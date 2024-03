Ρωσία: Τουλάχιστον 40 νεκροί από την τρομοκρατική επίθεση σε συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα

Βαριά οπλισμένοι και κρατώντας πολυβόλα, πέντε δράστες εισέβαλα στον συναυλιακό χώρο του δημαρχείου Crocus κοντά στη Μόσχα, και σκόρπισαν τον όλεθρο, το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA, τουλάχιστον πέντε άτομα ντυμένα με παραλλαγή και κινούμενα με στρατιωτικό τρόπο, άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αδιακρίτως στον συναυλιακό χώρο στο Κρασνογκόρσκ κοντά στη Μόσχα.

Τοπικά μέσα κάνουν λόγο για 40 νεκρούς και 100 τραυματίες.

Το πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι σημειώθηκε έκρηξη, κατά συνέπεια της οποίας έπιασε φωτιά στο κτήριο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Moscow in Panic! Stay tuned for more updates as the situation unfolds.

Η φωτιά τύλιξε το ένα τρίτο του κτιρίου του συναυλιακού χώρου και η οροφή του κτιρίου παραδόθηκε στις φλόγες, μετέδωσε το TASS.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σκηνές χάους, με έναν μεγάλο αριθμό θεατών να προσπαθούν να φύγουν από την αίθουσα, μετά τους πυροβολισμούς.

Άλλα πλάνα βίντεο έδειξαν πολλούς ανθρώπους να βρίσκονται ακίνητοι σε λίμνες αίματος έξω από την αίθουσα.

Fire currently burning at Crocus City Mall near Moscow after several gunmen opened fire

Η εφημερίδα Kommersant δημοσίευσε βίντεο στο διαδίκτυο που δείχνει καπνό να φουντώνει από αυτό που είπε ότι ήταν το κτίριο του συναυλιακού χώρου.

Οι ρωσικές υπηρεσίες διάσωσης έχουν εκκενώσει περίπου 100 άτομα από το υπόγειο του Δημαρχείου Crocus.

Russian media report about shooting at the largest concert hall in #Moscow - "Crocus City Hall". Preliminarily, there are wounded and dead.

The shooting started before a concert of the band "Picnik".



The shooting started before a concert of the band "Picnik". pic.twitter.com/Tr1zpA2z4M