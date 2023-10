Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Στους 199 οι όμηροι σύμφωνα με νέα στοιχεία

Η αγωνία κορυφώνεται για τους ομήρους του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, ενώ πάνω από 4.150 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί με τον ΟΗΕ να εκτιμά ότι περισσότερο από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.

Σήμερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι 199 άνθρωποι απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου στο περιθώριο του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς και κρατούνται όμηροι από την ισλαμική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό. Ο προηγούμενος απολογισμός που ανακοινώθηκε χθες έκανε λόγο για 155 ομήρους.

«Ενημερώσαμε τις οικογένειες των 199 ομήρων», δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού. Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι «οι προσπάθειες για τους ομήρους αποτελούν εθνική προτεραιότητα (...) ο στρατός και το Ισραήλ εργάζονται μέρα νύχτα» για την απελευθέρωσή τους, ενώ οι οικογένειες παραμένουν χωρίς νέα τους.

Hamas holds 199 hostages in Gaza Strip, IDF says



Israel Defense Forces spokesman Rear Adm. Daniel Hagari said the military has already notified the families of 199 hostages that their loved ones are being held in the Gaza Strip. The IDF also has "some information" about where… pic.twitter.com/jMGKszAjoL