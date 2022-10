Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Φονική επίθεση με δεκάδες θύματα σε παιδικό σταθμό - Αυτοκτόνησε ο δράστης

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ένοπλη επίθεση σε παιδικό σταθμό στην Ταϊλάνδη.

Ανάμεσα στα θύματα είναι 23 παιδιά, ανακοίνωσε η αστυνομία. Ο ένοπλος δράστης είναι 34χρονος πρώην αστυνομικός- ο οποίος φέρεται να απολύθηκε πέρυσι- αυτοκτόνησε μετά την σφαγή, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες.

Η αιματηρή επίθεση έγινε σε παιδικό σταθμό στη Νονγκ Μπούα Λάμπου, στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη.

Αξιωματικός της αστυνομίας επιβεβαίωσε στο Reuters ότι ο ένοπλος σκότωσε τη σύζυγο και το παιδί του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, επιπλέον 12 άτομα έχουν τραυματιστεί από τους πυροβολισμούς.

Update- Mass shooter at a childcare centre in Nong Bua Lamphu which led to 35 deaths, many children, shot his wife & child before killing himself.

Police have named a suspect, a 34-year Ex police officer.#shooting #childcare #Thailand #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/DLwrKrWqfJ