Τσόμσκι: «Πλησιάζουμε στο πιο επικίνδυνο σημείο της ιστορίας» - Μπορεί να φτάσουμε και σε πυρηνικό πόλεμο

Την άποψη ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει φέρει την ανθρωπότητα στο πιο επικίνδυνο σημείο της ιστορίας της εξέφρασε ο διάσημος αμερικανός καθηγητής, Νόαμ Τσόμσκι.

Μάλιστα, εξέφρασε τις ανησυχίες του για το ενδεχόμενο ενός ολοκληρωτικού πυρηνικού πολέμου, αν δεν υπάρξει κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία.

«Πλησιάζουμε στο πιο επικίνδυνο σημείο στην ανθρώπινη ιστορία. Τώρα αντιμετωπίζουμε την προοπτική της καταστροφής της οργανωμένης ζωής στη Γη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αμερικανός καθηγητής.

Noam Chomsky: “We’re approaching the most dangerous point in human history”@georgeeaton interviews US Professor Noam Chomsky on the climate catastrophe and the threat of nuclear war.



