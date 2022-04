Τοξικός αφρός κατέκλυσε προάστιο της Μπογκοτά - «Η οσμή είναι φρικτή»

Τεράστια ποσότητα ενός δύσοσμου τοξικού αφρού ξεχείλισε από μολυσμένο ποτάμι κοντά στην κολομβιανή πρωτεύουσα, καλύπτοντας σπίτια και επιχειρήσεις.

«Η οσμή είναι φρικτή - και έπρεπε να συμβιώσουμε με αυτόν τον αφρό για πολύ καιρό» ανέφερε η Λους Μαριέλα Γκόμεζ, πρόεδρος της κοινότητας.

Οι εικόνες από τη συνοικία Μοσκέρα της Μπογκοτά, με αποκλεισμένους δρόμους και κατοίκους να προσπαθούν να αποφύγουν το τοξικό, είναι ενδεικτικές του πανικού που κατέλαβε τους κατοίκους.

Foam from a polluted river covered parts of Mosquera, Colombia, landing in front of homes and on sidewalks on Wednesday (4/27). The local government said the contaminated foam comes from detergents being poured into the river and recent rain pic.twitter.com/myGaaEFYDd — KMVT News (@KMVTNews) April 28, 2022

#Colombia - #AFP @jbarreto1974 captures scenes of a pungent foam which formed in a polluted river and invaded the Los Puentes neighbourhood, in Mosquera. pic.twitter.com/L9fiktkZW5 — AFP Photo (@AFPphoto) April 27, 2022

Σύμφωνα με τις τοπικές περιβαλλοντικές αρχές, ο ρυπογόνος αφρός -που έχει εμφανιστεί στην πόλη πολλές φορές τα τελευταία χρόνια- είναι αποτέλεσμα των ανθρώπινων λυμάτων, των χημικών και των λογής υγρών που απορρίπτονται με μεγαλύτερη συχνότητα και σε μεγαλύτερη ποσότητα στα ποτάμια συστήματα. Όπως λένε, οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν συμβάλει στην ένταση του φαινομένου.



That’s not a good foam 🤔



A polluting foam generated by a river full of waste was blown by the wind next to houses in Mosquera, Colombia.



Luisa Gonzalez / Reuters pic.twitter.com/fjI167GLAl — CGTN Europe (@CGTNEurope) April 28, 2022

An immense layer of foam coming out from a polluted river has reached the doors of the homes of the locals of Mosquera, a town 22 km from Bogota.



Residents are increasingly distressed by this phenomenon, which, although not new, has increased in the rainy season. pic.twitter.com/NfjrB3pxvm — NoComment (@nocomment) April 28, 2022

Οι τοπικές αρχές προειδοποίησαν τους πολίτες να μην πλησιάζουν τον τοξικό αφρό που πιστεύεται πως προκαλεί δερματικά και αναπνευστικά προβλήματα.

Με πληροφορίες από Guardian