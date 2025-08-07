ΔΙΕΘΝΗ

Οι νέοι δασμοί Τραμπ φέρνουν τα πάνω κάτω στο παγκόσμιο εμπόριο

Οι τελευταίοι «αμοιβαίοι» δασμοί της Ουάσινγκτον πλήττουν συμμάχους και εταίρους, εγκαινιάζοντας μια νέα εμπορική τάξη πραγμάτων

Οι νέοι αμερικανικοί δασμοί Τραμπ τέθηκαν σε ισχύ τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (ώρα Ουάσινγκτον), οδηγώντας τα επίπεδα των εισαγωγικών φόρων των ΗΠΑ στο υψηλότερο σημείο εδώ και έναν αιώνα. 

Με αυτή την κίνηση, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εγκαινίασε ένα νέο, επιθετικό δασμολογικό καθεστώς που βαθαίνει την παγκόσμια εμπορική αντιπαλότητα και προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στις διεθνείς αγορές.

Δασμοί Τραμπ: Παγκόσμιες πιέσεις χωρίς αποτέλεσμα

Η νέα δέσμη δασμών εφαρμόστηκε παρά τις έντονες πιέσεις από συμμάχους και ξένες κυβερνήσεις. Η επταήμερη περίοδος χάριτος από την ανακοίνωση του Τραμπ έληξε, χωρίς να υπάρξει υποχώρηση από τον Λευκό Οίκο.

Η πρόεδρος της Ελβετίας, Κάριν Κέλερ-Σάτερ, επέστρεψε άπρακτη από την Ουάσινγκτον, έπειτα από ύστατη προσπάθεια να εξαιρεθεί η χώρα της από τους σκληρότερους δασμούς. Παρόμοια αποτυχημένη ήταν και η προσπάθεια της Ταϊβάν, σημαντικού εξαγωγέα μικροτσίπ.

Δασμοί Τραμπ: «Η αυγή μιας νέας τάξης»

Ο Τεντ Μέρφι, δικηγόρος εμπορίου στη Sidley Austin, σχολίασε: «Αυτοί οι δασμοί έχουν ανατρέψει τα πράγματα. Αυτή είναι η αυγή μιας νέας εμπορικής τάξης και το τέλος μιας παλιάς». Ο Τσαντ Μπάουν, του Peterson Institute, πρόσθεσε: «Βρισκόμαστε σε έναν νέο κόσμο. Η πολυπλοκότητα είναι τρελή, ακόμη και για τους υποστηρικτές του ελεύθερου εμπορίου».

Το νέο καθεστώς περιλαμβάνει «αμοιβαίους δασμούς» σχεδόν σε όλες τις χώρες, ανεξαρτήτως της ύπαρξης συμφωνιών με τις ΗΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία επηρεάζονται άμεσα, ενώ η Κίνα, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίως, αναμένει τη λήξη της εμπορικής εκεχειρίας με την Ουάσινγκτον στις 12 Αυγούστου.

Οι νέοι στόχοι των δασμών Τραμπ: Καναδάς, Ινδία, φάρμακα και ηλεκτρονικά

Ενώ το Μεξικό έχει διασφαλίσει προσωρινή αναστολή νέων δασμών για 90 ημέρες, ο Καναδάς - μέλος της βορειοαμερικανικής εμπορικής ζώνης - ήδη πλήττεται από υψηλούς φόρους. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει και άλλους δασμούς σε φάρμακα, ηλεκτρονικά είδη και άλλους στρατηγικούς τομείς, εξαιρώντας προσωρινά συγκεκριμένες επενδύσεις εντός ΗΠΑ.

Ενδεικτικό της γεωπολιτικής διάστασης της πολιτικής αυτής είναι η αύξηση δασμών στην Ινδία, ως τιμωρία για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Δασμοί Τραμπ: Η περίπτωση της Ελβετίας

Το νέο καθεστώς σηματοδοτεί τη δεύτερη φορά που οι ΗΠΑ επιβάλλουν αμοιβαίους δασμούς σε ευρεία κλίμακα, μετά τις αρχικές ανακοινώσεις του Απριλίου. Αν και οι τρέχοντες συντελεστές είναι ελαφρώς χαμηλότεροι από εκείνους της «ημέρας απελευθέρωσης» (2 Απριλίου), φέρνουν τον μέσο δασμό στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες.

Η Ελβετία, σημαντικός εξαγωγέας φαρμάκων, πολύτιμων μετάλλων και ρολογιών, αντιμετωπίζει πλέον δασμό 39% — έναν από τους υψηλότερους μεταξύ ανεπτυγμένων χωρών. Η Κέλερ-Σάτερ συνάντησε τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, αλλά όχι τον εκπρόσωπο εμπορίου Τζέιμσον Γκριρ ή τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, η Ουάσινγκτον αρνήθηκε την ελβετική πρόταση για «κατώτατο δασμό» 10%, όπως εφαρμόζεται σε άλλες χώρες. Η πρόεδρος της Ελβετίας δήλωσε σε ανάρτησή της στο X ότι συζήτησε με τον Ρούμπιο «τη διμερή συνεργασία, τους δασμούς και διεθνή ζητήματα».

Δασμοί Τραμπ: Τι προβλέπεται για τις εισαγωγές

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Τελωνείων και Συνοριοφυλακής, οι δασμοί ισχύουν για όλα τα προϊόντα που εκτελωνίζονται στις ΗΠΑ από τις 12:01 π.μ. της Πέμπτης. Ωστόσο, εξαιρούνται εκείνα που είχαν αποσταλεί πριν την εν λόγω ώρα και φτάνουν μέχρι τις 5 Οκτωβρίου.

Η δικηγόρος και πρώην εμπορική αξιωματούχος Λιν Φίσερ Φοξ δήλωσε ότι, βάσει των νέων κανόνων, ορισμένα προϊόντα που φτάνουν αεροπορικώς θα αποφύγουν προσωρινά τους νέους συντελεστές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι νέοι δασμοί έχουν ήδη αποφέρει «τρισεκατομμύρια δολάρια» στις ΗΠΑ και καυχήθηκε ότι οι εμπορικές του συμφωνίες καθιστούν τη χώρα «ξανά πλούσια».

Σύμφωνα με την Pantheon Macroeconomics, τον Ιούλιο οι ΗΠΑ συγκέντρωσαν περίπου 30 δισ. δολάρια από δασμούς και φόρους κατανάλωσης, από 8 δισ. μηνιαίως το 2024.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει: Οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ δεν γνωρίζουν εάν ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να επανεξετάσει συμφωνίες ή αν η νέα δασμολογική τάξη ήρθε για να μείνει.

Με πληροφορίες από Financial Times

