Σε κρίσιμα επίπεδα η ξηρασία στην Ευρώπη: Στο «κόκκινο» η Μεσόγειος

Περισσότερο από το 50% των εδαφών στην Ευρώπη και στις μεσογειακές χώρες εξακολούθησε να βρίσκεται υπό την επίδραση ξηρασίας στο διάστημα 11 έως 19 Ιουλίου 2025, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) βάσει των στοιχείων του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας (EDO).

Το ποσοστό των επηρεαζόμενων εδαφών ανέρχεται σε 51,9%, δηλαδή 21 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τον μέσο όρο της περιόδου 2012–2024 - πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ για αυτό το διάστημα του έτους, από τότε που ξεκίνησαν οι παρατηρήσεις. Σε σχέση με τις αρχές του μήνα, η έκταση της ξηρασίας παραμένει αμετάβλητη.

Ο δείκτης του παρατηρητηρίου EDO, που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Copernicus και βασίζεται σε δορυφορικές μετρήσεις, προκύπτει από τον συνδυασμό τριών παραμέτρων: τις καταγραφές των βροχοπτώσεων, την υγρασία των εδαφών και την κατάσταση της βλάστησης. Η αξιολόγηση γίνεται σε τρία επίπεδα: επιτήρηση, προειδοποίηση και συναγερμός.

Ξηρασία: Βαλκάνια και Ανατολική Ευρώπη στο επίκεντρο

Η ξηρασία πλήττει ιδιαιτέρως την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με τη Σερβία να βρίσκεται σε οριακή κατάσταση: το 99% των εδαφών της αντιμετωπίζει προβλήματα λειψυδρίας, ενώ το 68% έχει ήδη φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο του δείκτη, δηλαδή εκείνο του συναγερμού. Οι επιπτώσεις στον αγροτικό τομέα είναι άμεσες, με ιδιαίτερη ανησυχία για την καλλιέργεια και εξαγωγή σμέουρων, καθώς η Σερβία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς παγκοσμίως.

Ομοίως, και στις γειτονικές χώρες καταγράφονται υψηλά ποσοστά ξηρασίας σε επίπεδο συναγερμού: στην Ουγγαρία το 63% των εδαφών, στη Βουλγαρία το 52% και στη Ρουμανία το 51%.

Ξηρασία: Κλιμάκωση στη Δυτική Ευρώπη

Στη Δυτική Ευρώπη, η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά σε σχέση με το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 21% των εδαφών βρίσκεται πλέον σε επίπεδο συναγερμού, συνέπεια και της ασυνήθιστα θερμής άνοιξης – της θερμότερης στην ιστορία της χώρας.

Στη Γερμανία, το ποσοστό των περιοχών που επηρεάζονται σοβαρά υπερδιπλασιάστηκε, από 9% στις αρχές Ιουλίου σε 26% στο δεύτερο δεκαήμερο του μήνα. Στη Γαλλία, το 19% των εδαφών – κυρίως στο δυτικό τμήμα – βρίσκεται επίσης σε συναγερμό.

Η ξηρασία εντείνει τον κίνδυνο πυρκαγιών, όπως μαρτυρά η φονική φωτιά που ξέσπασε αυτή την εβδομάδα στον νομό Οντ, στη νότια Γαλλία, και χαρακτηρίστηκε από τις αρχές ως ιστορικών διαστάσεων.

Ξηρασία: Λειψυδρία και κοινωνικές εντάσεις στη Μεσόγειο

Η Τουρκία αντιμετωπίζει επίσης σοβαρό πρόβλημα: το 76% της επικράτειας πλήττεται από ξηρασία, ενώ στο 18% των εδαφών έχει σημάνει συναγερμός. Στην περιφέρεια της Σμύρνης, η λειψυδρία προκαλεί κοινωνικές τριβές ανάμεσα σε κατοίκους και τουρίστες, εξαιτίας του ανταγωνισμού για τους περιορισμένους υδάτινους πόρους.

Αντίστοιχες συγκρούσεις για το νερό παρατηρούνται και σε άλλες χώρες της μεσογειακής λεκάνης, οι οποίες συγκεντρώνουν σχεδόν το 30% του παγκόσμιου τουρισμού. Οι επιστήμονες προειδοποιούν πως τις επόμενες δεκαετίες η περιοχή αυτή θα αντιμετωπίσει σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων.

Σε αντίθεση με την πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, η Ισπανία και η Πορτογαλία εμφανίζουν χαμηλούς δείκτες ξηρασίας – μόλις 7% και 10% αντίστοιχα των εδαφών τους βρίσκονται σε κατάσταση προχωρημένης λειψυδρίας.

