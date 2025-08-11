Ιστιοφόρο εξέπεμψε SOS: Διασώθηκαν δύο Γάλλοι - Μεταφέρθηκαν σώοι στην Πάρο

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχε και το Blue Star Delos, το οποίο, εν μέσω ανέμων 6-7 μποφόρ, παρέμεινε κοντά στο ιστιοφόρο προσφέροντάς του απάγκιο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού Σώματος για ιστιοφόρο που εξέπεμψε SOS και έπλεε ακυβέρνητο στις Κυκλάδες.

Οι δύο Γάλλοι που επέβαιναν στο ιστιοφόρο, μεταξύ Σύρου και Μυκόνου, διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σώοι στη Νάουσα της Πάρου.

Το ιστιοφόρο υπέστη σοβαρή ζημιά, με σπασμένο κατάρτι, ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Αρχικά, οι επιβαίνοντες αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν το σκάφος και ζήτησαν ρυμουλκό. Λίγο μετά τις 23:00, πράγματι ρυμουλκό έφθασε στο σημείο για τη μεταφορά του σκάφους στην Πάρο.

Καθοριστική για την επιχείρηση ήταν η συνδρομή του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Delos, το οποίο, εν μέσω ανέμων 6-7 μποφόρ, παρέμεινε κοντά στο ιστιοφόρο προσφέροντάς του απάγκιο έως την άφιξη του ρυμουλκού.

Στην επιχείρηση συμμετείχε επίσης ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας που πραγματοποίησε πτήσεις πάνω από το σημείο, ενώ το Blue Star Delos συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό του μετά την ολοκλήρωση της βοήθειας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Λιμενικού, η επιχείρηση διεξήχθη 3 ναυτικά μίλια νότια της Ρήνειας, με τη συμμετοχή ενός παραπλέοντος πλοίου, δύο ρυμουλκών και σκάφους της Εθελοντικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ).