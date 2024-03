Τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα: Το ISIS δημοσίευσε βίντεο από το μακελειό με τους 133 νεκρούς

Ένα βίντεο που προφανώς τραβήχτηκε από τους βαριά οπλισμένους που πραγματοποίησαν την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα το βράδυ της Παρασκευής στην αίθουσα συναυλιών δημοσιεύτηκε σε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται συνήθως από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS), σύμφωνα με την ομάδα πληροφοριών SITE.

Το βίντεο, που διαρκεί ενάμιση λεπτό, δείχνει πολλά άτομα με θολά πρόσωπα και μπερδεμένες φωνές, οπλισμένα με τουφέκια και μαχαίρια. Φαίνεται να είναι το λόμπι του συναυλιακού χώρου Crocus City Hall στο Κρασνογκόρσκ, βορειοδυτικά της ρωσικής πρωτεύουσας Μόσχας, όπου έγινε η τρομοκρατική επίθεση.

Οι επιτιθέμενοι πυροβολούν πολλές ριπές, με πολλά πτώματα να είναι σκορπισμένα τριγύρω και φαίνεται μια φωτιά να ξεκινά στο βάθος.

BREAKING:



The official ISIS outlet Al-Amaq releases the video recorded by the terrorists from the Moscow attack



It shows the slowly walking out of the place after killing 140+ people



In the video, 1 of them shouts Allahu Akbar & that they have punished the “kuffars” (infidels) pic.twitter.com/QQre7KhXfF