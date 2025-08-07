ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Λος Άντζελες: Γυναίκα χόρευε στη στέγη και «κόλλησε» στην καμινάδα

Η 30χρονη εγκλωβίστηκε στην καμινάδα του κτιρίου που ανήκει στον δήμο της περιοχής - Ερευνάται το περιστατικό

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Λος Άντζελες: Γυναίκα χόρευε στη στέγη και «κόλλησε» στην καμινάδα Facebook Twitter
0

Μια γυναίκα περίπου 30 ετών διασώθηκε από πυροσβέστες στο Λος Άντζελες, αφού εντοπίστηκε παγιδευμένη μέσα σε καμινάδα κτιρίου σε πάρκο στο Σαν Φερνάντο. 

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, μετά από πολλαπλές κλήσεις στις αρχές για μια γυναίκα που χόρευε και κουνούσε τα χέρια της στην οροφή δημοτικού κτιρίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες (LAFD), η κλήση για βοήθεια ελήφθη γύρω στις 7:30 μ.μ. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τη γυναίκα εγκλωβισμένη σε βάθος περίπου ενός μέτρου μέσα σε μια στενή καμινάδα αποθήκης του τοπικού τμήματος πάρκων και αναψυχής.

Η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της κατά την άφιξη των διασωστών, οι οποίοι σταθεροποίησαν τη θέση της και την απεγκλώβισαν χρησιμοποιώντας ένα σύστημα σχοινιών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το επάνω μέρος του καπναγωγού, χωρίς να προκληθούν ζημιές στη δομή του κτιρίου.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο και η κατάστασή της δεν κρίνεται σοβαρή. Όπως διευκρίνισε η LAFD, το δημοτικό κτίριο δεν χρησιμοποιείται για στέγαση ή υπηρεσίες προς το κοινό, αλλά αποκλειστικά για αποθήκευση.

Η αστυνομία του Σαν Φερνάντο έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού, καθώς η γυναίκα δεν φαίνεται να έχει κάποια σχέση με το δημοτικό πάρκο ή το προσωπικό του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν τον εγκλωβισμό της, εθεάθη να χορεύει και να κινεί τα χέρια της στην οροφή, προτού σκαρφαλώσει στην καμινάδα.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει αν η γυναίκα θα αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να καταγραφούν υλικές ζημιές στο κτίριο.

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Κίνα και η Κρίση στην Ταϊβάν: Πώς οι Εσωτερικές Διαιρέσεις Ενισχύουν την Επιρροή του Πεκίνου

Διεθνή / Η Κίνα και η κρίση στην Ταϊβάν: Πώς οι εσωτερικές διαιρέσεις ενισχύουν την επιρροή του Πεκίνου

Η Ταϊβάν αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις από την Κίνα τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, με το πολιτικό σκηνικό να διχάζεται και κινδύνους υπονόμευσης της δημοκρατίας
LIFO NEWSROOM
Ένα κορίτσι που ήθελε να δοκιμάσει σουτιέν και «η τρανς υπάλληλος»: Η διασταύρωση των γεγονότων

Διεθνή / Ένα κορίτσι που ήθελε να δοκιμάσει σουτιέν και «η τρανς υπάλληλος»: Η διασταύρωση των γεγονότων

Η εταιρεία Marks & Spencer στη Βρετανία εξέδωσε ανακοίνωση συγγνώμης προς μία μητέρα και τη 13χρονη κόρη της για την «αναστάτωση» - Στη διαμάχη δεν παρέλειψε να επέμβει και η γνωστή τρανσφοβική του Χάρι Πότερ, J K Rowlling
LIFO NEWSROOM
Σε σοκ η Τουρκία: Χιλιάδες κρατικά έγγραφα εκδόθηκαν με κλεμμένες e-υπογραφές - Διάτρητο το σύστημα, συναγερμός στα υπουργεία

Διεθνή / Σκάνδαλο στην Τουρκία: Χιλιάδες κρατικά έγγραφα εκδόθηκαν με κλεμμένες e-υπογραφές - Συναγερμός σε υπουργεία

Εγκληματικό δίκτυο εξέδιδε πλαστά διπλώματα, άδειες και κρατικά έγγραφα με πλήρη νομική ισχύ - Αποκαλύψεις για παραβίαση κρίσιμων συστημάτων του Δημοσίου
LIFO NEWSROOM
Η Ελλάδα ήδη από τον Μάιο είχε καταθέσει τις θέσεις της για τις θαλάσσιες ζώνες στην Αν. Μεσόγειο

Διεθνή / Η Ελλάδα είχε καταθέσει τις θέσεις της για τις θαλάσσιες ζώνες στην ανατολική Μεσόγειο από τον Μάιο

Η Ελλάδα διατυπώνει στον ΟΗΕ τις θέσεις της για την Ανατολική Μεσόγειο, τη θαλάσσια ασφάλεια, τις τριμερείς συνεργασίες, το Κυπριακό, το Παλαιστινιακό και τη Συρία, εστιάζοντας στη νομιμότητα και την περιφερειακή σταθερότητα
LIFO NEWSROOM
Γερμανία: Απειλούν το προσωπικό του ζωολογικού κήπου που σκότωσε 12 μπαμπουίνους και τάισε τα λιοντάρια

Διεθνή / Γερμανία: Απειλούν το προσωπικό του ζωολογικού κήπου που σκότωσε 12 μπαμπουίνους και τάισε τα λιοντάρια

Ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου υπερασπίστηκε την απόφαση, αναφέροντας ότι οι προσπάθειες στείρωσης και μεταφοράς κάποιων μπαμπουίνων είχαν αποτύχει. - «Αγαπάμε τα ζώα, μας λένε Ναζί»
LIFO NEWSROOM
Νέα βιογραφία για τον πρίγκιπα Άντριου: Η φιλία με τον Έπσταϊαν, ο τσακωμός με το Χάρι και τα αινιγματικά οικονομικά

Διεθνή / Νέα βιογραφία για τον πρίγκιπα Άντριου: Η σχέση με τον Έπσταϊν, ο τσακωμός με τον Χάρι και τα αινιγματικά οικονομικά του

Το βιβλίο με τίτλο «The Rise and Fall of the House of York» του ιστορικού Andrew Lownie εξετάζει όχι μόνο τις σχέσεις τού πρίγκιπα Άντριου με διάφορες γυναίκες , αλλά εστιάζει ιδιαίτερα στη στενή –και επικίνδυνη– φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν
LIFO NEWSROOM
Λούλα ντα Σίλβα στο Reuters: «Δεν θα ταπεινώσω τον εαυτό μου» συνομιλώντας για δασμούς με τον Τραμπ

Διεθνή / Λούλα ντα Σίλβα στο Reuters: «Δεν θα ταπεινώσω τον εαυτό μου» συνομιλώντας για δασμούς με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας δεν προτίθεται να συνομιλήσει με τον Τραμπ, εν μέσω απαιτήσεων των ΗΠΑ για Μπολσονάρου - Οι δασμοί των ΗΠΑ στη Βραζιλία αυξήθηκαν στο 50% από την Τετάρτη
LIFO NEWSROOM
 
 