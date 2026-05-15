ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Για ποιον ρόλο πήρε 27 κιλά ο Ράιαν Γκόσλινγκ και τελικά δεν τον έπαιξε ποτέ;

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ είχε αλλάξει εντυπωσιακά το σώμα του για έναν ρόλο που τελικά δεν έπαιξε ποτέ. Χρόνια αργότερα, ο Πίτερ Τζάκσον εξήγησε στις Κάννες τι είχε συμβεί πίσω από την αντικατάστασή του.

The LiFO team
The LiFO team
Για ποιον ρόλο πήρε 27 κιλά ο Ράιαν Γκόσλινγκ και τελικά δεν τον έπαιξε ποτέ; Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
0

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ είχε πάρει περίπου 27 κιλά για έναν ρόλο που τελικά δεν έπαιξε ποτέ.

Δεκαεπτά χρόνια μετά το The Lovely Bones, ο Πίτερ Τζάκσον μίλησε στις Κάννες για μία από τις πιο γνωστές ιστορίες παρασκηνίου της ταινίας: την αποχώρηση του Γκόσλινγκ από τον ρόλο του πατέρα μιας δολοφονημένης έφηβης και την αντικατάστασή του από τον Μαρκ Γουόλμπεργκ.

Ο Γκόσλινγκ είχε αρχικά επιλεγεί για τον ρόλο του Τζακ Σάλμον, πατέρα της 14χρονης Σούζι, την οποία υποδύθηκε η Σίρσα Ρόναν. Λίγο πριν από την έναρξη των γυρισμάτων, όμως, αποχώρησε από την ταινία, αφού είχε ήδη αλλάξει δραστικά το σώμα του για τον ρόλο.

Ο ίδιος είχε πει παλαιότερα ότι εκείνος και ο Τζάκσον είχαν διαφορετική εικόνα για το πώς θα έπρεπε να μοιάζει ο χαρακτήρας. Ο Γκόσλινγκ πίστευε ότι ένας πατέρας που έχει χάσει την κόρη του θα έπρεπε να έχει αφεθεί σωματικά, γι’ αυτό και πήρε περίπου 27 κιλά. Όταν όμως εμφανίστηκε έτσι στην παραγωγή, έγινε σαφές ότι αυτή δεν ήταν η εικόνα που είχε στο μυαλό του ο σκηνοθέτης.

Μιλώντας τώρα στο Φεστιβάλ Καννών, ο Πίτερ Τζάκσον πήρε την ευθύνη για εκείνη την απόφαση. Χωρίς να θέλει, όπως είπε, να μιλήσει προσωπικά για συγκεκριμένους ηθοποιούς, εξήγησε ότι όταν ένας ηθοποιός αντικαθίσταται, το λάθος συνήθως βρίσκεται στην αρχική επιλογή του ρόλου και όχι στον άνθρωπο που ανέλαβε να τον παίξει.

«Δεν είναι επειδή έκανε κάτι λάθος», είπε ο Τζάκσον, προσθέτοντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι δημιουργοί συνειδητοποιούν πως αυτό που είχαν φανταστεί δεν λειτουργεί τελικά στην πράξη. «Εμείς κάναμε λάθος και αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη».

Ο σκηνοθέτης χαρακτήρισε τον Γκόσλινγκ «φανταστικό ηθοποιό», αλλά σημείωσε ότι μια ταινία είναι ζήτημα χημείας — μπροστά και πίσω από την κάμερα. Ένας ηθοποιός πρέπει να ταιριάξει με την ιστορία, με τον χαρακτήρα, με τους υπόλοιπους συντελεστές και με αυτό που τελικά φτάνει στο κοινό. Μερικές φορές, όσο προσεκτικά κι αν έχει σχεδιαστεί μια ταινία, αυτή η χημεία δεν λειτουργεί όπως την είχε φανταστεί η παραγωγή.

Το The Lovely Bones, βασισμένο στο μυθιστόρημα της Άλις Σίμπολντ, κυκλοφόρησε το 2009. Η ταινία ακολουθεί τη Σούζι Σάλμον, ένα 14χρονο κορίτσι που δολοφονείται και παρακολουθεί από τον άλλο κόσμο την οικογένειά της να προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια. Στην ταινία πρωταγωνίστησαν τελικά η Σίρσα Ρόναν, ο Μαρκ Γουόλμπεργκ, η Ρέιτσελ Βάις, η Σούζαν Σαράντον και ο Στάνλεϊ Τούτσι.

Η αντικατάσταση του Γκόσλινγκ είχε μείνει για χρόνια ως ένα από εκείνα τα παράξενα περιστατικά του Χόλιγουντ όπου ένας ηθοποιός παίρνει πολύ σοβαρά μια δημιουργική απόφαση — και τελικά αυτή ακριβώς η απόφαση τον απομακρύνει από την ταινία.

Ο Γκόσλινγκ είχε εξηγήσει αργότερα ότι εκείνος και ο Τζάκσον δεν είχαν μιλήσει αρκετά κατά την προετοιμασία. Η παραγωγή ήταν μεγάλη, ο σκηνοθέτης είχε πολλά να διαχειριστεί και, όπως είπε ο ηθοποιός, δεν υπήρξε αρκετός χρόνος για να δουλευτεί από κοινού η εικόνα του χαρακτήρα.

Το 2024, και η Σίρσα Ρόναν είχε αναφερθεί στην αποχώρηση του Γκόσλινγκ, λέγοντας ότι τότε στενοχωρήθηκε επειδή τον αγαπούσε πολύ και της άρεσε να τον έχει κοντά. Ωστόσο, είχε προσθέσει ότι οι λόγοι του χωρισμού ήταν κατανοητοί και ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν είναι πάντα προσωπικό. Μερικές φορές, απλώς, οι άνθρωποι δεν βρίσκονται στην ίδια σελίδα.

Η νέα τοποθέτηση του Τζάκσον κλείνει, με έναν τρόπο, έναν παλιό κύκλο γύρω από την ταινία. Ο σκηνοθέτης δεν παρουσιάζει τον Γκόσλινγκ ως δύσκολο ή λάθος. Αντίθετα, λέει καθαρά ότι η ευθύνη ανήκε στην παραγωγή: ο ηθοποιός δεν απέτυχε στον ρόλο· ο ρόλος, όπως είχε φανταστεί τότε, δεν ήταν τελικά ο σωστός για εκείνον.

Με στοιχεία από Entertainment Weekly και Variety.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μια σφουγγαρίστρα με γυαλιά έγινε η πιο απρόσμενη παρτενέρ του Ryan Gosling

Διεθνή / Μια σφουγγαρίστρα με γυαλιά έγινε η πιο απρόσμενη παρτενέρ του Ryan Gosling

Ο Ryan Gosling είπε ότι στα γυρίσματα του Project Hail Mary ένιωσε τόσο μόνος, ώστε οι σκηνοθέτες Phil Lord και Christopher Miller τού έφτιαξαν μια «mop friend» με το όνομα Moppy Ringwald, η οποία εμφανίζεται τελικά και για λίγο στην ταινία.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Ίαν ΜακΚέλεν επιστρέφει ως Βασιλιάς Ληρ μετά την πτώση του από τη σκηνή

Πολιτισμός / Ο Ίαν ΜακΚέλεν επιστρέφει ως Βασιλιάς Ληρ μετά την πτώση του από τη σκηνή

Ο Ίαν ΜακΚέλεν θα ενσαρκώσει ξανά τον Βασιλιά Ληρ, στον πρώτο μεγάλο θεατρικό του ρόλο μετά το ατύχημα του 2024, όταν έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια παράστασης στο Γουέστ Εντ.
THE LIFO TEAM
Ο Πίτερ Τζάκσον αποκάλυψε στις Κάννες πώς ο Στίβεν Κόλμπερτ βρέθηκε να γράφει νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Πολιτισμός / Ο Πίτερ Τζάκσον αποκάλυψε στις Κάννες πώς ο Στίβεν Κόλμπερτ βρέθηκε να γράφει τη νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Ο Στίβεν Κόλμπερτ είχε προτείνει στον Πίτερ Τζάκσον μια ιδέα για νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών πριν ανακοινωθεί το τέλος του Late Show. Τώρα, ο παρουσιαστής δουλεύει μαζί με τη Φιλίπα Μπόιενς πάνω σε μια ιστορία που επιστρέφει στη Μέση Γη, χρόνια μετά την αναχώρηση του Φρόντο.
THE LIFO TEAM
Η Ιζαμπέλ Ιπέρ, ο Βενσάν Κασέλ και η Κατρίν Ντενέβ στις Κάννες για τη νέα ταινία του Ασγκάρ Φαραντί

Πολιτισμός / Η Ιζαμπέλ Ιπέρ, ο Βενσάν Κασέλ και η Κατρίν Ντενέβ στις Κάννες για τη νέα ταινία του Ασγκάρ Φαραντί

Ο Ασγκάρ Φαραντί επέστρεψε στο Διαγωνιστικό των Καννών με το Parallel Tales, ένα γαλλόφωνο δράμα εμπνευσμένο από τον Δεκάλογο του Κριστόφ Κισλόφσκι. Μια ιστορία παρατήρησης, επιθυμίας και μυθοπλασίας, όπου η πραγματικότητα αρχίζει να μπερδεύεται επικίνδυνα με τη φαντασία.
THE LIFO TEAM
Στις Κάννες, το πρώτο fashion show γίνεται στο αεροδρόμιο

Πολιτισμός / Στις Κάννες, το πρώτο fashion show γίνεται στο αεροδρόμιο

Πριν ακόμη οι σταρ πατήσουν στο κόκκινο χαλί, το αεροδρόμιο της Νίκαιας έχει ήδη γίνει η πρώτη ανεπίσημη πασαρέλα του Φεστιβάλ Καννών. Από την Ιζαμπέλα Ροσελίνι και τη Ράιλι Κίο μέχρι την Άλια Μπατ, τη Χάιντι Κλουμ και τον Ντιέγκο Κάλβα, οι αφίξεις λειτουργούν πλέον σαν μικρές εμφανίσεις μόδας, όπου η άνεση του ταξιδιού συναντά τις υποχρεώσεις των οίκων.
THE LIFO TEAM
Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ επιστρέφει στις Κάννες με όλα του τα φαντάσματα

Πολιτισμός / Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ επιστρέφει στις Κάννες με όλα του τα φαντάσματα

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ επιστρέφει στις Κάννες με το Bitter Christmas και κυνηγά ξανά τον Χρυσό Φοίνικα που δεν κέρδισε ποτέ. Στα 76 του, ο Ισπανός σκηνοθέτης μετατρέπει την αϋπνία, τα όνειρα, τη μνήμη της μητέρας του και τα φαντάσματα της movida σε μια νέα ταινία για την επιθυμία, τη δημιουργία και όσα δεν τελειώνουν ποτέ στο σινεμά του.
THE LIFO TEAM
Ο Μπαζ Λούρμαν μετέτρεψε ένα βαγόνι του 1932 σε αρ ντεκό σκηνή πάνω σε ράγες

Πολιτισμός / Ο Μπαζ Λούρμαν μετέτρεψε ένα βαγόνι του 1932 σε αρ ντεκό σκηνή πάνω σε ράγες

Το Celia, το νέο ιδιωτικό βαγόνι-εστιατόριο της Belmond στο British Pullman, δεν είναι απλώς μια άσκηση πολυτέλειας. Ο Μπαζ Λούρμαν και η Κάθριν Μάρτιν επινόησαν πρώτα μια φανταστική σταρ του West End το 1932, της έδωσαν εραστή, θεατρική μυθολογία, αναφορές στον Πολίτη Κέιν και στο Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, και μετά μετέτρεψαν ένα βαγόνι σε κινηματογραφικό σκηνικό πάνω σε ράγες.
THE LIFO TEAM
«ΜΑΘΟΥ»: Βρέθηκε αρχαίο ελληνικό μήνυμα σε βλήμα 2.100 ετών

Πολιτισμός / «ΜΑΘΟΥ»: Βρέθηκε αρχαίο ελληνικό μήνυμα σε βλήμα 2.100 ετών

Μια μολύβδινη βολίδα σφενδόνης από την αρχαία Ίππο, κοντά στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, φέρει την ελληνική επιγραφή «ΜΑΘΟΥ». Οι ερευνητές τη διαβάζουν ως σαρκαστικό μήνυμα προς τον εχθρό, κάτι σαν «πάρε το μάθημά σου», αποκαλύπτοντας μια απρόσμενα ανθρώπινη πλευρά του αρχαίου πολέμου: μαζί με το βλήμα ταξίδευε και ο χλευασμός.
THE LIFO TEAM
Από το Blue Velvet στο Green Porno: Το Λοκάρνο τιμά την Ιζαμπέλα Ροσελίνι, τη σταρ που έκανε την παραξενιά τέχνη

Πολιτισμός / Από το Blue Velvet στο Green Porno: Το Λοκάρνο τιμά την Ιζαμπέλα Ροσελίνι, τη σταρ που έκανε την παραξενιά τέχνη

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θα παραλάβει το Excellence Award του Φεστιβάλ Λοκάρνο στην 79η διοργάνωσή του, στις 5 Αυγούστου. Το φεστιβάλ την τιμά ως μια «χαρούμενα αντισυμβατική» μορφή του σύγχρονου σινεμά, από το Blue Velvet του Ντέιβιντ Λιντς μέχρι το La Chimera, το Conclave και τα δικά της αλλόκοτα, αυτοσαρκαστικά έργα για τη συμπεριφορά των ζώων.
THE LIFO TEAM
Η Νικόλ Κίντμαν, ο Brancusi και η στιγμή που η Christie’s έκανε μια δημοπρασία σινεμά

Πολιτισμός / Η Νικόλ Κίντμαν, ο Brancusi και η στιγμή που η Christie’s έκανε μια δημοπρασία σινεμά

Λίγο πριν βγει σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη, η χρυσή Danaïde του Κονσταντίν Μπρανκούζι γίνεται πρωταγωνίστρια σε ένα μικρό, υπνωτιστικό φιλμ της Christie’s με τη Νικόλ Κίντμαν. Με τον David Bowie στο soundtrack και φόντο το Rockefeller Center, ο μεγάλος οίκος μετατρέπει ένα γλυπτό του 1913 σε στιγμή καθαρής κινηματογραφικής λάμψης.
THE LIFO TEAM
Η Ολίβια Κόλμαν, ένας γυμνός γκέι πατέρας και η queer οικογένεια που δεν θέλει να ουρλιάξει

Πολιτισμός / Η Ολίβια Κόλμαν, ένας γυμνός γκέι πατέρας και η queer οικογένεια που δεν θέλει να ουρλιάξει

Με αφορμή την κυκλοφορία του Jimpa σε ψηφιακές πλατφόρμες, η Ολίβια Κόλμαν μιλά στον Guardian για την ταινία της Σόφι Χάιντ, τον Τζον Λίθγκοου στον ρόλο ενός γκέι ογδοντάρη πατέρα, τα trans δικαιώματα, τη σεξουαλικότητα στην τρίτη ηλικία και τους καβγάδες που θα ήθελε να είχε αποφύγει με τον δικό της πατέρα.
THE LIFO TEAM
Maria La Callas: Η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας

Πολιτισμός / Μαρία Κάλλας: Μια νέα έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη με τα κοστούμια της ταινίας «Maria»

Η έκθεση «Maria La Callas: Η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας» αποτίει φόρο τιμής στη θρυλική ντίβα μέσα από τις δημιουργίες του βραβευμένου ενδυματολόγου Massimo Cantini Parrini για την ταινία με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί.
THE LIFO TEAM
Λεσβιακοί οργασμοί, εξωφρενικοί φόνοι και η Γκίλιαν Άντερσον βουτηγμένη στο αίμα: η τανία που αναστάτωσε τις Κάννες

Πολιτισμός / Λεσβιακοί οργασμοί, εξωφρενικοί φόνοι και η Γκίλιαν Άντερσον βουτηγμένη στο αίμα: η ταινία που αναστάτωσε τις Κάννες

Το Teenage Sex and Death at Camp Miasma, με τη Γκίλιαν Άντερσον και τη Χάνα Άινμπιντερ του Hacks, άνοιξε το Un Certain Regard στις Κάννες με standing ovation σχεδόν έξι λεπτών, αλλά και με μια αίθουσα που δεν αντέδρασε ενιαία: κάποιοι αποχώρησαν αμέσως μετά το φινάλε, ενώ όσοι έμειναν το υποδέχθηκαν σαν το επόμενο μεγάλο cult queer horror του φεστιβάλ.
THE LIFO TEAM
Ο Ίλον Μασκ βάζει στο στόχαστρο τη Λουπίτα Νιόνγκο για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Πολιτισμός / Ο 'Ελον Μασκ λέει ότι η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν προσβάλλει την Ελλάδα

Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο ως Ωραίας Ελένης στη νέα «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν προκάλεσε ρατσιστική και μισογυνική επίθεση στα social media, με τον Ίλον Μασκ να μπαίνει στη συζήτηση στο όνομα της «ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς». Μόνο που τα επιχειρήματα για τον Όμηρο, τον Αχιλλέα, την Ελένη και τα Όσκαρ δεν στέκουν ούτε μυθολογικά ούτε κινηματογραφικά.
THE LIFO TEAM
Ο Σάι Τουόμπλι όπως δεν τον είχαμε ξαναδεί: οι φωτογραφίες που βρέθηκαν σε μια σοφίτα

Πολιτισμός / Ο Σάι Τουόμπλι όπως δεν τον είχαμε ξαναδεί: οι φωτογραφίες που βρέθηκαν σε μια σοφίτα

Το 2022, η εγγονή του Σάι και της Τάτια Φρανκέτι Τουόμπλι βρήκε χιλιάδες φωτογραφικά αρνητικά στο οικογενειακό σπίτι στην Ιταλία. Το βιβλίο Stella Honey και η έκθεση στη Ρώμη αποκαλύπτουν τον μεγάλο ζωγράφο μέσα από το βλέμμα της γυναίκας που τον φωτογράφιζε όταν δεν πόζαρε για την Ιστορία.
THE LIFO TEAM
Βρέθηκαν τα οστά του πραγματικού ντ’ Αρτανιάν; Το DNA ίσως λύσει το μυστήριο του τέταρτου σωματοφύλακα

Πολιτισμός / Βρέθηκαν τα οστά του πραγματικού ντ’ Αρτανιάν;

Σκελετικά κατάλοιπα που βρέθηκαν κάτω από εκκλησία στο Μάαστριχτ μπορεί να ανήκουν στον Σαρλ ντε Μπατζ ντε Καστελμόρ, τον ιστορικό ντ’ Αρτανιάν που ενέπνευσε τον ήρωα των Τριών Σωματοφυλάκων του Αλέξανδρου Δουμά. Η εξέταση DNA ίσως φωτίσει ένα μυστήριο 350 ετών, αλλά και την απόσταση ανάμεσα στον πραγματικό στρατιώτη και τον λογοτεχνικό μύθο.
THE LIFO TEAM
Αρχαιολόγοι βρήκαν μούμια θαμμένη με στίχους από την Ιλιάδα

Πολιτισμός / Αρχαιολόγοι βρήκαν μούμια θαμμένη με στίχους από την Ιλιάδα

Σε τάφο ρωμαϊκής περιόδου στην αρχαία Οξύρρυγχο της Αιγύπτου, αρχαιολόγοι εντόπισαν πάπυρο με στίχους από τη Β΄ ραψωδία της Ιλιάδας πάνω σε μουμιοποιημένο σώμα. Το εύρημα φωτίζει τη θέση του Ομήρου όχι μόνο στην εκπαίδευση και την ανάγνωση, αλλά και στις τελετουργίες γύρω από τον θάνατο.
THE LIFO TEAM
 
 