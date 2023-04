Υπερηχητικό σκάφος παρουσιάστηκε στην Ελβετία: Θα διανύει 16.000 χιλιόμετρα σε 4 ώρες

Ένα υπερηχητικό αεροσκάφος που μπορεί να πετάξει πέντε φορές ταχύτερα από τα πιο γρήγορα ανάλογου τύπου παρουσιάστηκε στην Ελβετία.

Σύμφωνα με την Bild, η ελβετική startup Destinus παρουσίασε το πρωτότυπο ενός αεροσκάφους, που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της αεροπορίας καθώς είναι πολύ πιο γρήγορο από τα υπάρχοντα ανάλογου τύπου.

Αυτό το αεροσκάφος επίσης δεν είναι μόνο ταχύτερο από τα υπόλοιπα, αλλά και πολύ πιο καθαρό, καθώς χρησιμοποιεί υδρογόνο ως καύσιμο.

Τώρα η πτήση από τη Φρανκφούρτη στο Σίδνεϊ διαρκεί περισσότερες από 20 ώρες. Το νέο αεροπλάνο θα μπορεί να διανύει αυτήν την απόσταση σε μόλις 4 ώρες και 15 λεπτά. Θα πετάει επίσης από τη Βραζιλία στο Ντουμπάι σε 3,5 ώρες, από το Μέμφις στο Τόκιο σε 3 ώρες και 15 λεπτά.

Θα πρέπει να ανέβει στη στρατόσφαιρα σε ύψος έως και 50 χλμ πάνω από τη γη. Εκεί θα μπορεί να πιάσει ταχύτητες 5-6 φορές μεγαλύτερες από την ταχύτητα του ήχου, δηλαδή έως και 6-7 χιλιάδες χλμ/ώρα.

Δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα είναι διαθέσιμο και πόσους επιβάτες θα μπορεί να επιβιβάσει.

