Τίλντα Σουίντον: Μια αληθινή σταρ είναι στην πόλη μας

21 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (14-20/5)

CLUBBING

OMAR-S
Ο Omar-S, κατά κόσμον Alexander Omar Smith, αποτελεί μία από τις εμβληματικές μορφές της ηλεκτρονικής μουσικής του Ντιτρόιτ. Παραγωγός, DJ και ιδρυτής της FXHE Records, έχτισε έναν μινιμαλιστικό αλλά βαθιά soulful ήχο με διεθνή επιρροή, ενώ παράλληλα στηρίζει νεότερους καλλιτέχνες της πόλης μέσα από τη δική του δισκογραφική.
15/5, 19:00, Burger Disco Club, Νίκης 11, Αθήνα, είσοδος: 10 ευρώ

Rivo

Ο Rivo ξεκίνησε με τη μουσική στα 15 του χρόνια και έκτοτε καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο δυναμικά νέα ονόματα της dance σκηνής.

Bolivar και Blend υποδέχονται τον Γάλλο DJ και παραγωγό που γνώρισε ραγδαία άνοδο στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή από το 2024, όταν η επίσημη κυκλοφορία του remix του στο «You & Me» των Disclosure του χάρισε παγκόσμια αναγνώριση. Αυτοδίδακτος και επηρεασμένος από καλλιτέχνες όπως οι CamelPhat, Rüfüs Du Sol και Artbat, ξεκίνησε με τη μουσική στα 15 του χρόνια και έκτοτε καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο δυναμικά νέα ονόματα της dance σκηνής.
16/5, 21:00, Bolivar Beach Club, λεωφ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος, είσοδος: από 20 ευρώ

REVOLT hosts LOVE LETTERS FROM OSLO
Οι Nekes και Federico Molinari επιστρέφουν από το Βερολίνο φέρνοντας βαθιά grooves. Μαζί τους, οι residents Nausicaä και Liou για ένα day-to-night ταξίδι γεμάτο ένταση, οικειότητα και στιγμές που δύσκολα μένουν μυστικές.
17/5, 14:00, TBA, Αθήνα

7 years SLAM!

Ο FRO

Η SLAM! γιορτάζει τα επτά της χρόνια με ένα XL takeover γεμάτο εκρηκτική house ενέργεια και ασταμάτητο χορό. Από το rooftop warm-up των FRO και Extase Urbaine μέχρι το basement με τον André Zimmer από το Βερολίνο και τους Maria Politi, Clubkid και Bete Noire, η νύχτα υπόσχεται απόλυτη club ευφορία.
15/5, 23:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια, είσοδος: 12-15 ευρώ

aux: seigg

Ο Seigg

Ο Seigg φέρνει στο AUX ένα εκρηκτικό μείγμα παριζιάνικου τέκνο hardgroove ακριβείας και χιπ-χοπ επιρροών. Από τα πιο ανερχόμενα ονόματα της γαλλικής σκηνής, ξεχωρίζει για τα γεμάτα ένταση sets και τη νοσταλγική rave αισθητική του. Τechno ’90s, house και ακατέργαστη ενέργεια συναντιούνται σε μια βραδιά υψηλών BPM.
16/5, 23:00, Aux Club, Αγίου Όρους 15, είσοδος: 12 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

The 5th Season – Fat Tuesday

Φωτ.: Falko Siewert

Βασισμένο στις «Τέσσερις εποχές» του Αντόνιο Βιβάλντι, το έργο αποτελεί το καλλιτεχνικό «ηχείο» της Novoflot και μια ευκαιρία να αναπτυχθεί ένας νέος μουσικοθεατρικός λόγος που εξερευνά νέα πεδία ουτοπίας.
16-17/5, 20:30, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, είσοδος: 10-20 ευρώ

Τα ψυχοσωματικά μου μέσα

Φωτ.: Αναστασία Γιαννάκη

Ένας θεατρικός σκηνοθέτης που είναι το talk of the town διοργανώνει ένα ανατρεπτικό masterclass, στο οποίο εκπαιδεύει υποκριτικά πέντε επίδοξους ηθοποιούς που επέλεξε με βάση το ψυχολογικό τους προφίλ. Στη διάρκεια του σεμιναρίου, επιχειρεί να τους εξοικειώσει με τη μέθοδό του, διδάσκοντάς τους πώς να αξιοποιούν σκηνικά τα ψυχοσωματικά τους.
15/5-7/6, Σκηνή Μπέκετ, Ζαΐμη 38, Εξάρχεια, Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: 14 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Χρυσή εποχή

Φωτ.: Νίκος Νικόπουλος

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει την αναβίωση της επιτυχημένης παραγωγής «Χρυσή Εποχή» με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Ρήγου. Μια σύνθετη σκηνική σύνθεση, μια καταβύθιση στο παρελθόν, που λειτουργεί ως ένα πολυεπίπεδο αρχείο εμπειριών, εικόνων και αναφορών. Μέσα από ένα ιδιότυπο καλλιτεχνικό mixtape, ο Κωνσταντίνος Ρήγος επανεξετάζει τη δική του πορεία, η οποία ξεπερνάει τις τρεις δεκαετίες, και εκτείνεται από τα πρώτα του βήματα έως τη διαμόρφωση μιας εμβληματικής σκηνικής γλώσσας.
13-23/5,19:30,  Εθνική Λυρική Σκηνή-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, είσοδος: 10-70 ευρώ

Latent

Το χορογραφικό έργο «Latent» εξερευνά το λανθάνον: αυτό που υπάρχει και δεν φανερώνεται, αυτό που διαφεύγει και δεν αποκαλύπτεται. Με αφορμή ποικίλες προσεγγίσεις στην τέχνη και την ψυχανάλυση, το έργο πραγματεύεται το μη ορατό ως μια διαρκή κατάσταση αναμονής και μεταμόρφωσης.
16-24/5, 21:00, Mammot Athens, Σίνα 52, Αθήνα, είσοδος: 12-15 ευρώ

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

A biographical wardrobe

Η εκλεκτική συλλογή ρούχων της Τίλντα Σουίντον έρχεται στο Onassis Ready.

Μια ενδόμυχη και βαθιά προσωπική περφόρμανς, όπου η Τίλντα Σουίντον, μαζί με τον διάσημο επιμελητή μόδας Ολιβιέ Σαγιάρ, ζωντανεύει τη δική της εκλεκτική συλλογή ρούχων, ξετυλίγοντας οικογενειακά κειμήλια, φορέματα με τα οποία απαθανατίστηκε σε κόκκινα χαλιά, κοστούμια από ταινίες και προσωπικά αντικείμενα. Ο Σαγιάρ και η Σουίντον έχουν συνεργαστεί σε αρκετές τέτοιες παρουσιάσεις.
16-19/5, Onassis Ready, Στρατή Τσίρκα 2, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Σάβ.-Κυρ. 12:00 & 18:00, Δευτ.-Τρ. 20:00, είσοδος: 40-85 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Tinariwen

Οι Tinariwen αντάλλαξαν τα όπλα με μουσικά όργανα και μετέτρεψαν τον αγώνα σε ποίηση.

Παιδιά της ερήμου, οι Tinariwen αντάλλαξαν τα όπλα με μουσικά όργανα και μετέτρεψαν τον αγώνα σε ποίηση, δημιουργώντας έναν ήχο που συνδυάζει τη μελαγχολία των μπλουζ, τον παλμό του ροκ και τη μυσταγωγία της ερήμου. Oι θρυλικοί ποιητές της Σαχάρας και θεμελιωτές των desert blues επιστρέφουν στην Αθήνα.
16/5, 21:00, Floyd, Κεραμεικού 4 & Περικλέους, Χολαργός, είσοδος: από 25 ευρώ

Patti Smith Quartet

Το κουαρτέτο της Πάτι Σμιθ αποτελεί μια σπάνια ζωντανή εμπειρία.

Την άνοιξη του 2026 η Αθήνα υποδέχεται την Πάτι Σμιθ που επιστρέφει σε μια πόλη η οποία μοιάζει να την περιμένει πάντα. Το κουαρτέτο της αποτελεί μια σπάνια ζωντανή εμπειρία, όπου μουσική και λόγος συναντιούνται και η φωνή, η ποίηση και η μουσική της μετατρέπονται σε ένα κοινό ταξίδι.
15/5, 21:00, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, Λυκαβηττός, είσοδος: από 50 ευρώ

YĪN YĪN (NL)

Το γκρουπ από το Μάαστριχτ έχει φτιάξει έναν ήχο που ισορροπεί μεταξύ ρετρό και μέλλοντος.

Με μείξη disco, funk, ψυχεδέλειας και ήχων της Νοτιοανατολικής Ασίας, το γκρουπ από το Μάαστριχτ έχει φτιάξει έναν ήχο που ισορροπεί μεταξύ ρετρό και μέλλοντος, με groove που δεν σταματά να βαθαίνει. Στο «Yatta!» προσθέτουν νέες αναφορές στην italo disco, φέρνοντας στην επιφάνεια μια μυστικιστική διάσταση που κάνει τα κομμάτια τους να μοιάζουν με σάουντρακ ταινιών-φαντασμάτων από τα ’70s και τα ’80s.
14/5, 21:00, ARCH, Κρήτης 1 & Πέτρου Ράλλη 29, Αθήνα, είσοδος: 25 ευρώ

John Maus

Ο Αμερικανός μουσικός και ακαδημαϊκός παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ.

Δύο δεκαετίες μετά την έναρξη μιας καριέρας που κινείται στα όρια του synth-pop, της φιλοσοφίας και της ωμής συναισθηματικής έκρηξης, ο Αμερικανός μουσικός και ακαδημαϊκός παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ, ίσως το πιο σκοτεινό και πνευματικά φορτισμένο έργο του μέχρι σήμερα.
16/5, 21:00, ARCH, Κρήτης 1 & Πέτρου Ράλλη 29, Αθήνα, είσοδος: 25 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τοπία της μνήμης

Γιάννης Ψυχοπαίδης, «Πορτρέτο - Ρόη», 1998

Η έκθεση χαρτογραφεί την καλλιτεχνική πορεία του Γιάννη Ψυχοπαίδη από το 1962 έως σήμερα μέσα από περίπου 70 έργα. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι πρόκειται για έργα τα οποία ο ίδιος ο καλλιτέχνης επέλεξε να κρατήσει στην ιδιωτική του συλλογή και προσφέρουν μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τις επιλογές του. Ο Ψυχοπαίδης έκανε την εμφάνισή του στο εικαστικό προσκήνιο μέσα στο κλίμα φιλελευθερισμού της δεκαετίας του 1960 ως εξέχον μέλος της ομάδας των Νέων Ελλήνων Ρεαλιστών.
20/5-4/10, Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13, Παγκράτι

Όλα όσα γνωρίζω είναι ένας δανεικός χάρτης

Έργα που διακρίνονται, μεταξύ άλλων, από αριστερά προς δεξιά: Γιάννης Τσαρούχης, «Νεαρός που φοράει τις μπότες του, 1973, Συλλογή Ειρήνης Παναγοπούλου / Kader Attia (γενν. 1970), «Ιστορία της επανοικειοποίησης», 2010, Lightbox, Συλλογή Ειρήνης Παναγοπούλου

Η Συλλογή Ειρήνης Παναγοπούλου εγκαινιάζει τη δεύτερη έκθεσή της σε επιμέλεια του Άκη Κόκκινου. Η έκθεση διερευνά την πρακτική του συλλέγειν ως μέσο για να κατανοήσουμε ποιες ιστορίες προστατεύονται, ποιες εκτίθενται και ποιες αποθηκεύονται. Η έκθεση προτείνει νέους, απελευθερωμένους τρόπους προσέγγισης της γνώσης και της ερμηνείας του κόσμου.
20/5-2/4/2027, Συλλογή Ειρήνης Παναγοπούλου, λεωφ. Βασιλέως Παύλου 146, Βούλα, Τετ. 11:00-19:00, Πέμ.-Παρ. 11:00-17:00, είσοδος με απαραίτητη προκράτηση στο iypcollection.com

The scent of salt

Φωτ.: Κωνσταντίνος Κορσοβίτης

Ένα οπτικό ημερολόγιο ενός κινηματογραφικού έργου που δεν γυρίστηκε ποτέ. Η σειρά έργων του Κωνσταντίνου Κορσοβίτη είναι εμπνευσμένη από τα γραπτά του Ζαν Ζενέ και επικεντρώνεται σε έναν συνταξιούχο ναύτη που τον στοιχειώνει η θάλασσα. Εν μέρει εξομολόγηση, εν μέρει μυθοπλασία, το έργο αντανακλά το πώς ο κινηματογράφος και η φωτογραφία εισχωρούν στην εσωτερική μας ζωή και γίνονται μέρος της συλλογικής μας μνήμης.
13-30/5, O.ART.ATH, Σποράδων 36, Τρ.-Σάβ. 18:00-21:00

Tilda Swinton: Ongoing

Μια προσωπική έκθεση με νέα και παλαιότερα έργα οκτώ στενών καλλιτεχνικών συνεργατών και φίλων της Τίλντα Σουίντον.

Η Τίλντα Σουίντον, η εμβληματική, τολμηρή περφόρμερ και ανατρεπτική εικαστικός, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας προσωπικής έκθεσης με νέα και παλαιότερα έργα οκτώ στενών καλλιτεχνικών συνεργατών και φίλων της: Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάνα Χογκ, Ντέρεκ Τζάρμαν, Τζιμ Τζάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Γουόκερ και Απιτσατπόνγκ Βερασεθάκουλ.
17/5-28/6, Onassis Ready, Onassis Ready, Στρατή Τσίρκα 2, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, είσοδος: δωρεάν έως 12 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

18th Athens Tattoo Convention 2026

Το διεθνές σημείο αναφοράς για τους ink lovers επιστρέφει.

Το Athens Tattoo Convention έχει εδραιωθεί και καθιερωθεί ως ένα διεθνές σημείο αναφοράς για τους ink lovers: ένα από τα καλύτερα tattoo festivals στον κόσμο, που δεν απευθύνεται μόνο στο ελληνικό κοινό αλλά συνομιλεί με την παγκόσμια tattoo κοινότητα και κάθε χρόνο φέρνει στην Αθήνα την αφρόκρεμα της διεθνούς σκηνής, με ονόματα που έχουν διαμορφώσει πρώτα τάσεις, κινήματα, τεχνικές και αισθητικές.
15-17/5, 14:00, Γήπεδο Tae Kwon Do, Φάληρο, είσοδος: από 12 ευρώ

Submersion Festival 2026

Η Emi Path

Η Submersion Records μετρά μέχρι σήμερα 32 κυκλοφορίες με μουσικούς όπως ο Γιάννης Αράπης, η Saber Rider, ο Γιώργος Κατσάνος, η Χρύσα Τσαλταμπάση, ο Γιώργος Καρράς και η Καλλιόπη Μητροπούλου. Από τα πειραματικά τραγούδια της Emi Path μέχρι το ακουστικό αγγλόφωνο folk της Demi Spriggs και το ατμοσφαιρικό ambient της Μυρσίνης Καλλέ, η πρώτη ημέρα συγκεντρώνει πρόσφατες κυκλοφορίες αλλά και καινούργιο υλικό. O This Darkness of Mine, με νέα κυκλοφορία, παρουσιάζει τη δεύτερη μέρα ένα ambient νεοκλασικό σύνολο. Η CALLIOPE κινείται ανάμεσα στο ελληνικό τραγούδι και το ηλεκτρονικό ambient. Το line-up συμπληρώνουν οι As Never Before.
15-16/5, 20:00, KET - Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Κύπρου 91, Κυψέλη, είσοδος: 12-18 ευρώ

Comicdom CON Athens 2026

Το Comicdom CON Athens 2026 υποδέχεται τον Ντέιβιντ Λόιντ, συν-δημιουργό του εμβληματικού «V for Vendetta».

Η μεγάλη γιορτή των κόμικς κλείνει τα είκοσι. Το μεγαλύτερο και μακροβιότερο διεθνές φεστιβάλ της Αθήνας για την τέχνη των κόμικς, της εικονογράφησης και του animation επιστρέφει για μια ιστορική, επετειακή διοργάνωση. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει μια μεγάλη αναδρομική έκθεση στον τιμώμενο καλλιτέχνη Αντώνη Βαβαγιάννη, ενώ υποδέχεται σημαντικούς δημιουργούς και εκπροσώπους της διεθνούς σκηνής, ανάμεσά τους και ο βετεράνος Ντέιβιντ Λόιντ, συν-δημιουργός του εμβληματικού «V for Vendetta». Περισσότερες από 60 εκδοτικές επιχειρήσεις και εξειδικευμένα καταστήματα σάς περιμένουν με όλες τις νέες κυκλοφορίες, σπάνια collectibles και merchandise για κάθε γούστο και budget και φυσικά fun και cosplay.
15-17/5, 11:00, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι, είσοδος ελεύθερη

