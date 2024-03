Τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα: Η στιγμή που οι ένοπλοι πυροβολούν στην αίθουσα συναυλιών

Τουλάχιστον πέντε ένοπλοι εισέβαλαν το βράδυ της Παρασκευής στον συναυλιακό χώρο του δημαρχείου Crocus και άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους στο προάστιο Κρασνογκόρσκ της Μόσχας.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει τη στιγμή που οι ένοπλοι, ντυμένοι με παραλλαγή και παρατεταγμένοι στρατιωτικά, έχουν μπει στην αίθουσα συναυλιών και βάλλουν με πολυβόλα προς πάσα κατεύθυνση.

