Τουρκία: Επίθεση με γροθιά στον πρόεδρο του CHP Οζγκιούρ Οζέλ

Σφοδρή επίθεση δέχτηκε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ.

Ο Οζγκιούρ Οζέλ έπεσε θύμα επίθεσης, την ώρα που αποχωρούσε από την επιμνημόσυνη τελετή για τον βουλευτή του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, Σιρί Σουρεγιά Οντέρ, στη Κωνσταντινούπολη.

Όπως διακρίνεται και σε βίντεο, την ώρα που ο Οζγκιούρ Οζέλ βγαίνει από το Πολιτιστικοό Κέντρο «Ατατούρκ» στην πλατεία Ταξίμ, ο δράστης τον χτυπά στο πρόσωπο πριν προλάβουν οι άνδρες της ασφάλειας του προέδρου του CHP και οι παριστάμενοι να τον ακινητοποιήσουν.

Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι κατά την επίθεση ο δράστης φώναξε «εγώ είμαι παιδί των Οθωμανών».

Turkish opposition leader Ozgur Ozel has been punched in the face in Istanbul today pic.twitter.com/YQvXDtmpaX