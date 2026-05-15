Για ποιον ρόλο πήρε 27 κιλά ο Ράιαν Γκόσλινγκ και τελικά δεν τον έπαιξε ποτέ;

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ είχε πάρει περίπου 27 κιλά για έναν ρόλο που τελικά δεν έπαιξε ποτέ.

Δεκαεπτά χρόνια μετά το The Lovely Bones, ο Πίτερ Τζάκσον μίλησε στις Κάννες για μία από τις πιο γνωστές ιστορίες παρασκηνίου της ταινίας: την αποχώρηση του Γκόσλινγκ από τον ρόλο του πατέρα μιας δολοφονημένης έφηβης και την αντικατάστασή του από τον Μαρκ Γουόλμπεργκ.

Ο Γκόσλινγκ είχε αρχικά επιλεγεί για τον ρόλο του Τζακ Σάλμον, πατέρα της 14χρονης Σούζι, την οποία υποδύθηκε η Σίρσα Ρόναν. Λίγο πριν από την έναρξη των γυρισμάτων, όμως, αποχώρησε από την ταινία, αφού είχε ήδη αλλάξει δραστικά το σώμα του για τον ρόλο.

Ο ίδιος είχε πει παλαιότερα ότι εκείνος και ο Τζάκσον είχαν διαφορετική εικόνα για το πώς θα έπρεπε να μοιάζει ο χαρακτήρας. Ο Γκόσλινγκ πίστευε ότι ένας πατέρας που έχει χάσει την κόρη του θα έπρεπε να έχει αφεθεί σωματικά, γι’ αυτό και πήρε περίπου 27 κιλά. Όταν όμως εμφανίστηκε έτσι στην παραγωγή, έγινε σαφές ότι αυτή δεν ήταν η εικόνα που είχε στο μυαλό του ο σκηνοθέτης.

Μιλώντας τώρα στο Φεστιβάλ Καννών, ο Πίτερ Τζάκσον πήρε την ευθύνη για εκείνη την απόφαση. Χωρίς να θέλει, όπως είπε, να μιλήσει προσωπικά για συγκεκριμένους ηθοποιούς, εξήγησε ότι όταν ένας ηθοποιός αντικαθίσταται, το λάθος συνήθως βρίσκεται στην αρχική επιλογή του ρόλου και όχι στον άνθρωπο που ανέλαβε να τον παίξει.

«Δεν είναι επειδή έκανε κάτι λάθος», είπε ο Τζάκσον, προσθέτοντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι δημιουργοί συνειδητοποιούν πως αυτό που είχαν φανταστεί δεν λειτουργεί τελικά στην πράξη. «Εμείς κάναμε λάθος και αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη».

Ο σκηνοθέτης χαρακτήρισε τον Γκόσλινγκ «φανταστικό ηθοποιό», αλλά σημείωσε ότι μια ταινία είναι ζήτημα χημείας — μπροστά και πίσω από την κάμερα. Ένας ηθοποιός πρέπει να ταιριάξει με την ιστορία, με τον χαρακτήρα, με τους υπόλοιπους συντελεστές και με αυτό που τελικά φτάνει στο κοινό. Μερικές φορές, όσο προσεκτικά κι αν έχει σχεδιαστεί μια ταινία, αυτή η χημεία δεν λειτουργεί όπως την είχε φανταστεί η παραγωγή.

Το The Lovely Bones, βασισμένο στο μυθιστόρημα της Άλις Σίμπολντ, κυκλοφόρησε το 2009. Η ταινία ακολουθεί τη Σούζι Σάλμον, ένα 14χρονο κορίτσι που δολοφονείται και παρακολουθεί από τον άλλο κόσμο την οικογένειά της να προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια. Στην ταινία πρωταγωνίστησαν τελικά η Σίρσα Ρόναν, ο Μαρκ Γουόλμπεργκ, η Ρέιτσελ Βάις, η Σούζαν Σαράντον και ο Στάνλεϊ Τούτσι.

Η αντικατάσταση του Γκόσλινγκ είχε μείνει για χρόνια ως ένα από εκείνα τα παράξενα περιστατικά του Χόλιγουντ όπου ένας ηθοποιός παίρνει πολύ σοβαρά μια δημιουργική απόφαση — και τελικά αυτή ακριβώς η απόφαση τον απομακρύνει από την ταινία.

Ο Γκόσλινγκ είχε εξηγήσει αργότερα ότι εκείνος και ο Τζάκσον δεν είχαν μιλήσει αρκετά κατά την προετοιμασία. Η παραγωγή ήταν μεγάλη, ο σκηνοθέτης είχε πολλά να διαχειριστεί και, όπως είπε ο ηθοποιός, δεν υπήρξε αρκετός χρόνος για να δουλευτεί από κοινού η εικόνα του χαρακτήρα.

Το 2024, και η Σίρσα Ρόναν είχε αναφερθεί στην αποχώρηση του Γκόσλινγκ, λέγοντας ότι τότε στενοχωρήθηκε επειδή τον αγαπούσε πολύ και της άρεσε να τον έχει κοντά. Ωστόσο, είχε προσθέσει ότι οι λόγοι του χωρισμού ήταν κατανοητοί και ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν είναι πάντα προσωπικό. Μερικές φορές, απλώς, οι άνθρωποι δεν βρίσκονται στην ίδια σελίδα.

Η νέα τοποθέτηση του Τζάκσον κλείνει, με έναν τρόπο, έναν παλιό κύκλο γύρω από την ταινία. Ο σκηνοθέτης δεν παρουσιάζει τον Γκόσλινγκ ως δύσκολο ή λάθος. Αντίθετα, λέει καθαρά ότι η ευθύνη ανήκε στην παραγωγή: ο ηθοποιός δεν απέτυχε στον ρόλο· ο ρόλος, όπως είχε φανταστεί τότε, δεν ήταν τελικά ο σωστός για εκείνον.

Με στοιχεία από Entertainment Weekly και Variety.