανατολικού Λονδίνου, έχει άλλη βαρύτητα. Δεν είναι απλώς ένας ακόμη ρόλος στο βιογραφικό του. Είναι μια δημόσια επιστροφή στο σώμα του θεάτρου, εκεί όπου ο ΜακΚέλεν τραυματίστηκε και εκεί όπου, όπως φαίνεται, επιμένει να επιστρέφει.

με στοιχεία από τον Guardian

Ο Άλεκ Γκίνες είχε ζητήσει από τον Ίαν ΜακΚέλεν να σωπάσει για το Stonewall, αλλά εκείνος διάλεξε την ορατότητα

Πριν γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες queer φωνές του βρετανικού θεάτρου και σινεμά, ο Ίαν ΜακΚέλεν άκουσε έναν θρύλο της παλιάς γενιάς να του λέει ότι η στήριξή του στη Stonewall ήταν «απρεπής». Ευτυχώς δεν τον άκουσε, είπε
Ο Πίτερ Τζάκσον αποκάλυψε στις Κάννες πώς ο Στίβεν Κόλμπερτ βρέθηκε να γράφει νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Ο Στίβεν Κόλμπερτ είχε προτείνει στον Πίτερ Τζάκσον μια ιδέα για νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών πριν ανακοινωθεί το τέλος του Late Show. Τώρα, ο παρουσιαστής δουλεύει μαζί με τη Φιλίπα Μπόιενς πάνω σε μια ιστορία που επιστρέφει στη Μέση Γη, χρόνια μετά την αναχώρηση του Φρόντο.
Η Ιζαμπέλ Ιπέρ, ο Βενσάν Κασέλ και η Κατρίν Ντενέβ στις Κάννες για τη νέα ταινία του Ασγκάρ Φαραντί

Ο Ασγκάρ Φαραντί επέστρεψε στο Διαγωνιστικό των Καννών με το Parallel Tales, ένα γαλλόφωνο δράμα εμπνευσμένο από τον Δεκάλογο του Κριστόφ Κισλόφσκι. Μια ιστορία παρατήρησης, επιθυμίας και μυθοπλασίας, όπου η πραγματικότητα αρχίζει να μπερδεύεται επικίνδυνα με τη φαντασία.
Στις Κάννες, το πρώτο fashion show γίνεται στο αεροδρόμιο

Πριν ακόμη οι σταρ πατήσουν στο κόκκινο χαλί, το αεροδρόμιο της Νίκαιας έχει ήδη γίνει η πρώτη ανεπίσημη πασαρέλα του Φεστιβάλ Καννών. Από την Ιζαμπέλα Ροσελίνι και τη Ράιλι Κίο μέχρι την Άλια Μπατ, τη Χάιντι Κλουμ και τον Ντιέγκο Κάλβα, οι αφίξεις λειτουργούν πλέον σαν μικρές εμφανίσεις μόδας, όπου η άνεση του ταξιδιού συναντά τις υποχρεώσεις των οίκων.
Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ επιστρέφει στις Κάννες με όλα του τα φαντάσματα

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ επιστρέφει στις Κάννες με το Bitter Christmas και κυνηγά ξανά τον Χρυσό Φοίνικα που δεν κέρδισε ποτέ. Στα 76 του, ο Ισπανός σκηνοθέτης μετατρέπει την αϋπνία, τα όνειρα, τη μνήμη της μητέρας του και τα φαντάσματα της movida σε μια νέα ταινία για την επιθυμία, τη δημιουργία και όσα δεν τελειώνουν ποτέ στο σινεμά του.
Ο Μπαζ Λούρμαν μετέτρεψε ένα βαγόνι του 1932 σε αρ ντεκό σκηνή πάνω σε ράγες

Το Celia, το νέο ιδιωτικό βαγόνι-εστιατόριο της Belmond στο British Pullman, δεν είναι απλώς μια άσκηση πολυτέλειας. Ο Μπαζ Λούρμαν και η Κάθριν Μάρτιν επινόησαν πρώτα μια φανταστική σταρ του West End το 1932, της έδωσαν εραστή, θεατρική μυθολογία, αναφορές στον Πολίτη Κέιν και στο Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, και μετά μετέτρεψαν ένα βαγόνι σε κινηματογραφικό σκηνικό πάνω σε ράγες.
«ΜΑΘΟΥ»: Βρέθηκε αρχαίο ελληνικό μήνυμα σε βλήμα 2.100 ετών

Μια μολύβδινη βολίδα σφενδόνης από την αρχαία Ίππο, κοντά στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, φέρει την ελληνική επιγραφή «ΜΑΘΟΥ». Οι ερευνητές τη διαβάζουν ως σαρκαστικό μήνυμα προς τον εχθρό, κάτι σαν «πάρε το μάθημά σου», αποκαλύπτοντας μια απρόσμενα ανθρώπινη πλευρά του αρχαίου πολέμου: μαζί με το βλήμα ταξίδευε και ο χλευασμός.
Από το Blue Velvet στο Green Porno: Το Λοκάρνο τιμά την Ιζαμπέλα Ροσελίνι, τη σταρ που έκανε την παραξενιά τέχνη

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θα παραλάβει το Excellence Award του Φεστιβάλ Λοκάρνο στην 79η διοργάνωσή του, στις 5 Αυγούστου. Το φεστιβάλ την τιμά ως μια «χαρούμενα αντισυμβατική» μορφή του σύγχρονου σινεμά, από το Blue Velvet του Ντέιβιντ Λιντς μέχρι το La Chimera, το Conclave και τα δικά της αλλόκοτα, αυτοσαρκαστικά έργα για τη συμπεριφορά των ζώων.
Η Νικόλ Κίντμαν, ο Brancusi και η στιγμή που η Christie’s έκανε μια δημοπρασία σινεμά

Λίγο πριν βγει σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη, η χρυσή Danaïde του Κονσταντίν Μπρανκούζι γίνεται πρωταγωνίστρια σε ένα μικρό, υπνωτιστικό φιλμ της Christie’s με τη Νικόλ Κίντμαν. Με τον David Bowie στο soundtrack και φόντο το Rockefeller Center, ο μεγάλος οίκος μετατρέπει ένα γλυπτό του 1913 σε στιγμή καθαρής κινηματογραφικής λάμψης.
Η Ολίβια Κόλμαν, ένας γυμνός γκέι πατέρας και η queer οικογένεια που δεν θέλει να ουρλιάξει

Με αφορμή την κυκλοφορία του Jimpa σε ψηφιακές πλατφόρμες, η Ολίβια Κόλμαν μιλά στον Guardian για την ταινία της Σόφι Χάιντ, τον Τζον Λίθγκοου στον ρόλο ενός γκέι ογδοντάρη πατέρα, τα trans δικαιώματα, τη σεξουαλικότητα στην τρίτη ηλικία και τους καβγάδες που θα ήθελε να είχε αποφύγει με τον δικό της πατέρα.
Maria La Callas: Η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας

Η έκθεση «Maria La Callas: Η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας» αποτίει φόρο τιμής στη θρυλική ντίβα μέσα από τις δημιουργίες του βραβευμένου ενδυματολόγου Massimo Cantini Parrini για την ταινία με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί.
Λεσβιακοί οργασμοί, εξωφρενικοί φόνοι και η Γκίλιαν Άντερσον βουτηγμένη στο αίμα: η τανία που αναστάτωσε τις Κάννες

Το Teenage Sex and Death at Camp Miasma, με τη Γκίλιαν Άντερσον και τη Χάνα Άινμπιντερ του Hacks, άνοιξε το Un Certain Regard στις Κάννες με standing ovation σχεδόν έξι λεπτών, αλλά και με μια αίθουσα που δεν αντέδρασε ενιαία: κάποιοι αποχώρησαν αμέσως μετά το φινάλε, ενώ όσοι έμειναν το υποδέχθηκαν σαν το επόμενο μεγάλο cult queer horror του φεστιβάλ.
Ο Ίλον Μασκ βάζει στο στόχαστρο τη Λουπίτα Νιόνγκο για την «Οδύσσεια»

Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο ως Ωραίας Ελένης στη νέα «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν προκάλεσε ρατσιστική και μισογυνική επίθεση στα social media, με τον Ίλον Μασκ να μπαίνει στη συζήτηση στο όνομα της «ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς». Μόνο που τα επιχειρήματα για τον Όμηρο, τον Αχιλλέα, την Ελένη και τα Όσκαρ δεν στέκουν ούτε μυθολογικά ούτε κινηματογραφικά.
Ο Σάι Τουόμπλι όπως δεν τον είχαμε ξαναδεί: οι φωτογραφίες που βρέθηκαν σε μια σοφίτα

Το 2022, η εγγονή του Σάι και της Τάτια Φρανκέτι Τουόμπλι βρήκε χιλιάδες φωτογραφικά αρνητικά στο οικογενειακό σπίτι στην Ιταλία. Το βιβλίο Stella Honey και η έκθεση στη Ρώμη αποκαλύπτουν τον μεγάλο ζωγράφο μέσα από το βλέμμα της γυναίκας που τον φωτογράφιζε όταν δεν πόζαρε για την Ιστορία.
Βρέθηκαν τα οστά του πραγματικού ντ’ Αρτανιάν; Το DNA ίσως λύσει το μυστήριο του τέταρτου σωματοφύλακα

Σκελετικά κατάλοιπα που βρέθηκαν κάτω από εκκλησία στο Μάαστριχτ μπορεί να ανήκουν στον Σαρλ ντε Μπατζ ντε Καστελμόρ, τον ιστορικό ντ’ Αρτανιάν που ενέπνευσε τον ήρωα των Τριών Σωματοφυλάκων του Αλέξανδρου Δουμά. Η εξέταση DNA ίσως φωτίσει ένα μυστήριο 350 ετών, αλλά και την απόσταση ανάμεσα στον πραγματικό στρατιώτη και τον λογοτεχνικό μύθο.
Αρχαιολόγοι βρήκαν μούμια θαμμένη με στίχους από την Ιλιάδα

Σε τάφο ρωμαϊκής περιόδου στην αρχαία Οξύρρυγχο της Αιγύπτου, αρχαιολόγοι εντόπισαν πάπυρο με στίχους από τη Β΄ ραψωδία της Ιλιάδας πάνω σε μουμιοποιημένο σώμα. Το εύρημα φωτίζει τη θέση του Ομήρου όχι μόνο στην εκπαίδευση και την ανάγνωση, αλλά και στις τελετουργίες γύρω από τον θάνατο.
Η Lee Lai έγινε το πρώτο non-binary πρόσωπο που κερδίζει το Stella Prize

Το Cannon της Lee Lai έγινε το πρώτο graphic novel που κερδίζει το αυστραλιανό Stella Prize, ενώ η δημιουργός του είναι το πρώτο non-binary άτομο που τιμάται με το βραβείο. Η ιστορία ακολουθεί μια queer Κινέζα στο Μόντρεαλ που φροντίζει τους πάντες, μέχρι η καταπιεσμένη οργή της να αρχίσει να παίρνει μορφή.
