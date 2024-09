Εκρήξεις βομβητών στη Χεζμπολάχ: Ένα νέο φονικό όπλο στον κυβερνοπόλεμο

Με τουλάχιστον εννέα νεκρούς, ανάμεσά τους ένα παιδί, και 2.750 τραυματίες, πολλοί από τους οποίους μαχητές της Χεζμπολάχ, το πρόσφατο κύμα εκρήξεων βομβητών στον Λίβανο σηματοδοτεί μια δραματική στροφή στη φύση του κυβερνοπολέμου.

Οι εκρήξεις που συνέβησαν σχεδόν ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου και της Βηρυτού προκάλεσαν σοβαρές απώλειες και ανέδειξαν ένα νέο, επικίνδυνο μέτωπο στις σύγχρονες συγκρούσεις, όπου η τεχνολογία και η βία συγχωνεύονται σε έναν ενιαίο, φονικό μηχανισμό.

Οι τραυματίες, πολλοί από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, βρέθηκαν απροετοίμαστοι όταν οι παρωχημένοι βομβητές, που χρησιμοποιούνται ακόμα για επικοινωνία από τη Χεζμπολάχ, εξερράγησαν ξαφνικά. Η οργάνωση, αιφνιδιασμένη και βαθιά πληγωμένη, αποδίδει τις επιθέσεις στο Ισραήλ, υποσχόμενη εκδίκηση.

Ενώ οι ισραηλινές αρχές τηρούν σιγήν ιχθύος, η πραγματικότητα των εκρήξεων αυτών φαίνεται να επιβεβαιώνει πως οι απειλές από τον κυβερνοχώρο δεν περιορίζονται πλέον στον εικονικό κόσμο. Ανοίγεται ένα νέο, σκοτεινό κεφάλαιο στον κυβερνοπόλεμο, που μπορεί να φέρει ακόμα πιο θανάσιμες συνέπειες για το μέλλον.

Exploding pagers and other communication devices in #Lebanon among #Hezbollah members today. Recall the public reporting that #Israel has infiltrated the Hezbollah communication networks and that Hezbollah had switched to pagers and couriers after cell phones were banned. pic.twitter.com/AGGVYhE2lC