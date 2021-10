Η ζωή και η ιστορία αγάπης του θρυλικού Όζι και της συζύγου του Σάρον Όζμπορν μεταφέρεται στο σινεμά από την Sony.

Η χωρίς τίτλο ακόμα ταινία, σε συνεργασία με την Polygram Entertainment, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Variety, θα εξιστορεί τον επί δεκαετίες δεσμό τους, έναν δεσμό που άγγιξε και την ποπ κουλτούρα μέσα από τη σειρά reality του MTV «The Osbournes».

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Λι Χολ (του Billy Elliot) υπογράφει το σενάριο.

«Η σχέση μας κατά καιρούς ήταν συχνά άγρια, τρελή και επικίνδυνη, αλλά ήταν η αθάνατη αγάπη μας που μας κράτησε ενωμένους», είπε η Σάρον Όζμπορν.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τη Sony Pictures και την Polygram για να μεταφέρουμε την ιστορία μας στην οθόνη».

Η Σάρον και τα παιδιά της με τον Όζι, Τζακ και Έιμι υπογράφουν την παραγωγή μέσω της εταιρείας τους Osbourne Media.



Η μουσική θα παίξει προφανώς μεγάλο ρόλο στην ταινία και θα περιλαμβάνει κομμάτια από τους Black Sabbath αλλά και τη σόλο καριέρα του Όζι.

Ο Όζμπορν παντρεύτηκε τη σύζυγο και μάνατζερ του Σάρον, τον Ιούλιο του 1982 και μαζί απέκτησαν τρία παιδιά, την Έιμι στις 2 Σεπτεμβρίου του 1983, την Κέλι στις 27 Οκτωβρίου του 1984 και τον Τζακ στις 8 Νοεμβρίου του 1985.

Επιπλέον, η Polygram είναι ο κινηματογραφικός και τηλεοπτικός βραχίονας του Universal Music Group, που εργάζεται σε σενάρια και ντοκιμαντέρ για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Πιο πρόσφατες δουλειές της περιλαμβάνει τα «The Bee Gees: How Can You Live A Broken Heart?» από τον σκηνοθέτη Φρανκ Μάρσαλ και τη βραβευμένη με Emmy σειρά του NBC «Zoey's Extrarall Playlist».

Η εταιρεία ετοιμάζει ακόμα το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους «The Velvet Underground» και μία βιογραφική ταινία των KISS από τον σκηνοθέτη Joachim Rønning.

Με πληροφορίες του Variety