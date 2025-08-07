ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 10χρονη κατήγγειλε ότι βιαζόταν παρουσία της μητέρας της

Σύμφωνα με την καταγγελία, η μητέρα την ακινητοποιούσε κατά την τέλεση των πράξεων από τον σύντροφο της

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατήγγειλε ότι βιαζόταν παρουσία της μητέρας της Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash
0

Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς ένα ζευγάρι, ηλικίας 37 και 24 ετών (άντρας και γυναίκα αντίστοιχα), για υπόθεση που αφορά βιασμό ανήλικης.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση, παράβαση Νομοθεσίας περί Ενδοοικογενειακής Βίας και άμεση συνέργεια σε βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας από τον 37χρονο σε βάρος της 24χρονης, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, η προαναφερόμενη κατήγγειλε την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης κόρης της από τον ανωτέρω σύντροφό της. 

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, η ανήλικη - μόλις 10 ετών - επιβεβαίωσε τα παραπάνω καταγγελλόμενα, αναφέροντας επιπλέον ότι κατά την τέλεση των πράξεων η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη την χτύπησαν. Τέλος, ανέφερε ότι ο ανωτέρω χτυπούσε τη μητέρα της μπροστά της.

Σε βάρος των ανωτέρω, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από το Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν ο μεν 37χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας στον Συνοριακό Σταθμό Φύλαξης Προμαχώνα απ΄όπου επιχείρησε να διαφύγει από τη Χώρα, η δε 24χρονη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φωτιά στον λόφο Κουλά στις Σέρρες – Μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους

Ελλάδα / Φωτιά στον λόφο Κουλά στις Σέρρες – Μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά σε δασική έκταση κοντά στην Ακρόπολη Σερρών – Μήνυμα από το 112 προειδοποιεί τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή
LIFO NEWSROOM
Εύβοια: Παραμένει κολλημένο το φέρι μποτ που έπεσε σε ξέρα στα Στύρα - Τι καταγγέλλουν οι επιβάτες

Ελλάδα / Εύβοια: Παραμένει κολλημένο το φέρι μποτ που έπεσε σε ξέρα στα Στύρα - Τι καταγγέλλουν οι επιβάτες

Οι λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το σκάφος προσέκρουσε στην ξέρα ενώ άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία ρυμούλκησης και μεταφόρτωσης των οχημάτων
LIFO NEWSROOM
 
 