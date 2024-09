Τα σενάρια για το modus operandi της δολιοφθοράς με τους βομβητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Χιλιάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν στον Λίβανο και εννέα έχασαν τη ζωή τους, μετά τη μαζική επίθεση μέσω των τηλεφωνικών βομβητών (pagers) των μαχητών της Χεζμπολάχ.

Τα σενάρια για το πώς εκτυλίχθηκε η τρομακτική δολιοφθορά είναι πολλά, καθώς προς το παρόν δεν είναι σαφές πώς συνέβη η επίθεση, ούτε και ποιος την προκάλεσε - αν και η λιβανική πλευρά κατηγορεί ευθέως το Ισραήλ.

Χθες Τρίτη, περίπου στις 15:45 τοπική ώρα και σχεδόν ταυτόχρονα σε όλο τον Λίβανο, ήχησαν περίπου 1000 τηλεφωνικοί βομβητές (pagers) που είχαν μαζί τους στελέχη της Χεζμπολάχ. Μόνο που, όπως αποδείχθηκε, οι βομβητές ήταν παγιδευμένοι με εκρηκτικά - τα οποία πυροδοτήθηκαν με το μήνυμα αυτό και εξερράγησαν, προκαλώντας τον θάνατο εννέα ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 2.800.

Almost more than 1000 #pagers have exploded in #Lebanon and as per reports 8 people have died and 2750 has been injured.



The pager battery is smaller as compared to mobile battery. Just imagine the potential threat we are carrying in our pockets.

