Trump Mobile: Η οικογένεια Τραμπ κυκλοφορεί smartphone και γίνεται πάροχος τηλεπικοινωνιών

Η οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε νέα υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας και smartphone με την εμπορική επωνυμία Trump Mobile, παρουσιάζοντας παράλληλα ένα νέο smartphone αξίας 499 δολαρίων.

Το εγχείρημα στοχεύει άμεσα στο συντηρητικό κοινό των ΗΠΑ, προβάλλοντας την υπηρεσία ως εναλλακτική απέναντι στους μεγάλους παρόχους τηλεπικοινωνιών.

Η ανακοίνωση έγινε στο Trump Tower στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με την εταιρεία, η εξυπηρέτηση πελατών θα γίνεται από κέντρα εντός Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ τα τηλέφωνα θα κατασκευάζονται επίσης στις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, πρωτότοκος γιος του προέδρου, δήλωσε ότι η νέα υπηρεσία θα προσφέρει ένα «πακέτο προϊόντων» που περιλαμβάνει τηλεϊατρική μέσω κινητού, οδική βοήθεια και απεριόριστα μηνύματα προς 100 χώρες, όλα με μία σταθερή μηνιαία χρέωση.

Η οικογένεια Τραμπ, γνωστή κυρίως για τα ακίνητα, τα ξενοδοχεία πολυτελείας και τα γήπεδα γκολφ, τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί και σε άλλους τομείς όπως τα ψηφιακά μέσα και τα κρυπτονομίσματα. Το Trump Mobile εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση, όπου δημιουργούνται νέες υπηρεσίες, κοινωνικά δίκτυα και εμπορικές πλατφόρμες προσανατολισμένες σε συντηρητικό ακροατήριο.

A new grift from the Trump family. Eric Trump: “Now we're doing Trump Mobile. And Trump mobile is going to revolutionize cell phones" pic.twitter.com/aqXnVVPUzp

Η διοίκηση της εταιρείας έχει ανατεθεί στα παιδιά του προέδρου, με τον ίδιο να διατηρεί την ιδιοκτησία αλλά όχι την άμεση διαχείριση, όπως είχε γίνει και κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, προκαλώντας τότε και τώρα επικρίσεις για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

Η ονομασία T1 Mobile χρησιμοποιείται βάσει συμφωνίας εμπορικής άδειας, όπως και σε άλλα εγχειρήματα όπου το όνομα Τραμπ δίνεται σε τρίτους. Η Trump Organization δεν εμπλέκεται στον σχεδιασμό, την κατασκευή του τηλεφώνου ή την παροχή της υπηρεσίας. Το όνομά της περιορίζεται στο branding.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της υπηρεσίας, το νέο κινητό αναμένεται να κυκλοφορήσει από τον Σεπτέμβριο. Η μηνιαία συνδρομή για την υπηρεσία έχει οριστεί στα 47,45 δολάρια, τιμή που παραπέμπει στον αριθμό της προεδρίας του Τραμπ (47ος πρόεδρος των ΗΠΑ).

Ο αναλυτής τηλεπικοινωνιών Paolo Pescatore σχολίασε ότι η ανακοίνωση δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα απ’ όσα απαντά. Τόνισε ότι παραμένει ασαφής η φύση της σχέσης μεταξύ του brand και των υπαρχόντων παρόχων, αλλά και το ποιος είναι πραγματικά υπεύθυνος για την τεχνική και εμπορική υλοποίηση.

Η εταιρεία DTTM Operations, η οποία διαχειρίζεται τα εμπορικά σήματα του προέδρου, έχει καταθέσει αιτήσεις για χρήση των όρων «Trump» και «T1» σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την κινητή τηλεφωνία. Οι αιτήσεις καλύπτουν κινητά τηλέφωνα, αξεσουάρ όπως θήκες και φορτιστές, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ενδεχομένως ακόμη και φυσικά καταστήματα.

🚨BREAKING: The Trump family is LAUCHING a "Trump Phone" the phones will be made in the USA 🇺🇸



Mobile plans will offer a flagship "47 Plan," which costs $47.45 per month. pic.twitter.com/ZXEXPKLTSS