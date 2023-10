Στο Ισραήλ σήμερα ο Μπάιντεν, θα κάνει «δύσκολες ερωτήσεις- Ακυρώθηκε η σύνοδος κορυφής

Εν πτήσει για το Ισραήλ βρίσκεται ο Τζο Μπάιντεν αν και ακυρώθηκε η προγραμματισμένη επόμενη συνάντησή του στην Ιορδανία με τον Μαχμούντ Αμπάς, τον βασιλιά Αμπντάλα και τον Αμπντέλ Φατάχ αλ- Σίσι με αντικείμενο τον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς.

Ο Aμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αναχώρησε χθες Τρίτη για το Ισραήλ, αποφάσισε να «αναβληθεί» η επίσκεψη που σχεδίαζε να κάνει αμέσως μετά στην Ιορδανία, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ο Μπάιντεν πάντως υποσχέθηκε πως θα βρίσκεται σε επαφή «τις προσεχείς ημέρες» με τους Άραβες ηγέτες, τους οποίους επρόκειτο να συναντήσει στο Αμάν. Αυτοί ήταν ο Ιορδανός μονάρχης Αμπντάλα Β΄, ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι στους δημοσιογράφους που βρίσκονται στο Air Force One με τον πρόεδρο καθ' οδόν προς το Τελ Αβίβ, ο Τζο Μπάιντεν σχεδιάζει να θέσει στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μερικές «δύσκολες ερωτήσεις ως φίλος του Ισραήλ» σχετικά με τη στρατηγική της Ιερουσαλήμ στον πόλεμο της Γάζας. Είναι προγραμματισμένο να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κοντά στο Τελ Αβίβ στις 10 π.μ. για συναντήσεις με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Επίσης κατά την παρουσία του στο Ισραήλ ο Μπάιντεν θα συναντηθεί με τις οικογένειες των ανθρώπων που σκότωσαν οι μαχητές της Χαμάς και με συγγενείς απαχθέντων από την οργάνωση.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε, σε επίσημο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο, «αγανακτισμένος και βαθιά θλιμμένος» εξαιτίας της «έκρηξης» σε νοσοκομείο της Γάζας και της «φρικτής απώλειας ζωών» που προκάλεσε.

Στο κείμενο, που δόθηκε στη δημοσιότητα ενώ βρίσκεται εν πτήσει προς το Ισραήλ, ο Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε πως μίλησε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον ιορδανό μονάρχη Αμπντάλα Β΄ «αμέσως μόλις άκουσε την είδηση» και ότι ζήτησε από συνεργάτες του αρμόδιους για την εθνική ασφάλεια να «συνεχίσουν να συγκεντρώνουν πληροφορίες για το τι ακριβώς έγινε».

Επίσης ο Μπάιντεν εξέφρασε τα «συλλυπητήριά του» στους συγγενείς των θυμάτων και ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», σύμφωνα με εκπρόσωπό του. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε ωστόσο να εκφραστεί για το ποιος ευθύνεται για το χθεσινό πλήγμα στο νοσοκομείο Αλ Αχλί με απολογισμό τουλάχιστον 200 νεκρούς.

