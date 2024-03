Τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα: Με δεμένα μάτια η μεταγωγή των συλληφθέντων για ανάκριση

Με δεμένα μάτια οδηγήθηκαν στην έδρα της Ομοσπονοδιακής Επιτροπής Ερευνών της Ρωσίας οι φερόμενοι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα, όπου σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό, 137 σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 150 τραυματίστηκαν.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ρωσική Επιτροπή Ερευνών, δείχνει τους συλληφθέντες να μεταφέρονται με δεμένα μάτια, υπό τη συνοδεία ισχυρών δυνάμεων ασφαλείας. Από τους συνολικά 11 συλληφθέντες, τέσσερις έχουν χαρακτηριστεί από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας «άμεσα εμπλεκόμενοι» στη σφαγή στο Crocus City Hall, το βράδυ της Παρασκευής (22/3). Οι ταυτότητές τους δεν έχουν ανακοινωθεί, ωστόσο το υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας έχει δηλώσει πως πρόκειται για ξένους υπηκόους.

Την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση έχει αναλάβει το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν, ή αλλιώς ISIS-K, μία από τις σημαντικότερες εναπομείνασες θυγατρικές του Ισλαμικού Κράτους που μέχρι πρότινος στοχοθετούσε τη σιιτική κοινότητα σε Αφγανιστάν,Ιράκ και Πακιστάν. Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι τέσσερις δράστες της σφαγής της τρομοκρατικής επίθεσης φαίνεται να είναι υπήκοοι του Τατζικιστάν, του φτωχότερου κράτους της Κεντρικής Ασίας.

Χθες, το ρωσικό BBC μετέδωσε ότι δύο από τους δράστες είναι νεκροί και συγκεκριμένα πως ο ένας δράστης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Crocus City Hall, ενώ ο άλλος στην περιοχή του Μπριάνσκ - όταν οι δυνάμεις ασφαλείας της Ρωσίας σταμάτησαν ένα αυτοκίνητο για έλεγχο.

Βίντεο από την ανάκριση ενός εκ των συλληφθέντων, δείχνει τον ύποπτο να τρέμει και να δηλώνει ότι άγνωστοι του υποσχέθηκαν -μέσω Telegram- μισό εκατομμύριο ρούβλια για να πυροβολήσει αδιακρίτως εναντίον των θεατών της συναυλίας. Διακρίνεται να απαντάει σε μια σειρά ερωτήσεων στη ρωσική γλώσσα, με βαριά προφορά. Λέει πως έφυγε από την Τουρκία την 4η Μαρτίου και είχε λάβει οδηγίες από αγνώστους για να διαπράξει την επίθεση με αντάλλαγμα χρήματα.

Σημειώνεται ότι η αρχισυντάκτρια του Russia Today, Μαργαρίτα Σιμονιάν, σε χθεσινή της ανάρτηση η οποία έσπευσε να βεβαιώσει ότι οι δράστες δεν είναι τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους.

Moscow attacker questioning:



Full transcript.



He claims that he arrived from Turkey on March 4.



- What did you do at Crocus?

- Shot them.

- Whom? By whose instructions?

- Of people.

- For what?

- For money.

- For how much money?

- About half a million.

- Half a million of… pic.twitter.com/LCq1ZYPohP