Τα δάκρυα της Σάρον Όζμπορν για τον Όζι: «Κόλλησε κορωνοϊό, ανησυχώ για εκείνον»

Η Σάρον Όζμπορν δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της ενώ αποκάλυπτε πως ο σύζυγός της, Όζι διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό εν μέσω πλήθους προβλημάτων υγείας.

«Του μίλησα και είναι εντάξει. Ανησυχώ πολύ για τον Όζι αυτή τη στιγμή» ανέφερε στο νέο της σόου, «The Talk UK».

«Πέρασαν δύο χρόνια και κατάφερε να μην κολλήσει, ήταν η μοίρα του να κολλήσει τώρα» πρόσθεσε η 69χρονη Σάρον που συμπλήρωσε πως το πρώτο πράγμα που θα κάνει όταν επιστρέψει στις ΗΠΑ και τον ξαναδεί, είναι να «τον αγκαλιάσω και να τον φιλήσω με τρεις μάσκες».

«Η οικογένειά μου είναι η ζωή μου. Δεν μπορώ να πιστέψω την τύχη μου» προσθεσε, υποσχόμενη να επιστρέψει στον αέρα της νέας εκπομπής μόλις «σταθεί ξανά στα πόδια του ο γέρος μου».

