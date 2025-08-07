ΔΙΕΘΝΗ
Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» η μεγάλη φωτιά στον Νότο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1949 ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΟΝΤ -  ΝΕΚΡΗ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΔΕΚΑΔΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ - ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΠΑΪΡΟΥ

Φωτογραφία: EPA
Σε δραματικούς τόνους μίλησε ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού για τη μεγάλη φωτιά που κατακαίει τη νότια Γαλλία, κάνοντας λόγο για «καταστροφή πρωτοφανούς κλίμακας». 

Επισκεπτόμενος την περιοχή Οντ, δήλωσε πως η πυρκαγιά συνδέεται άμεσα με την υπερθέρμανση του πλανήτη και τις μακροχρόνιες συνθήκες ξηρασίας.

Τα χωριά Lagrasse, Fabrezan, Tournissan, Coustouge και Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse συγκαταλέγονται μεταξύ των περιοχών που έχουν πληγεί σοβαρότερα. Η νομαρχία της Οντ έχει απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους, ενώ έχουν δημιουργηθεί 17 προσωρινοί χώροι φιλοξενίας / Φωτογραφία: EPA
Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 25 σπίτια έχουν καταστραφεί και πάνω από 2.500 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Δεκάδες αυτοκίνητα έχουν επίσης καεί / Φωτογραφία: EPA

Φωτιά στη Γαλλία: Τεράστιες ζημιές και ανθρώπινες απώλειες

Η πυρκαγιά στη Γαλλία ξέσπασε την Τρίτη κοντά στο χωριό La Ribaute και έχει μέχρι στιγμής στοιχίσει τη ζωή σε μία ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ ένα ακόμη άτομο αγνοείται. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ πάνω από 15.000 εκτάρια έχουν μετατραπεί σε στάχτη – έκταση μεγαλύτερη από την πόλη του Παρισιού.

Η φωτιά εξελίσσεται σε τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στη Γαλλία από το 1949, ενώ στο πεδίο επιχειρούν περισσότεροι από 2.150 πυροσβέστες με την υποστήριξη δεκάδων εναέριων μέσων.

Παρά την επαναλειτουργία ορισμένων δρόμων, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Η Lucie Roesch, γενική γραμματέας της νομαρχίας, δήλωσε στο AFP ότι «η φωτιά παραμένει εξαιρετικά ενεργή και οι συνθήκες είναι εξαιρετικά αντίξοες», αναφέροντας την ξηρασία, τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους ως βασικούς επιβαρυντικούς παράγοντες / Φωτογραφία: EPA
Εικόνες δείχνουν καμένα αυτοκίνητα και μαυρισμένα τοπία, ενώ μαύρα σύννεφα καπνού είναι ορατά ακόμη και από παραλίες που βρίσκονται σε απόσταση τριών ωρών από την πυρκαγιά / Φωτογραφία: EPA

Στο χωριό Jonquières, ο δήμαρχος Jacques Piraud ανέφερε στη Le Monde ότι «το 80% του χωριού έχει καεί». «Είναι δραματικό. Όλα είναι μαύρα, τα δέντρα είναι τελείως απανθρακωμένα», είπε χαρακτηριστικά / Φωτογραφία: EPA
Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες του Météo-France, ο καπνός που έχει απελευθερωθεί είναι ορατός από το διάστημα, γεγονός που επιβεβαιώνει την κλίμακα της καταστροφής / Φωτογραφία: EPA

Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς γίνονται αισθητές σε απόσταση έως και 30 χιλιομέτρων. Στην παραθαλάσσια πόλη Port-la-Nouvelle, ο κάτοικος Serge de Souza περιέγραψε την κατάσταση στο AFP: «Ο αέρας είναι ασφυκτικός... η μυρωδιά του καμένου έχει εισχωρήσει στα σπίτια» / Φωτογραφία: EPA
Η περιοχή της Οντ είναι όλο και πιο ευάλωτη σε μεγάλες πυρκαγιές, σύμφωνα με τις αρχές και τους ειδικούς. Οι μειωμένες βροχοπτώσεις των τελευταίων ετών και η εκρίζωση αμπελώνων, που παλαιότερα λειτουργούσαν ως φυσικά εμπόδια στη φωτιά, έχουν επιδεινώσει την κατάσταση / Φωτογραφία: EPA

Οι επιστήμονες προειδοποιούν εδώ και καιρό πως τα ακραία, θερμά και ξηρά καλοκαίρια της Μεσογείου αυξάνουν τον κίνδυνο καταστροφικών πυρκαγιών / Φωτογραφία: EPA
Σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της Γαλλίας, φέτος το καλοκαίρι έχουν καεί σχεδόν 15.000 εκτάρια σε περισσότερες από 9.000 ξεχωριστές πυρκαγιές. Η πυρκαγιά στην Οντ προκαλεί όση ζημιά έχει προκαλέσει το σύνολο των πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού μέχρι σήμερα / Φωτογραφία: EPA

Με πληροφορίες από BBC

 
 
 
