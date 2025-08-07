Θεσσαλονίκη: 10χρονη κατήγγειλε ότι βιαζόταν παρουσία της μητέρας της

Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς ένα ζευγάρι, ηλικίας 37 και 24 ετών (άντρας και γυναίκα αντίστοιχα), για υπόθεση που αφορά βιασμό ανήλικης.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση, παράβαση Νομοθεσίας περί Ενδοοικογενειακής Βίας και άμεση συνέργεια σε βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας από τον 37χρονο σε βάρος της 24χρονης, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, η προαναφερόμενη κατήγγειλε την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης κόρης της από τον ανωτέρω σύντροφό της.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, η ανήλικη - μόλις 10 ετών - επιβεβαίωσε τα παραπάνω καταγγελλόμενα, αναφέροντας επιπλέον ότι κατά την τέλεση των πράξεων η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη την χτύπησαν. Τέλος, ανέφερε ότι ο ανωτέρω χτυπούσε τη μητέρα της μπροστά της.

Σε βάρος των ανωτέρω, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από το Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν ο μεν 37χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας στον Συνοριακό Σταθμό Φύλαξης Προμαχώνα απ΄όπου επιχείρησε να διαφύγει από τη Χώρα, η δε 24χρονη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

