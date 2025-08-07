Οι μετανάστες «εξαφανίζονται» στο αδιαφανές σύστημα κράτησης της ICE

Όταν οι δικηγόροι μετανάστευσης προσπάθησαν να υπερασπιστούν έναν εργάτη οικοδομών από το Βόρειο Τέξας, τον Φέλιξ Μοράλες Ρέινα, που συνελήφθη στις αρχές Μαρτίου, δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν.

Τα αρχεία της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ) έδειχναν αρχικά ότι ο 28χρονος πατέρας από το Μεξικό κρατούνταν στο Αλβαράδο του Τέξας, 30 μίλια νότια από το σπίτι του στο Φορτ Γουόρθ. Στην πραγματικότητα όμως, είχε ήδη μεταφερθεί 200 μίλια βόρεια, στην Οκλαχόμα. Μέχρι να τον εντοπίσουν, είχε ήδη μεταφερθεί στο Κολοράντο, ενώ η υπόθεσή του είχε μετακινηθεί σε διαφορετική δικαστική περιφέρεια στο Τέξας.

Για τρεις μήνες, ο Μοράλες πέρασε από κέντρα κράτησης σε Οκλαχόμα, Κολοράντο, Νέο Μεξικό και Καλιφόρνια, χωρίς ειδοποίηση προς την οικογένεια ή τους δικηγόρους του. Οι μεταγωγές αυτές έχουν γίνει σύνηθες φαινόμενο κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας Τραμπ, καθιστώντας την νομική υπεράσπιση σχεδόν αδύνατη.

Παρά τη δέσμευση της ICE ότι οι μεταγωγές βασίζονται σε διαθεσιμότητα θέσεων, τα στοιχεία δείχνουν άλλη εικόνα. Οι πτήσεις εσωτερικού της υπηρεσίας ξεπέρασαν τις 700 μόνο τον Ιούλιο, με ρεκόρ κρατουμένων που ξεπερνά τις 58.000.

Δικηγόροι αναφέρουν ότι οι κρατούμενοι μεταφέρονται μακριά από οικογένειες και συνηγόρους, ακόμη και σε αγροτικά κέντρα κράτησης χωρίς πρόσβαση σε ίντερνετ ή δικαστήρια. Η συχνότητα και η απόσταση αυτών των μεταγωγών φαίνεται πως αποσκοπεί στο να εξαντλήσει ψυχολογικά τους μετανάστες, ώστε να υπογράψουν την απέλασή τους.

Η ICE το αρνείται, όμως οργανώσεις όπως το American Immigration Council καταγγέλλουν «εργαλειοποίηση» των μετακινήσεων. Πολλοί κρατούμενοι, όπως η τρανς γυναίκα από τη Γουατεμάλα, Αντρέα Τεπέκε, ακόμη και μετά από απόφαση δικαστή υπέρ τους, παραμένουν υπό κράτηση με απρόβλεπτες μετακινήσεις που αγνοούν δικαστικές αποφάσεις.

Παράλληλα, η νέα πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ αποκλείει εκατομμύρια μετανάστες από την εγγύηση, ανεξαρτήτως χρόνου παραμονής στις ΗΠΑ. Δικαστικές προσφυγές αναδεικνύουν την έλλειψη πρόσβασης σε νομική εκπροσώπηση, ειδικά σε απομακρυσμένες εγκαταστάσεις.

Η μεταχείριση των μεταναστών στις ΗΠΑ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο νομικής και ηθικής κρίσης, με διακυβεύματα που αφορούν το ίδιο το κράτος δικαίου.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal