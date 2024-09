ΝΥΤ: Το Ισραήλ παγίδευσε με εκρηκτικά βομβητές που αγόρασε η Χεζμπολάχ του Λιβάνου από την Ταϊβάν

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και άλλων χωρών δήλωσαν στην εφημερίδα New York Times ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ κατάφεραν να παγιδεύσουν με μικρές ποσότητες εκρηκτικής ύλης βομβητές που αγόρασε το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ από την Ταϊβάν και τις πυροδότησαν χθες Τρίτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 9 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους σχεδόν 2.800.

Οι πηγές της εφημερίδας, που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, έδωσαν κάποιες λεπτομέρειες για την επιχείρηση αυτή άνευ προηγουμένου, την ευθύνη για την οποία ήδη το λιβανικό σιιτικό κόμμα επέρριψε ήδη στο Ισραήλ.

Οι μικρές συσκευές της κατασκευάστριας Gold Apollo της Ταϊβάν παγιδεύτηκαν από τις ισραηλινές υπηρεσίες προτού φθάσουν στον Λίβανο, σύμφωνα με τις πηγές.

Sky's @AliBunkallSKY takes us through what we know so far about the Hezbollah pager explosions that rocked Lebanon this afternoon.



pic.twitter.com

Μερικές δεκάδες γραμμάτια εκρηκτικής ύλης —ως και 57 γραμμάρια— τοποθετήθηκαν πλάι στην μπαταρία των βομβητών αυτών, μαζί με πυροκροτητές, διευκρινίζεται στο δημοσίευμα.

Στις 15:30 στον Λίβανο μήνυμα που έμοιαζε να εστάλη από την ηγεσία της Χεζμπολά έφθασε στις συσκευές, κάνοντάς τις να ηχήσουν για αρκετά δευτερόλεπτα, και κατόπιν πυροδοτήθηκαν τα εκρηκτικά, σύμφωνα με τις πηγές.

Πάνω από 3.000 δείγματα, κυρίως του μοντέλου AP924, είχαν παραγγελθεί από το λιβανικό κίνημα στην εταιρεία Gold Apollo της Ταϊβάν, πάντα κατά τους Τάιμς.

Οι πληροφορίες της αμερικανικής εφημερίδας συνάδουν με τη θεωρία, που διατύπωσαν αρκετοί ειδικοί χθες, κατά την οποία οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες μπόρεσαν να παρεισφρήσουν στην αλυσίδα εφοδιασμού της Χεζμπολά και να σχεδιάσουν την ενέργεια.

🇱🇧 🇮🇱Israelis hack into all 'pager' communication devices used by Lebanese people, remotely triggering explosions, injuring 2,750 & killing 7 & a child‼️



pic.twitter.com

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο λιβανικό κίνημα τόνισε νωρίτερα χθες ότι «οι βομβητές που εξερράγησαν ήταν μέρος παρτίδας η οποία αγοράστηκε πρόσφατα από τη Χεζμπολά, αποτελούμενης από 1.000 κομμάτια», και κατ’ αυτήν υπέστησαν «πειρατεία στην πηγή».

At least nine people were killed and hundreds injured as of Tuesday afternoon after pagers simultaneously exploded in parts of Lebanon and Syria. The pagers were newly obtained by Hezbollah members after its leader ordered them to cease using cellphones.

«Ισραηλινή εγκληματική επίθεση»

Ο υπουργός Πληροφοριών του Λιβάνου, Ζιάντ Μακάρι, καταδίκασε το γεγονός ως "ισραηλινή εγκληματική επίθεση", τονίζοντας ότι αποτελεί σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου. "Η κύρια προτεραιότητα του Λιβάνου είναι να τερματιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις που στοχεύουν τις ζωές και τα μέσα διαβίωσης των πολιτών μας," δήλωσε από τη Βηρυτό, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της και να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ να σταματήσει τις "επιθετικές ενέργειες" και να συμμορφωθεί με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

BREAKING via Reuters



Hundreds of members of Hezbollah were seriously wounded on Tuesday when the pagers they use to communicate exploded.



Here is one video of one of the pager explosions.

ΟΗΕ: Επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ηρεμίας

Η ειδική συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο, Τζανίν Χένις-Πλάσχερτ, εκφράζει τη λύπη της για το μπαράζ εκρήξεων που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον εννέα ανθρώπους και άφησε χιλιάδες τραυματίες, πολλούς σε κρίσιμη κατάσταση.

Η κ. Πλάσχερτ υπενθυμίζει σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς ότι σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, οι άμαχοι δεν αποτελούν στόχο και πρέπει να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή.

«Οι εξελίξεις σήμερα σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ανησυχητική κλιμάκωση σε ένα ήδη απαράδεκτα ασταθές πλαίσιο. Ενώ ο πλήρης αντίκτυπος της επίθεσης εκτυλίσσεται ακόμη, προτρέπω όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να απόσχουν από οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια ή πολεμική ρητορική, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει μια ευρύτερη ανάφλεξη που κανείς δεν μπορεί να αντέξει», ανέφερε.

Η ειδική συντονίστρια για τον Λίβανο υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ηρεμίας και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να δώσουν προτεραιότητα στη σταθερότητα. «Διακυβεύονται πάρα πολλά για να κάνουμε κάτι λιγότερο» σημείωσε.

