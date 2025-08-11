Φωτιά στην Οινόη: Ήχησε το 112 - Αντιμετωπίστηκε άμεσα

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Οινόη Αττικής, λίγο πριν τις 03:00.

Η φωτιά στην Οινόη ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ στους κατοίκους εστάλη μήνυμα μέσω του 112 για να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 116 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 38 οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις εργάστηκαν «μεταξύ καμένου και άκαυτου», ενώ δεν κρίθηκε απαραίτητη η χρήση εναέριων μέσων.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Άγιος Δημήτριος, στην Οινόη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 116 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 38 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Παρά τη δυναμική της φωτιάς, δεν υπήρξε κίνδυνος για κατοικίες. Ωστόσο, η Αστυνομία ανακοίνωσε προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας στην οδό Αγίου Δημητρίου, από το ύψος της περιφερειακής Οινόης, καθώς και στην Εθνική Οδό Ελευσίνας - Θηβών, από τον οικισμό Πανοράματος (TITAN) έως την επαρχιακή οδό Οινόης - Πόρτο Γερμενού.