Τουρκία: Νέα δοκιμαστική εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου Tayfun

Η Τουρκία προχώρησε, σήμερα Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου, σε δοκιμαστική εκτόξευση του εγχώριας κατασκευής βαλλιστικού πυραύλου Tayfun.

Η εκτόξευση έγινε στις 12:37 τοπική ώρα (11:37) από το αεροδρόμιο της Ριζούντας στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Στο παρελθόν είχαν γίνει άλλες δύο δοκιμαστικές εκτοξεύσεις του ίδιου τύπου πυραύλου, στις 18 Οκτωβρίου 2022 και στις 23 Μαΐου 2023.

O τύπος αυτού του πυραύλου μπορεί να πλήξει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Συρία, τον Λίβανο, το Ισραήλ, το Ιράκ και την Αρμενία. Δύναται να φέρει κεφαλές με συμβατικά, πυρηνικά, χημικά και βιολογικά όπλα. Η ταχύτητα του συγκεκριμένου βλήματος φτάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, τα 3,6 Mach.

Türkiye test-fires its TAYFUN short-range ballistic missile for the third time in the Black Sea.



Initially tested at 560 km, its range is set to expand to 1,000 km.



TAYFUN operates at hypersonic speeds, making it difficult to intercept. pic.twitter.com/YhgpkJNUSH