Twitter: Διαμαρτυρίες για το έντονο φως της τεράστιας πινακίδας «Χ» στα κεντρικά γραφεία

Μια τεράστια και λαμπερή πινακίδα «X» στα γραφεία του μέχρι πρότινος Twitter στο Σαν Φρανσίσκο έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις αξιωματούχων της πόλης αλλά και κατοίκων λόγω του πολύ έντονου φωτισμού της.

Το νέο λογότυπο της πλατφόρμας τοποθετήθηκε την Παρασκευή στην ταράτσα του κτιρίου με γείτονες να παραπονιούνται για το ενοχλητικό φως της. Παράλληλα, το τμήμα επιθεώρησης κτιρίων του Σαν Φρανσίσκο, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι ο δισεκατομμυριούχος και ιδιοκτήτης του Twitter, Έλον Μασκ ανακοίνωσε πρόσφατα τη μετονομασία της πλατφόρμας σε «Χ» προσθέτοντας ότι τα γραφεία θα παραμείνουν στο Σαν Φρανσίσκο.

«Όμορφο Σαν Φρανσίσκο, αν και οι άλλοι σε εγκαταλείπουν, εμείς θα είμαστε πάντα φίλοι σου», έγραψε ο Μασκ σε ανάρτησή του.

Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι κάτοικοι του Σαν Φρανσίσκο ικανοποιημένη με τα φιλικά αισθήματα του Μασκ. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πολλού κατέγραψαν την τεράστια πινακίδα όχι μόνο να φωτίζει υπερβολικά αλλά και να αναβοσβήνει έντονα.

Imagine no more. This is my life now. https://t.co/k5QfAm8yuG pic.twitter.com/e7ECCM2NUD

I would be fucking LIVID. Imagine this fucking X sign right across from your bedroom. #x #twitter pic.twitter.com/FH4nqcS8oy