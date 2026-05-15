Οι ημιτελικοί της Eurovision 2026 ολοκληρώθηκαν με την Ελλάδα και την Κύπρο να έχουν προκριθεί στον τελικό του Σαββάτου.

Από τον πρώτο ημιτελικό προκρίθηκαν: Σουηδία, Ελλάδα, Βέλγιο, Σερβία, Κροατία, Φινλανδία, Μολδαβία, Λιθουανία, Πολωνία και Γεωργία.

Από τον δεύτερο ημιτελικό προκρίθηκαν: Αλβανία, Αυστραλία, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Μάλτα, Νορβηγία, Ουκρανία και Ρουμανία, ενώ απευθείας στον τελικό βρίσκονται: Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Eurovision 2026: Τα στοιχήματα μετά τους ημιτελικούς

Μετά την ολοκλήρωση και των δύο ημιτελικών, οι εκτιμήσεις των στοιχηματικών εταιρειών για τον μεγάλο νικητή της Eurovision 2026 έχουν αρχίσει να σταθεροποιούνται, με τη μάχη της κορυφής να παραμένει ιδιαίτερα αμφίρροπη.

Στην πρώτη θέση των στοιχημάτων παραμένει η Φινλανδία με το «Liikenheitin» των Lampenius & Parkkonen, ενώ ακολουθεί η Αυστραλία με την Delta Goodrem και το «Eclipse» να ανεβαίνουν σημαντικά, μετά τον β΄ημιτελικό, έχοντας εντυπωσιάσει το κοινό.

Η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto» βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση των αποδόσεων, παραμένοντας σταθερά μέσα στα μεγάλα φαβορί για τη νίκη μετά την εμφάνισή της στον ημιτελικό. Σημαντική πτώση βλέπει η Κύπρος με την Antigoni που κατατάσσονται στη 16η θέση.

Φινλανδία, Αυστραλία, Ισραήλ, Δανία και Βουλγαρία είναι επίσης, ανάμεσα στα φαβορί.

Η πρώτη δεκάδα της Eurovision Song Contest 2026 μετά τους ημιτελικούς διαμορφώνεται ως εξής:

1. Φινλανδία – Lampenius & Parkkonen – «Liikenheitin»

2. Αυστραλία – Delta Goodrem – «Eclipse»

3. Ελλάδα – Akylas – «Ferto»

4. Ισραήλ – Noam Bettan – «Michelle»

5. Δανία – Søren Torpegaard Lund – «For vi går hjem»

6. Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu – «Choke Me»

7. Γαλλία – Monroe – «Regarde !»

8. Βουλγαρία – Dara – «Bangaranga»

9. Ιταλία – Sal Da Vinci – «Per sempre sì»

10. Μάλτα – Aidan – «Bella»

Eurovision 2026 - Τελικός: Η σειρά εμφάνισης των χωρών

Το διαγωνιστικό μέρος του τελικού ανοίγει η Δανία, ενώ Akylas θα διαγωνιστεί από την 4η θέση, μετά την Αλβανία και πριν την Ουκρανία.

Δανία Γερμανία Ισραήλ Βέλγιο Αλβανία Ελλάδα Ουκρανία Αυστραλία Σερβία Μάλτα Τσεχία Βουλγαρία Κροατία Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Μολδαβία Φινλανδία Πολωνία Λιθουανία Σουηδία Κύπρος Ιταλία Νορβηγία Ρουμανία Αυστρία

Eurovision 2026: Υψηλά ποσοστά τηλεθέασης στον β’ ημιτελικός

Ο β’ ημιτελικός κατέγραψε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης με το μέσο μερίδιο τηλεθέασης να φτάνει το 26,3%, ενώ στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 ετών το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 35,3%, φέρνοντας την ΕΡΤ στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης.

Στις γυναίκες ηλικίας 18-34 ετών, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης διαμορφώθηκε στο 47,1%, στους άντρες στο 46,6%, ενώ στα παιδιά έως 17 ετών άγγιξε το 54,6%.

Τον β΄ ημιτελικό παρακολούθησαν 1.078.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική κάλυψη έφτασε τα 2.217.000 άτομα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, Eurovision World