Εκρήξεις στον Λίβανο: Στην Ευρώπη η κατασκευή των βομβητών λέει η ταϊβανέζικη εταιρεία παραγωγής

Η ταϊβανέζικη εταιρεία Gold Apollo που συνδέεται με την κατασκευή των βομβητών που εξερράγησαν στο πλαίσιο της άνευ προηγουμένου επίθεσης στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ είπε ότι οι συσκευές κατασκευάστηκαν από μια εταιρεία στην Ευρώπη, καθώς η ίδια η μαχητική ομάδα του Λιβάνου έστρεψε το δάχτυλο στο Ισραήλ και ορκίστηκε επιθέσεις εκδίκησης.

«Σχετικά με τις πρόσφατες αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τους βομβητές AR-924, διευκρινίζουμε ότι αυτό το μοντέλο παράγεται και πωλείται από την BAC», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα της BAC. «Παρέχουμε μόνο εξουσιοδότηση εμπορικού σήματος επωνυμίας και δεν έχουμε καμία ανάμειξη στον σχεδιασμό ή την κατασκευή αυτού του προϊόντος».

Πιθανώς χιλιάδες βομβητές πυροδοτήθηκαν εξ αποστάσεως και ταυτόχρονα σε ολόκληρο τον Λίβανο, σκοτώνοντας τουλάχιστον εννέα ανθρώπους και τραυματίζοντας σχεδόν 3.000 την Τρίτη. Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου, Φιράς Αμπιάντ, δήλωσε ότι ένα νεαρό κορίτσι ήταν μεταξύ των νεκρών και ότι περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Ένα από τα εκκρεμή ερωτήματα είναι πώς σχεδιάστηκαν οι εκρήξεις και στη συνέχεια πυροδοτήθηκαν με τέτοιο συντονισμό. Μικρές ποσότητες εκρηκτικών τοποθετήθηκαν σε βομβητές που είχε παραγγείλει η Χεζμπολάχ, ανέφεραν οι New York Times, επικαλούμενοι Αμερικανούς και άλλους αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για την επιχείρηση. Μόλις μία ή δύο ουγγιές υλικού προστέθηκαν δίπλα στην μπαταρία κάθε βομβητή και ενσωματώθηκε ένας διακόπτης για να πυροδοτήσει την έκρηξη, ανέφερε η εφημερίδα. Οι συσκευές εξερράγησαν ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα περίπου στις 3:30 μ.μ.

Δεν είναι σαφές πού και πότε προστέθηκαν τα εκρηκτικά στις συσκευές. Οι ασύρματες συσκευές πιθανότατα υπερθερμάνθηκαν πριν πραγματοποιηθούν οι εκρήξεις, υποδεικνύοντας «αποκρουστικό παιχνίδι», δήλωσε στο Bloomberg ο υπουργός Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου Τζόνι Κορμ. Η κυβέρνηση του Λιβάνου χαρακτήρισε επίσης τα γεγονότα ως επίθεση του Ισραήλ.

The IDF used an advanced technology to detonate Hezbollah's devices in Dachia in Beirut.



Hezbollah operatives were targeted in more than one place in the south, and the southern suburban



an High-tech drones reportedly detonated the lithium-containing pagers.



Well done IDF 👏 pic.twitter.com/whwNLcxSXw