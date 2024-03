Η πρώτη αντίδραση του Κρεμλίνου για την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα

«Η διεθνής κοινότητα είναι υποχρεωμένη να καταδικάσει αυτό το φρικτό έγκλημα» δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου, Μαρία Ζαχάροβα, για την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στη Μόσχα κατά την οποία, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, 40 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ σε 100 ανέρχονται οι τραυματίες.

«Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δέχεται τηλεφωνήματα με συλλυπητήρια από απλούς πολίτες από όλο τον κόσμο» ανέφερε η Ζαχάροβα, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει την αιματηρή τρομοκρατική επίθεση.

