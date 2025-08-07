ΔΙΕΘΝΗ
Ισπανική πόλη απαγόρευσε σε μουσουλμάνους τις δημόσιες γιορτές

Το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα στη Χουμίγια ψηφίζει να σταματήσει η χρήση των δημοτικών πολιτιστικών κέντρων και γυμναστηρίων για δραστηριότητες «ξένες προς την ταυτότητά μας»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: Wikipedia
Ο δήμος Χουμίγια (Jumilla) στη νοτιοανατολική Ισπανία, στην περιφέρεια της Μούρθια, προκάλεσε αντιδράσεις σε εθνικό επίπεδο μετά την απόφαση να απαγορεύσει στους μουσουλμάνους τη χρήση δημόσιων εγκαταστάσεων - όπως πολιτιστικά κέντρα και γυμναστήρια - για τον εορτασμό των σημαντικών θρησκευτικών εορτών Eid al-Fitr (τέλος του Ραμαζανιού) και Eid al-Adha (η γιορτή της Θυσίας, το γνωστό στους Έλληνες ως «κουρμπάνι»).

Πρόκειται για την πρώτη τέτοια απαγόρευση στην Ισπανία, η οποία εγκρίθηκε από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP), με την αποχή του ακροδεξιού Vox και την έντονη αντίθεση των αριστερών κομμάτων.

Η απόφαση προβλέπει ότι: «Οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για θρησκευτικές, πολιτιστικές ή κοινωνικές δραστηριότητες που δεν συνάδουν με την ταυτότητά μας, εκτός αν διοργανώνονται από τη δημοτική αρχή.»

Το τοπικό παράρτημα του Vox σχολίασε μέσω της πλατφόρμας X: «Χάρη στη Vox εγκρίθηκε το πρώτο μέτρο απαγόρευσης ισλαμικών εορτών σε δημόσιους χώρους στην Ισπανία. Η Ισπανία είναι και θα είναι για πάντα γη χριστιανών.»

Ο Μουνίρ Μπεντζελούν Ανταλουσί Αζάρι, πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ισλαμικών Οργανώσεων, δήλωσε στην εφημερίδα El País: «Η απόφαση αυτή είναι ισλαμοφοβική και διακριτική. Δεν στοχεύουν άλλες θρησκείες, μόνο τη δική μας. Για πρώτη φορά σε 30 χρόνια, φοβάμαι.»

Η απόφαση φαίνεται πως παραβιάζει το άρθρο 16 του Ισπανικού Συντάγματος, το οποίο εγγυάται την ελευθερία ιδεολογίας, θρησκείας και λατρείας, με μόνο περιορισμό τη διατήρηση της δημόσιας τάξης.

Ο Φρανσίσκο Λούκας, ηγέτης των Σοσιαλιστών στη Μούρθια, δήλωσε: «Το Λαϊκό Κόμμα παραβιάζει το Σύνταγμα και διακινδυνεύει την κοινωνική συνοχή μόνο για την εξουσία.»

Η πρώην σοσιαλίστρια δήμαρχος της Χουμίγια, Χουάνα Γκουαρντιόλα, αναρωτήθηκε: «Τι σημαίνει “ταυτότητα”; Και τι γίνεται με τους αιώνες μουσουλμανικής κληρονομιάς στην περιοχή;»

Η Χουμίγια αποτέλεσε μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, έως ότου κατακτήθηκε από τους Άραβες τον 8ο αιώνα. Ως “Yumil-la”, παρέμεινε κατά κύριο λόγο αραβική πόλη για αιώνες, μέχρι που καταλήφθηκε από τις χριστιανικές δυνάμεις του Αλφόνσου Ι΄ της Καστίλης τον 13ο αιώνα.

Αρχικά είχε συναφθεί συμφωνία (οι περίφημες συνθηκολογήσεις του Αλκατράθ) που εξασφάλιζε τα δικαιώματα του μουσουλμανικού πληθυσμού, αλλά αυτά ακυρώθηκαν μετά τον θάνατο του Αλφόνσου, οδηγώντας στην οριστική κατάληψη από την Καστίλη.

Η σημερινή Χουμίγια αριθμεί περίπου 27.000 κατοίκους, εκ των οποίων το 7,5% προέρχεται κυρίως από μουσουλμανικές χώρες, κυρίως της Βόρειας Αφρικής.

Με πληροφορίες από Guardian

